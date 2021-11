Ciências da Natureza: como se preparar para as questões de Física do Enem

(foto: Freepik)



A segunda etapa do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (28) terá 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além de 45 questões de Matemática. Como se preparar? O que mais cai na prova de Ciências da Natureza, em específico a matéria de Física? Vamos ver neste conteúdo.





A prova de Ciências da Natureza é composta por Biologia, Física e Química. São questões de múltipla escolha valendo 100 pontos.





Não se pode esquecer de levar os itens obrigatórios para a última etapa do exame: caneta preta, documento de identificação com foto e máscara individual de proteção por conta da Covid-19. Ao todo, foram 3,1 milhões de inscritos (índice de abstenção de 26%) nos formatos impresso e digital.





O que mais cai na prova de Física no Enem





A prova de Física vai exigir conhecimento do estudante nos seguintes temas:





Calorimetria;

Eletrodinâmica;

Física moderna;

Magnetismo;

Mecânica;

Ondulatória;

Óptica;

Termologia.

Como se preparar para a prova de Física do Enem 2021





O conhecimento da natureza é baseado em diversas leis e regras. Sendo assim, as questões do Enem 2021 são aplicadas, ou seja, você não encontrará “decoreba”, mas sim deverá entender o contexto.

Nesse sentido, para se preparar para a prova de Física nesta reta final é essencial:

fazer uma revisão final e exercícios;

ir além dos livros e apostilas, esclarecendo as dúvidas de última hora;

apostar na interdisciplinaridade.





Com uma visão ampla e aplicada ao dia a dia, será mais fácil compreender o todo e fazer uma boa prova.

Professor especialista em Física compartilha dicas





Para melhorar sua preparação, confira dicas do professor especialista em Física da Rede Chromos de Ensino para mandar bem na prova de Física deste domingo (28).





“Em relação à prova de Física, o que sempre costuma cair são circuitos elétricos, pois geralmente aparecem de duas a três questões; questões de transformação de energia; uma questão de ondulatória, principalmente a parte de fenômenos ondulatórios; termologia e calorimetria, que é a parte associada aos conceitos de temperatura e calor. E a mecânica, pois dentro da mecânica o aspecto mais importante seria a cinemática que é o estudo do movimento dos corpos. Além disso, vejo que as estratégias para a reta final é o aluno se manter focado, fazer bastante exercícios porque vão aparecer questões que já caíram, com a mesma linha de raciocínio. Focar no que foi aprendido e se manter tranquilo para fazer uma ótima prova”, sugere o professor de Física da Rede Chromos de Ensino, Bruno Phillip Alves da Silva.





Confira o recado do professor:





Dicas para ir bem no segundo dia de prova





Para ir bem na prova é importante estar bem descansado para o exame. Portanto, deve-se chegar com antecedência, esperar em um local fresco, entrar na sala confiante e responder cada questão com calma e serenidade.

Além disso, aproveitar bem cada minuto precioso. A prova começa às 13h30 e encerra às 18h. Portanto, não fique “preso” às questões consideradas mais difíceis.

A dica é responder primeiro as questões fáceis e médias e depois partir para as difíceis. Outro detalhe: descanse um pouco a hora em que perceber que está se desconcentrando. Tome uma água ou peça para ir ao banheiro.





Para você que está prestando a segunda etapa do Enem 2021 e viu neste conteúdo o que mais cai na prova de Física, aproveite para acompanhar o gabarito extraoficial do Enem após o término da prova.





A divulgação das questões corrigidas é fruto de uma parceria entre a Rede Chromos de Ensino e o portal Uai. Clique aqui e se inscreva para receber o gabarito extraoficial