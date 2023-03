Skank: Samuel responde provocação de torcedor rival: 'Lembra disso também?'

Samuel Rosa, cruzeirense, respondeu a provocação de um torcedor atleticano no Instagram: "lembra disso também?" (foto: Reprodução/TV Globo)

O músico e vocalista do Skank, Samuel Rosa, em meio à preparação para o show de despedida da banda , neste domingo (26), em Belo Horizonte, não deixou a provação de um torcedor rival passar em branco e respondeu a afronta.









Leia também: Tecladista Henrique Portugal agradece o apoio dos mineiros ao Skank





O verso lembrado pelo atleticano faz referência ao período que Fred esteve no Fluminense pela primeira vez, entre 2009 e 2016. Antes disso, o jogador atuou pelo Cruzeiro nas temporadas de 2004 e 2005, onde criou uma identificação muito grande junto à torcida, que pedia a volta de Fred para o time.





Em 2014, a reportagem do Alterosa Esporte flagrou o momento que o jogador foi abraçado por Samuel Rosa e outros torcedores que entoaram o pedido “Fred Guerreiro, volta pro Cruzeiro”.





Quatro anos depois, em 2018, Fred voltou a defender a camisa celeste. Na época, ele se encontrou com o músico em um vídeo no canal do Youtube do Cruzeiro e comentou dos pedidos de retorno.





“Todas as vezes que eu encontrava o Samuel era um carinho grande. Eu sou fã e ele me tratava com muito carinho e respeito. Nós dois como cruzeirenses. E toda vez que eu vinha jogar com o Fluminense, ele falava 'vai voltar, tem que voltar'. Profetizou. Demorou um pouquinho, mas graças a Deus eu estou de volta", relatou o jogador.





De volta ao Cruzeiro, Fred atuou nas temporadas de 2018, 2019 e parte de 2020. Terminou o Campeonato Mineiro de 2019 como artilheiro, com 12 gols, e marcou o pênalti que garantiu o título ao time celeste.