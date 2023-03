Nada vende mais que o Croque Madame no Noete Café, que criou uma versão do sanduíche com pernil defumado (foto: Yago Lima/Divulgação)

Fim de semana é pouco para a fome de brunch. Os pratos pensados para a refeição que fica entre o café da manhã e o almoço caíram tanto no gosto dos belo-horizontinos que muitas cafeterias da cidade passaram a oferecer o cardápio sem restrições. Ou seja, dá para pedir aquele lanche reforçado em todos os dias da semana e a qualquer hora.



LEIA MAIS 09:45 - 26/02/2023 Pâtisserie tupiniquim: baiana faz doces franceses com 'tempero' brasileiro

04:00 - 05/02/2023 O restaurante mais disputado de BH tem fila com 5 meses de espera

04:00 - 05/03/2023 Como escolher a água para acompanhar comida e outras bebidas

Fim de semana é pouco para a fome de brunch. Os pratos pensados para a refeição que fica entre o café da manhã e o almoço caíram tanto no gosto dos belo-horizontinos que muitas cafeterias da cidade passaram a oferecer o cardápio sem restrições. Ou seja, dá para pedir aquele lanche reforçado em todos os dias da semana e a qualquer hora.

Essa é a proposta do Uluru desde o início. O casal Luiza Pimentel e André Carvalho retornou da Austrália com a ideia de abrir uma casa de “all day breakfast” (café da manhã o dia inteiro), como era comum no país onde morou por três anos. “O legal é saber que você pode pedir os pratos no dia e no horário que quiser”, comenta Luiza, que sempre foi apaixonada por brunch.





Há quatro anos isso ainda era novidade na cidade e eles não sabiam se ia pegar. “Tinha medo de não ter público. Pensava: quem vai comer brunch em BH durante a semana? Mas, desde o começo, deu certo”, conta Luiza. Aliás, foi o que fez o café ficar conhecido e crescer no último ano (a marca virou uma rede com quatro lojas, sendo que a primeira passou de uma garagem para a casa inteira).









Inspirado na cozinha australiana, o Uluru Café acrescenta avocado e rúcula em sua versão de ovos beneditinos (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

No cardápio, você já encontra pratos para almoço e petiscos, mas não tem jeito, as opções de brunch são sempre as mais desejadas.

O Eggs Benny, versão dos clássicos ovos beneditinos, está entre os favoritos. Uma larga fatia de pão de fermentação natural, com casca crocante, entra no lugar do english muffin. Por cima, uma camada de avocado e folhas de rúcula, ingredientes inspirados na comida australiana, sempre fresca e colorida.



Depois abre-se espaço para dois ovos pochê, com gema que escorre, e o molho hollandaise. Você ainda escolhe se quer complementar com bacon, queijo da Serra da Canastra ou salmão curado na casa.





Também faz sucesso o waffle de pão de queijo, resultado de um erro. Era para ser massa de pão de queijo, mas, como ficou mole e não dava para bolear, Luiza jogou na máquina de waffle. Assim, inventou a receita que “viralizou”, usando três queijos: minas fresco, minas curado e parmesão. Em um dos pratos, ele serve como base para frango empanado, bacon defumado e manteiga de maple syrup.





A casa ainda oferece uma versão turbinada de ovos mexidos. Preparados com queijo parmesão e azeite trufado, eles ficam absurdamente cremosos. Para acompanhar, fatias de pão rústico, presunto parma e rúcula. Entre as bebidas, há uma infinidade de opções para quem não abre mão de café (do tradicional coado a shakes), sucos e drinques.





Como você vai perceber, o que dá cara ao brunch são os pratos que seguem um estilo americanizado, já que a refeição ganhou identidade nos Estados Unidos. Então, as receitas têm muito ovo, bacon, pão e abacate. Salmão e queijo são outros ingredientes comuns.

Volta ao mundo





A torre de panquecas (salgadas e doces) servidas na Belô Cafeteria homenageia a cultura dos Estados Unidos (foto: Victor Schwaner/Divulgação )

A Belô Cafeteria também já abriu as portas servindo brunch de domingo a domingo, em todo o período de funcionamento. “Sou do interior, sempre amei café da manhã e via que aqui em BH era difícil de pedir a qualquer hora do dia”, comenta Juliana Castro, que inaugurou a casa logo no início da pandemia, com o sócio Cristian Barcellos.

Parece que eles adivinharam o desejo do público. Não é raro ver, no fim da noite, um monte de mesas comendo pratos do brunch, os mesmos que saem logo cedo. “As pessoas não querem ter hora para comer o que gostam”, comprova.





O que mais chama a atenção no cardápio são os combos que propõem uma volta ao mundo. O campeão de vendas, Americane-se, homenageia os Estados Unidos com uma torre de panquecas. As de parmesão são servidas com ovos mexidos e bacon, enquanto as doces ganham a companhia de frutas, geleia e mel.



Já o Uai, Sô combina pão de queijo e broa cremosa (receita da avó de Juliana) com carne de panela desfiada, cebola caramelizada, requeijão de raspa, molho barbecue de goiabada e doce de leite.





Indispensáveis no brunch, os ovos mexidos não se desgrudam do bacon, que pode aparecer em forma de fatias crocantes ou como farofa, por cima de um toast. Mas também surpreendem em outras combinações. São servidos com creme de queijo, tomates italianos no azeite e manjericão ou salmão marinado, mix de cogumelos e creme de queijo canastra com páprica.









Da inovação ao clássico: no Café Magrí, tem tanto toast de abacate com salada de feijão quanto ovos mexidos com bacon e fonduta de queijo (foto: Cadu Passos/Divulgação )

Há mais opções de toasts, como o de salmão marinado com pasta temperada de avocado, molho de limão siciliano e páprica. Os croissants recheados também são indicados para o momento de brunch. Um deles reúne pastrami defumado, maionese de páprica, conserva de cebola roxa e rúcula. O iogurte com geleia de frutas vermelhas, frutas picadas, granola e mel pode complementar a refeição.

Para beber, o que mais sai é o cappuccino com chocolate 70%, espresso e leite vaporizado. Se quiser um café gelado, não deixe de experimentar o espresso com água tônica e xarope de gengibre. Os chás também se transformam em bebidas refrescantes. Misturado com suco de limão siciliano e água gasosa, o de hibisco fica bem interessante.



No fim de semana, disparam os pedidos por Mimosa (espumante com suco de laranja) e Clericot (vinho branco com frutas).





Mesmo oferecendo o brunch a qualquer momento, as cafeterias observam que a demanda ainda se concentra aos sábados e domingos, no período da manhã. Nesses dias, tem até fila de espera. Então, já sabe: se quiser fugir dos horários de pico, não se intimide em escolher a clássica combinação de ovos mexidos com bacon como lanche da tarde ou de fim de noite.

A pedido dos clientes

Se as pessoas gostam tanto de café da manhã, por que não servi-lo o dia inteiro? Há três anos, Daniel Cabral fez uma revolução no cardápio do Noete Café: tirou os pratos de almoço e reforçou o brunch para saciar todo tipo de fome, em qualquer dia e horário. “O cliente ganha em flexibilidade de horário e nós reforçamos a nossa proposta de ser uma cafeteria com torrefação.”



No Noete Café, o abacate serve como base para o toast de requeijão e cogumelos grelhados (foto: Yago Lima/Divulgação)

Nada vende mais que o Croque Madame. Lá, o sanduíche se forma com pão da casa, pernil defumado e queijo canastra. Por cima, molho branco artesanal e um ovo frito. Como se não bastasse, fatias de bacon para acompanhar. A casa também oferece uma versão vegetariana do lanche, com carpaccio de abobrinha e chips de batata doce.





Os ovos mexidos se transformam em refeição completa no English Breakfast, que tem bacon, feijão temperado com linguiça de pernil, tomate, abobrinha, cogumelos grelhados, batata doce e torradas. Com esse prato, o café da manhã faz, facilmente, as vezes de almoço. Já o abacate serve como base para dois toasts, um com granola e ovo frito e outro com requeijão e cogumelos grelhados.



Ovos mexidos no meio da tarde?





O waffle de pão de queijo está entre os itens mais vendidos no brunch do Uluru Café (foto: Débora Gabrich/Divulgação)

Muitas pessoas pediam o cardápio de brunch durante a semana no Café Magrí. Até então, ele só era servido aos sábados e domingos. Para atender a vontade do público, desde que se mudou para o Mercado Novo, a cafeteria se assumiu como uma casa de brunch. Apenas a unidade do Parque do Palácio continua a oferecer pratos de almoço.

“A ideia inicial do brunch é ultrapassar o café da manhã e chegar ao almoço, mas ele vale o dia inteiro, não tem hora mesmo. Os pratos são muito versáteis e gostosos, então não tem por que não comer todo dia e toda hora”, opina a barista Marília Balzani, que chegou a duvidar de que alguém comeria ovos mexidos no meio da tarde. Mas, sim, essas pessoas existem.





Inclusive, não existe a possibilidade de tirar do cardápio o clássico dos clássicos de brunch: ovos mexidos cremosos com bacon. A dupla imbatível vai à mesa com fonduta de queijo de Alagoa e torradas de pão de fermentação natural.





O chef e sócio Rafael Brito incrementa outro símbolo da refeição, o avocado toast, com salada ci%u0301trica de feija%u0303o, milho verde, tomate, picles de cebola e salsinha. Dá para pedir acréscimo de ovo frito. O waffle de fuba%u0301 com frango e creme de queijo artesanal de Alagoa é outra invenção que agrada.





O cardápio de brunch do Magrí tem complementos como a salada de frutas com melado de cana e sorbert de laranja-bahia e os bolos, que variam todos os dias. Entre as bebidas, além do café puro, faz muito sucesso o cappuccino gelado de caramelo salgado, que mistura café, leite vaporizado e gelo com xarope, chantili e calda de caramelo salgado.

Broa de fubá da Vó da Ju (Belô Cafeteria)

Ingredientes

300g de açúcar; 200g de fubá; 4 ovos; 100g de parmesão ralado; 50g de coco ralado; 400ml de leite de coco; 400ml de leite integral; 20g de fermento químico; chocolate em pó a gosto





Modo de fazer

Bata o açúcar, fubá, ovos, leite de coco e leite integral no liquidificador até ficar homogêneo. Adicione o parmesão, coco ralado e fermento em pó e bata mais um pouco, apenas para incorporar, sem deixar triturar tudo. Coloque em forminhas de cupcake untadas com manteiga, deixando espaço para a massa crescer. Leve ao forno pré-aquecido a 150°C por 20 minutos e, logo em seguida, mais 5 minutos a 180°C. Deixe esfriar um pouco para desenformar. Polvilhe chocolate 70% em pó por cima para servir.

Serviço

Avenida Afonso Pena, 2925, Funcionários

(31) 99690-2908





Rua Sergipe, 1329, Savassi

(31) 99544-2001





Rua Santo Antônio do Monte, 294, Santo Antônio

(31) 3586-4645





Avenida Olegário Maciel, 742 - 3º andar, Centro