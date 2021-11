Biologia no Enem 2021: veja os principais temas que podem cair na prova

(foto: Freepik)



A segunda etapa do Enem 2021 (Exame Nacional do Ensino Médio) neste domingo (28) terá 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além de 45 questões de Matemática. Como se preparar? O que mais cai na prova de Ciências da Natureza, em específico a matéria de Biologia? Vamos ver neste conteúdo.





A prova de Biologia vai exigir conhecimento do estudante nos seguintes temas:





Botânica;

Citologia;

Ecologia;

Fisiologia;

Genética.





Professora dá dicas sobre a prova de Biologia do Enem 2021





Para melhorar sua preparação, confira as dicas da professora especialista no Enem da Rede Chromos de Ensino para mandar bem nas provas neste domingo (28).

“A prova de Biologia terá questões ambientais, ou seja, tudo o que envolve destruição do meio ambiente. Também costuma cair ciclos biogeoquímicos (como o ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono). O aluno deve ir preparado também para a parte de biotecnologia que trabalha transgênicos, células tronco, clonagem e teste de paternidade. Outro tema é a bioquímica celular, onde se vê fotossíntese, respiração, fermentação, também conhecida como metabolismo energético. Além disso, a parte de organelas, envolvendo a citologia como um todo. Além disso, a fisiologia humana, que é a parte funcional do corpo. Um dos sistemas que o Enem mais cobra é o sistema digestório”, enumera a professora de Biologia da Rede Chromos, Denise Arão.





Confira a valiosa dica da professora da Rede Chromos de Ensino, Denise Arão:









Para você que está prestando a segunda etapa do Enem 2021 e viu neste conteúdo o que mais cai na prova de Biologia, aproveite para acompanhar o gabarito extraoficial do Enem após o término da prova.





A divulgação das questões corrigidas é fruto de uma parceria entre a Rede Chromos de Ensino – Líder em aprovação na UFMG - e o Portal Uai. Clique aqui e se inscreva para receber o gabarito extraoficial





Quando sai o gabarito do Enem 2021?





O gabarito oficial do ENEM 2021 será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em até três dias úteis após o segundo dia de provas. O gabarito será divulgado no site do Enem e pelo aplicativo do Enem.





Este ano, a parceria entre o Portal Uai e Chromos - Colégio e Pré traz tudo o que você precisa saber sobre Enem 2021. Além da divulgação do gabarito extraoficial do Exame Nacional do Ensino Médio, os professores da instituição irão comentar todas as questões do teste em uma live que você pode conferir abaixo.





Além dos vídeos dos professores resolvendo cada uma das questões, teremos uma Live no canal do YouTube da Rede Chromos, às 20h, com os comentários dos especialistas sobre a prova e um SORTEIO de uma BOLSA INTEGRAL para o EXTENSIVO 2022 - Presencial ou In Class, você escolhe! Claro, você pode presentear alguém se for o vencedor!





As notas finais do Enem 2021, juntamente com as notas da redação, serão divulgadas na página do participante , provavelmente em março de 2022.









*Escrito por: Ana Cristina Campos – Comunicação e Marketing Rede Chromos de Ensino