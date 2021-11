Enem 2021: como a pandemia pode ser abordada no segundo dia de prova

(foto: Freepik)



A segunda e última etapa do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) ocorre neste domingo (28) com a expectativa de que caiam perguntas relacionadas à pandemia da Covid-19 nas provas. Nesse sentido, é muito importante que o estudante já esteja preparado para responder e acertar as questões.





Como na primeira etapa, os portões fecham às 13 horas, e as provas iniciam às 13h30, encerrando às 18h30. O aluno deve levar caneta preta, documento com foto e estar de máscara. É importante levar lanche e água, pois são cinco horas de provas e 90 questões para responder entre as provas de Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Veja dicas para cada matéria:









O Enem 2021 teve 3,1 milhões de inscritos, no entanto, 26% não compareceram na primeira fase. As provas são em formato impresso ou digital. A pontuação obtida na prova ajuda o estudante a ingressar no ensino superior, seja no Brasil ou em Portugal.





Pandemia da Covid-19 e Enem 2021: o que pode cair





A pandemia da Covid-19 foi decretada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A doença já deixou 613 mil mortos no Brasil e 5,1 milhões em todo o mundo.





Devido à grandiosidade do acontecimento, é bem possível que ele caia no Enem 2021 através das questões aplicadas nas provas da segunda etapa, como Matemática, Biologia e Física.





Sendo assim, separamos alguns prováveis temas que podem ser cobrados sobre a Covid-19. Confira.





Matemática





O aluno pode esperar algumas questões com o uso de conceitos e fórmulas do universo das razões, proporções, porcentagem e análise de dados sobre o crescimento da pandemia e o consequente declínio após a imunização da população na prova de Matemática.





Além disso, a curva de contágio do novo coronavírus pode ser pano de fundo de questões que cobram conhecimentos sobre funções exponenciais. Já a progressão geométrica poderá trabalhar o crescimento no número de pessoas infectadas em gráficos comparativos das diferentes regiões brasileiras. A geometria espacial também poderá abordar a análise esférica do vírus, bem como a geometria analítica. Segundo o professor de Matemática da Rede Chromos de Ensino, Marlon Silva, é bem possível que essas questões caiam na prova do Enem 2021.





Biologia





A prova de Biologia pode ter a maior incidência de questões relacionadas à Covid-19. Segundo a professora de Biologia da Rede Chromos de Ensino, Denise Arão, podem haver enunciados como a questão da mutação do vírus SARS-CoV-2, pois novas linhagens podem surgir.





Outra questão pode ser a do desenvolvimento de vacinas, como é feito o processo com eficiência garantida. “Mais um tema pode ser a via profilática, como a importância de lavar as mãos. O vírus da Covid-19 é um vírus envelopado. Neste envelope tem lipídio, que é uma constituição gordurosa. O sabão destrói essa camada protetora, e o vírus perde o poder de infecção”, aponta a professora Denise.





Ademais, outra forma de apresentação do tema em Biologia é a diferenciação entre pandemia e outros graus de disseminação de uma doença. Confira vídeo:









Física





Nas perguntas da prova de Física, o tema Covid-19 pode estar presente em enunciados que exijam conhecimentos em interpretação gráfica a respeito da aceleração e desaceleração da pandemia. Outra possibilidade é calcular a hidrostática relacionada à pressão do êmbolo da seringa.





Ainda neste tema, o professor de Física da Rede Chromos de Ensino, Bruno Phillip Alves da Silva, considera que uma questão possível seria sobre a temperatura.





“Apesar de não acreditar que o governo usaria a Covid-19 para criar uma questão, até porque são questões de bancos de dados que já foram criadas há mais tempo, uma possível pergunta seria sobre aferição de temperaturas com termômetros com contato e com termômetro digital. A emissão de radiação infravermelha do ser humano, que pode ser captada pelo termômetro digital, está associada ao valor de uma temperatura”, acredita.





Tópicos que trazem as consequências da pandemia





Como a pandemia da Covid-19 impactou vários setores socioeconômicos, especialistas acreditam que o tema também possa ser apresentado em questões, como:

crise econômica;

desigualdades no acesso à educação;

impactos na rede pública de saúde;

papel da tecnologia e da ciência;

saúde mental (depressão, ansiedade etc).

Como ir bem no segundo dia do Enem 2021





Para finalizar, o estudante pode aumentar sua pontuação neste domingo (28), no segundo dia do Enem 2021, com muita concentração e a preparação adequada para responder às questões.





A dica dos professores da Rede Chromos de Ensino – Líder em aprovação na UFMG - é se concentrar no enunciado de cada questão, respondendo primeiro as fáceis e médias, deixando as mais complexas por último.





Ademais, ter muita atenção no preenchimento do gabarito para não perder nenhuma resposta certa. Durante a prova, é importante manter a calma, descansar quando achar que está desconcentrado e confiar no seu potencial.





Uma parceria entre o portal Uai e a Rede Chromos de Ensino vai possibilitar a divulgação do gabarito extraoficial do Enem 2021 ainda neste domingo. Os professores da Rede Chromos farão as correções logo após a prova.