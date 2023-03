BH recebe feira de gastronomia com entrada gratuita; veja como participar

Chef Renan Bastos trará receita para a exposição de sábado (4/2) (foto: Divulgação/ Feira GARFO) A Feira GARFO (Gastronomia Regional, Familiar e Orgânica) terá sua primeira edição nos dias 4 e 5 de março, com entradas gratuitas disponíveis no sympla. A estreia será no Colégio Arnaldo, na praça João Pessoa, número 200, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, e ocorrerá, nos dois dias, das 13h às 19h.





No sábado (4), o chef Renan Bastos, ex-participante da 3ª temporada do reality show "Hell’s Kitchen: Cozinha sob Pressão", estará presente no evento e vai preparar o Manuê de Bacia, bolo feito de melado de cana que é típico de Paraty, cidade histórica do Rio de Janeiro. A cantora Marina Gomes e a banda Paiol de Tonha também estarão presentes na musicalidade do local.





Já no domingo (5), é a vez da cozinha-show do chef Fagner Rodrigues, professor de Gastronomia na Faculdade Arnaldo. Ele vai percorrer os estandes de produtos orgânicos da Feira GARFO para buscar ingredientes frescos e criar um prato repleto de mineiridade. A Sonora Banda e a União Latina ficarão responsáveis pela música de domingo e prometem fazer um show com uma mistura cultural e diversidade musical para todos dançarem durante suas apresentações.

A banda União Latina estará presente na sonoridade do local, no domingo (5/2) (foto: Divulgação/ Feira GARFO)





A intenção da feira, segundo nota divulgada, é trazer para a capital mineira o clima das feiras de rua do interior de Minas Gerais. Para isso, contará com produtos oriundos de agricultura familiar, orgânicos e agroecológicos, além de comidas e bebidas selecionadas.





“A partir do conhecimento desses especialistas, o público vai poder conhecer o trabalho de pequenos produtores rurais que, em seus sítios e ranchos, praticam a agricultura familiar, orgânica e sustentável”, garante Gustavo Tavares, produtor do evento.





GARFO é idealizada pela RB Gastronomia e tem produção executiva da Gás Produtora, além do apoio da Quina do Lino e da Livre Viagens e Turismo. O evento conta com o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotur





Confira alguns expositores que estarão na GARFO





Quintal Torres (produtos de jabuticaba de sabará) - @quintaltorresoficial

%u25CF Quitanda Naturale (orgânicos e agricultura familiar) - @quitandanaturale

%u25CF Armazém do campo - @armazemdocampobh

%u25CF Minha torra (micro torrefação de café) - @minhatorra

%u25CF Tonini Charcutaria Artesanal - @toninichar

%u25CF Tomilho Fresco (produtos sem glúten e tropeirinho) - @tomilho.fresco

%u25CF Cachaçaria Lamparina - @lamparina.cachaçaria

%u25CF Delicie e cia (torresmo de rolo) - @delicieeciaoficial

%u25CFGourmeria Culinária (pizzas de fermentação longa) - @gourmeriaculinaria

%u25CFCervejaria Évora - @cervejariaevora

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira