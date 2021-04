Ator Oliver Masucci diz que sucesso de 'Dark' lhe abriu as portas do cinema

A terceira temporada da série "The girlfriend experience", rodada na pandemia, estreia em maio (foto: Aimée Spinks/Divulgação)





O número impressiona, mas não poderia ser de outra maneira. O ator alemão Oliver Masucci, de 52 anos, foi testado para COVID-19 entre 200 e 250 vezes nos últimos 10 meses. A temporada de testes, após quarentenas, teve início em Londres, onde ele rodou, durante a pandemia, a terceira temporada da série “The girlfriend experience” e a terceira sequência de “Animais fantásticos e onde habitam”.





Agora ele está em Atlanta, nos Estados Unidos, já vacinado, mas em nova quarentena, para rodar o filme “Day shift”. “Quando comecei a filmar a série em Londres, o set parecia um centro de segurança biológica, com todo mundo sendo testado todo dia. É uma maneira totalmente diferente de filmar, mas funciona.”





Masucci, para quem não ligou a pessoa à personagem, ganhou o mundo com a série “Dark”, em que viveu um dos personagens cruciais da narrativa de ficção científica. Era o policial Ulrich Nielsen, cujo irmão, Mads, desapareceu em 1986, e cujo filho caçula, Mikkel, teve o mesmo destino em 2019.





“’Dark’ foi especial. Mesmo que, pouco antes, eu tenha feito dois filmes importantes, um indicado ao Oscar (‘Nunca deixa de lembrar’) e outro dirigido por uma vencedora do Oscar (‘Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa’, de Caroline Link), foi com a série que me tornei conhecido pelo grande público”, comenta.





“É por causa de ‘Dark’ que fiz ‘Animais fantásticos’ e estou em Atlanta fazendo um filme de vampiro com Jamie Foxx. O poder do streaming de atingir as pessoas, seja no Brasil, na Argentina ou na Índia, é incrível. Isto nunca aconteceria com TVs locais.”





ARTIFICIAL

Com estreia prevista para o próximo dia 2 de maio na plataforma Starzplay, “The girlfriend experience”, série produzida por Steven Soderbergh surgida a partir do filme homônimo, aqui no Brasil “Confissões de uma garota de programa” (2009), levou o ator a um universo “muito artificial na superfície, mas que traz questões filosóficas”.









“Acompanho a carreira de Steven Soderbergh desde ‘Sexo, mentiras e videotape’ (1989). Ele sempre foi controverso, e gosto disto. Fazer um personagem empático num mundo ‘sintético’ me interessou. Gosto de séries que não são de consumo fácil. ‘Dark’ levava a pensar e ‘The girlfriend experience’ também.”





Da temporada pandêmica, o ator lamenta mesmo foi a falta de contato com seus pares durante as filmagens. “Normalmente, depois de filmar você costuma sair para jantar com o elenco, tomar uns drinks. Atores, em essência, são muito abertos e bons contadores de história. A gente só filmava e ia para o hotel, algo muito solitário.”





O único encontro fora do set que ele teve com um colega foi em Londres, quando tomou umas cervejas com o dinamarquês Mads Mikkelsen – ambos ‘quarentenavam’ para começar a filmar a sequência do blockbuster baseado nos livros de J. K. Rowling.





No longa, cujas filmagens foram e voltaram durante o último ano, Masucci interpreta o chefe da Confederação Internacional do Bruxos. Mikkelsen será Gellert Grindelwald, em substituição a Johnny Depp, cortado do papel de vilão da franquia depois das acusações de violência doméstica.





SEMELHANÇA

Sempre que se fala em Oliver Masucci o nome do colega dinamarquês vem à tona, por causa da semelhança entre os dois – Mads Mikkelsen, protagonista de “Druk: Mais uma rodada”, é três anos mais velho que o alemão. Em “Dark” os fãs logo notaram que os nomes do personagem de Masucci, somado ao de seu irmão e ao de seu filho desaparecidos formavam Mads Mikkelsen.





“Na Alemanha, sou sempre chamado de Mads Mikkelsen alemão. A gente brinca com isto. Quando filmávamos ‘Animais fantásticos’ e iam fazer um close no meu rosto, o Mads sempre falava para fazer no dele, já que os outros poderiam ver o rosto dele no meu e vice-versa.”





Com a carreira internacional apenas decolando, Masucci está presente em vários filmes e séries alemãs. Já viveu um Hitler que acorda no século 21 e se torna astro do YouTube (na comédia “Ele está de volta”, de 2015), e também um jornalista judeu combativo em meio à ascensão do nazismo (em “Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa”, de 2019).





No último filme que rodou antes da pandemia, interpretou o cineasta Rainer Werner Fassbinder (1954-1982). O longa se chama “Enfant terrible” e está inédito no Brasil. Esse é um dos trabalhos mais queridos do ator. “Hitler qualquer alemão pode fazer. Já o Fassbinder é muito mais profundo”, comenta Masucci.





Para ele, o diretor de “O casamento de Maria Braun” (1979) e “Querelle” (1982) foi um grande artista. “Através de seus filmes, Fassbinder analisou a nossa sociedade com uma lente microscópica. Os alemães riam dos filmes dele, até que ficou famoso em Cannes, foi aplaudido por meia hora (por “O medo consome a alma”, de 1974). De volta à Alemanha, ouviu que o sucesso de Cannes tinha sido um acidente”, comenta.





Para ele, “é daí que vem a arrogância de Fassbinder, que, como personagem, traz várias possibilidades. Num mundo tão politicamente correto como o que estamos vivendo, ele era uma pessoa que, definitivamente, não tinha nada disto. Fazia arte, coisa que só faz quem conhece os abismos da existência humana. E foi isto que ele estava tentando descobrir”, comenta.





ONDE VER OLIVER MASUCCI NO STREAMING

Em séries





“The girlfriend experience” (2021)

A terceira temporada da série de antologia é ambientada em Londres, onde uma estudante de neurociência vai se dividir entre o mundo da tecnologia e o da prostituição. Masucci interpreta Georges Verhoeven, um dos primeiros clientes de Iris (Julia Goldani Telles).

.Na Starzplay (a partir de 2/5)





“Tribes of Europa” (2021)

(foto: Netflix/Divulgação)



Sci-fi apocalíptico ambientado em 2074, quando a Europa foi dividida em estados tribais que vivem em Guerra. Três irmãos decidem mudar o destino do continente ao tomar posse de um cubo misterioso. Masucci interpreta o comerciante Moses.

.Na Netflix





“Dark” (2017-2020)

(foto: Julila Terjung/Divulgação)



Na série que se tornou um divisor de águas em sua carreira, Masucci interpreta o policial Ulrich Nielsen. Após o desaparecimento de seu filho caçula, ele tenta encontrá-lo de toda maneira, se envolvendo ainda mais nos mistérios da cidade de Winden.

.Na Netflix





“4 Blocks” (2017-2019)

(foto: Prime Video/Divulgação)



Série alemã que acompanha uma família libanesa ligada ao crime em Neuköll, região de Berlim habitada por imigrantes. Masucci participou das duas primeiras temporadas, como o policial Hagen Kutscha, líder das investigações em torno da família Hamady.

.Na Amazon Prime Video









Em filmes





“Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa” (2019)

Adaptação do best-seller de Judith Kerr dirigido por Caroline Link, acompanha Anna (Riva Krymalowski), garota de família judia que, durante a ascensão do nazismo, na década de 1930, tem que deixar Berlim. Masucci interpreta Arthur Kemper, o pai da menina, um jornalista combativo.

.Na Apple, Now, Vivo Play, YouTube e Google Play (aluguel)





“Nunca deixe de lembrar” (2018)

Indicado ao Oscar de filme estrangeiro e fotografia, o longa de Florian Henckel Von Donnersmarck acompanha Kurt Bernert (Tom Schilling), um pintor da Alemanha oriental que vive por anos tolhido pela censura – pelo nazismo e, num momento posterior, pelo socialismo russo. Masucci interpreta Antonius Van Herten, professor que encaminha Bernert para ter um estilo próprio.

.Na HBO Go (assinatura), Google Play e YouTube (aluguel)