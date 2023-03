Confeitarias lançam doces criativos e divertidos para a Páscoa

Dá para personalizar o 'recheio' do coelho de chocolate da Fofíssimo com mensagens e fotos (foto: Fofíssimo/Divulgação )

Se a Páscoa simboliza renovação, nada mais apropriado do que, todo ano, fazer algo diferente para a data. Aqui vamos falar dos presentes mais doces e criativos encontrados em Belo Horizonte. Você vai conhecer o bolo confeitado em estilo inglês e o biscoito decorado que enfeita a mesa como porta-guardanapo. Tem também a fofa escultura de chocolate em formato de coelhinho. Mesmo quem optou pelo tradicional ovo está a fim de causar surpresa.



“Me dá tristeza ver tudo igual, um copiando o outro. Acho que BH precisa de novidades e quis trazer a tendência do bolo no estilo lambeth”, comenta.



O brownie da Suspirô tem decoração com flores comestíveis em formato de coelho (foto: Adriane Toledo/Divulgação)

Reconhecida pelo trabalho artístico na confeitaria, Adriane Toledo, da Suspirô, busca sempre o diferente, algo que seja capaz de provocar encantamento. Por isso, seu diferencial está em não fazer ovos de chocolate na Páscoa.“Me dá tristeza ver tudo igual, um copiando o outro. Acho que BH precisa de novidades e quis trazer a tendência do bolo no estilo lambeth”, comenta.

Em pesquisas, ela descobriu que esses bolos estão em alta fora do Brasil e se antecipou. O antigo estilo de decoração leva o nome do seu grande divulgador, Joseph Lambeth, que conquistou a família real inglesa no século passado com sofisticados arabescos.





Originalmente, os desenhos eram feitos com glacê real. Adriane preferiu usar o chantili, cobertura que considera mais fácil de modelar, tingido com cores bem chamativas. Mas ela avisa que o bolo também fica lindo monocromático. Para remeter à Páscoa, a decoração conta com ovinhos coloridos de chocolate e minicenouras de verdade.





A massa pode ser de cenoura com recheio de brigadeiro (vai uma calda de brigadeiro à parte) ou pão de ló com morango e chantili, que é hit o ano todo.









Por cima da massa de baunilha, a confeiteira Neide Magalhães faz arte com o glacê (foto: Stael Cascelli/Divulgação )

Como inovar na venda dos suspiros recheados, que são a base do seu trabalho? Inspirada em memórias de infância, a confeiteira teve a ideia de colocá-los dentro de uma cabaninha do coelho da Páscoa.A estrutura é feita de biscoito de gengibre não comestível (a massa tem que ser bem rígida para ficar em pé). Dá para escolher quatro sabores de brigadeiro para rechear os suspiros: nozes, limão siciliano, chocolate e coco.





Adriane traz de volta o brownie de chocolate com nozes e cobertura de ganache de chocolate, que poderia até passar despercebido, não fosse a decoração: flores comestíveis, colhidas no quintal de sua casa e da mãe, formam o desenho de um coelho.

Escultura de coelhinho





O ovo de Páscoa de A Botânica tem casca com textura de colmeia e recheio de crocantes de mel (foto: Douglas Castro/Divulgação )

Perdoe a redundância, mas a Páscoa da Fofíssimo está ainda mais fofa. E muito divertida. Neste ano, a loja de bolos e chocolates, no Mangabeiras, dedica sua coleção aos coelhinhos. Difícil não se apaixonar pela escultura de chocolate em 3D. Parece ser até de louça de tão bem modelada.

“Além de enfeitar a mesa, vira uma brincadeira, porque tem surpresa dentro. Você quebra o coelho com um martelinho e encontra confeitos de chocolate”, descreve a fundadora da marca, Juliana Nunes. A casca pode ser de chocolate ao leite, meio amargo ou branco.



Quem quiser tem a opção de personalizar o “recheio” com mensagens e fotos.





Existe uma versão menor da escultura de coelho, vendida em duplas, que é recheada com brigadeiro branco ou meio amargo.









Chocolate com brigadeiro e red velvet com cream cheese também estão disponíveis nesse formato.



Um dos lançamentos da Fofíssimo é o bolo com enfeites de chocolate em formato de orelhas e patas de coelho (foto: Fofíssimo/Divulgação)

Outro lançamento é o bolo em camadas confeitado. Chega para atender aos incontáveis pedidos pelo sabor de cenoura com chocolate tamanho família. Na decoração, enfeites de chocolate em formato de orelhas e patas de coelho. Um charme.Chocolate com brigadeiro e red velvet com cream cheese também estão disponíveis nesse formato.

O ovo duo de chocolate se soma à lista de novidades. Formado por uma casca de chocolate branco e outra de meio amargo, fica divertido com a estampa de coelhinhos saltitantes. Dentro vão bombons de chocolate recheados de brigadeiro.



A “invasão” dos coelhinhos se estende aos produtos já conhecidos da Fofíssimo. Os bolinhos individuais ganham enfeite de chocolate no formato de “bumbum” de coelho recheado com brigadeiro. Arranca risadas por dar a impressão de que o bichinho está mergulhado na cobertura.



Já o bolo de coração vai decorado com as orelhas e o bigode do animal símbolo da Páscoa. “Os bolos substituem os ovos como um presente diferente”, destaca Juliana.





Dois em um





Muitos clientes, impactados com a beleza, ficam sem coragem de comer. Mas ela avisa: pode morder que você não vai se arrepender. “Desenvolvi uma base amanteigada bem gostosa.”



Depois de enfeitar a mesa, o porta-guardanapo de biscoito da Sweet Ana vira sobremesa (foto: Stael Cascelli/Divulgação )

Decorar a mesa e adoçar o paladar. Os biscoitos amanteigados da Sweet Ana são dois em um. Para a Páscoa, Neide Magalhães lançou as massas em formato de ovo, coelho e cenoura.Muitos clientes, impactados com a beleza, ficam sem coragem de comer. Mas ela avisa: pode morder que você não vai se arrepender. "Desenvolvi uma base amanteigada bem gostosa."

Por cima da massa de baunilha, a confeiteira faz arte com o glacê. Seu trabalho, minucioso e detalhado, é todo manual. Para decorar a superfície com desenhos e cores, ela geralmente usa estêncil e aerógrafo. Dá para fazer sombreados e texturas.



Nessa coleção, vemos azul tiffany, rosa e branco, além do verde com laranja da cenoura. Lacinhos de tecido complementam o visual.





Não tem como não se encantar pelo biscoito que faz as vezes de porta-guardanapo. As orelhas são cobertas por um glacê texturizado que imita o pelo arrepiado do coelho. Depois de enfeitar a mesa, eles viram sobremesa.



Para as crianças, Neide sugere o kit para pintar o biscoito de glacê todo branco com os contornos de um desenho. Outra novidade é o biscoito amanteigado de cacau black (alcalinizado) na forma de cenoura. Vai muito bem com um cafezinho.





O buquê de biscoito, vendido o ano inteiro, pode ser um charmoso presente de Páscoa. Flores e folhas no palito formam um arranjo embrulhado em papel. A riqueza de detalhes impressiona.

Mel crocante

Nunca foi a intenção de Carol Mesquita fazer ovos de Páscoa. Mas aí a sua loja de presentes doces, A Botânica, no Santa Tereza, completou um ano e veio a vontade de fazer algo diferente. No caso dela, justamente o produto de chocolate mais associado à data. Não espere nada óbvio, a confeiteira criou uma receita que está dando o que falar.



Em alta fora do Brasil, o bolo decorado no estilo lambeth está no cardápio da Suspirô (foto: Adriane Toledo/Divulgação )

A estreia no mundo dos ovos de chocolate era uma ótima oportunidade de trazer para a Páscoa o produto mais amado pelos clientes da marca: o crocante de mel. Os quadradinhos de caramelo de mel expandido cobertos com chocolate meio amargo e flor de sal são cravejados em uma metade. Na outra, eles ficam soltos para que possam ser compartilhados.



Definido o recheio, a casca de chocolate meio amargo ganhou as cores e a textura de colmeia para entrar na temática do protagonista da receita.



“Usamos uma forma para que o chocolate tenha esse desenho e pintamos a mão em camadas com manteiga de cacau, usando vários tons para chegar mais próximo possível ao que seria um favo de mel”, explica a confeiteira.





A combinação de chocolate branco, limão siciliano e lavanda fez tanto sucesso como trufa que Carol decidiu criar uma versão de ovo de Páscoa. Lindamente pintada a mão, a casca aparece com respingos de “tinta” de manteiga de cacau nas cores dos ingredientes: roxo e amarelo.



Ao abri-la, você vai poder se deliciar com as trufas artesanais, acompanhadas de uma xícara de café ou chá.

Bolo de cenoura e brigadeiro com decoração no estilo lambeth (Suspirô)

Ingredientes

3 cenouras médias; 200ml de óleo; 4 ovos; 1 tampinha de essência de baunilha; 2 xícaras de açúcar cristal; 2 xícaras de farinha de trigo; 1 colher de sobremesa de fermento em pó; 1 pitada de sal; 2 latas de leite condensado integral; 1 lata creme de leite de caixinha; 2 colheres de sopa de chocolate em pó; 1 colher de sopa de manteiga; 300ml de preparado para creme tipo chantili bem gelado (depois de ficar pelo menos 12 horas na geladeira, deixe por 15 minutos no freezer ou congelador antes de usar); 90g de leite em pó; 90g de pó para glacê real; 90ml de leite condensado bem gelado; corante em gel verde limão, laranja, vermelho e rosa

Modo de fazer

Pique as cenouras e coloque-as no liquidificador. Acrescente o óleo, os ovos e o açúcar. Bata até que tudo se misture. Despeje a mistura em uma tigela grande. Acrescente a farinha peneirada e o fermento. Coloque sal a gosto e mexa suavemente com um fouet. Divida a massa em 3 formas de 15cm, com papel-manteiga no fundo. Leve para assar em forno pré-aquecido a 180%u02DAC por cerca de 30 minutos. Para o recheio, coloque em uma panela o leite condensado, o chocolate peneirado e a manteiga. Ligue em fogo médio/baixo e mexa sem parar. Adicione o creme de leite assim que atingir o ponto de brigadeiro (quando a mistura desgrudar completamente do fundo da panela). Misture por mais 1 ou 2 minutos e desligue. Para a cobertura, separe 2/3 dos ingredientes (preparado para creme tipo chantili, leite em pó, pó para glacê real e leite condensado). Bata o chantili com o leite em pó, o pó de glacê real e o corante na velocidade me%u0301dia, ate%u0301 ficar consistente. Quando chegar nesse ponto, acrescente o leite condensado para hidratar, caso necessário, e bata bem de leve apenas para misturar na velocidade baixa. Repita o processo com 1/3 dos ingredientes usando o corante laranja e com o restante usando os corantes vermelho e rosa para obter o pink. Armazene tudo na geladeira. Forre com acetato a lateral de uma forma de 15cm com o fundo removível. Quando os bolos já estiverem frios, coloque a primeira camada de massa no fundo da forma. Usando um saco de confeitar, faça uma cinta com a cobertura verde rente à parede da forma. Despeje metade do recheio por cima, respeitando a altura e o limite da cinta. Coloque a outra camada de bolo por cima e dê uma apertadinha para compactar. Despeje o restante do recheio. Encaixe a última parte do bolo e coloque na geladeira de um dia para o outro ou até firmar. Retire o bolo da geladeira e cubra toda a sua superfície com a cobertura verde. Faça os trabalhos de bico com as outras cores. Finalize a decoração com ovinhos de chocolate ou amêndoas glaceadas e minicenouras e feliz Páscoa!

Serviço

(31) 99804-2588





(31) 99992-4489





(31) 99105-6209





(31) 98497-1332

Além disso, o rocambole de suspiro, sucesso de vendas, ganha uma versão para a data. No recheio, geleia de limão siciliano, bem azedinha para contrastar com o dulçor da massa, chantili (“verdadeiro, de creme de leite de vaca e sem açúcar, só com gotinhas de baunilha”) e morango.Por cima, ovinhos de chocolate branco recheados com limão siciliano e folhas de hortelã.Nos dois casos, dá para escolher qualquer um dos sabores de massa e recheio. Mesmo com um tanto de opções, nessa data, os mais pedidos acabam sendo os clássicos cenoura com chocolate, chocolate ao leite e chocolate meio amargo.