Modo de fazer 'pão cheio' é Patrimônio Cultural de Minas; confira receita

'Pão Cheio', iguaria trazida da Itália há mais de 150 anos, passou a ser Patrimônio Cultural de Minas Gerais (foto: Asscom/PMSRS) O modo artesanal de fazer o “pão cheio” de Santa Rita do Sapucaí, Região Sul do estado, recebeu enfim o título de Patrimônio Cultural de Minas Gerais. O governador Romeu Zema sancionou nesta semana a lei, aprovada pela Assembleia Legislativa (ALMG) em 24 de junho. Desde 2017, o pão cheio é patrimônio cultural e imaterial de Santa Rita do Sapucaí.



Quem tomou a iniciativa para tombamento cultural do "pão cheio" foi o jornalista e pesquisador Jonas Costa. A tradição começou há mais de 150 anos, com a chegada das colônias italianas naquela região. Com a imigração, a iguaria chegou ao Sul de Minas, passando por modificações. A receita original levava carne de porco desfiada e leite de cabra. Hoje, vai ao gosto do freguês: calabresa, lombinho, peito de peru e até frango desfiado.



Maria Bonita



Tombado como Patrimônio Imaterial pelo Compac (Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural), o "pão cheio” é uma iguaria que tem dia dedicado a ela, 5 de julho, dia do aniversário de Maria Idalina de Jesus, a Maria Bonita, patrona do Programa Municipal de Valorização do Pão Cheio, criado pela Lei Municipal 5.002, de 18 de abril de 2017.



Segundo os sociólogos Ramón Villar Paisal e Yago Euzébio Bueno de Paiva Junho, a principal divulgadora da iguaria teria sido uma cozinheira de ascendência africana.



O talento culinário de Maria Bonita, sobretudo na panificação, é analisado em um processo inconcluso de registro de sua trajetória como patrimônio imaterial do município, além de ser tema do quinto capítulo da biografia da cozinheira, A Rainha Operária e sua Colméia Negra (2010), de autoria de Jonas Costa. O "pão cheio" ocupa lugar de destaque no capítulo, intitulado A Maga dos Fornos e Fogões.



Outros exemplos da maior projeção conferida ao quitute fora da cidade na década atual estão no livro Oh Minas Gerais! – Histórias e Receitas da Culinária Mineira, publicado pela santa-ritense Yvone Rocha Vieira por uma editora carioca, em 2012, e num quadro de programa televisivo em uma das padarias da família Resch, em 2013. Ambos apresentam a origem e a receita do pão.