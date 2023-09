Dia Nacional da Cachaça: especialistas indicam 10 rótulos produzidos em Minas Gerais

687

O dia da cachaça é celebrado todo dia 13 de setembro (foto: Internet/Reprodução)

O dia 13 de setembro tem um gostinho especial para os amantes de uma das maiores iguarias brasileiras. O Dia Nacional da Cachaça foi criado em 2009 pelo Instituto Brasileiro da Cachaça (Ibrac). A data foi escolhida devido à Revolta da Cachaça, que ocorreu no ano de 1661.

Em 1630, a cachaça estava ganhando destaque no mercado brasileiro e tomando o lugar da bagaceira, bebida produzida pelos portugueses feita com o bagaço de uva. Com isso, o rei de Portugal decidiu proibir a produção da cachaça para intensificar o consumo da bagaceira.

Como não existia uma fiscalização efetiva, a cachaça continuou sendo produzida, até que, em 1659, instaurou-se um novo decreto proibindo o comércio da bebida, dessa vez com ameaças de deportação e até destruição dos alambiques.

Leia: Cachaça de R$ 11 mil é uma das atrações da ExpoCachaça

Foi então que os produtores fluminenses fizeram uma rebelião e tomaram o governo da cidade com o objetivo de legalizar o destilado.

E, então, no dia 13 de setembro de 1661, a rainha Luísa de Gusmão liberou a produção e a comercialização da bebida no Brasil. Por isso, atualmente a data é celebrada para relembrar aqueles que lutaram pela bebida no século XVII.

Leia: Seleta: mineiro lançou, há 40 anos, marca que mudou a história da cachaça

Em comemoração a essa bebida tão amada em nosso país, os especialistas José Lúcio Mendes, dono da Expocachaça, e Guilherme Costa e Albert Coelho, da cachaçaria Lamparina, selecionaram 10 das melhores cachaças produzidas em Minas Gerais. Confira:

Cachaça Prosa Mineira Reserva Edição Especial

Cachaça Prosa Mineira Reserva Edição Especial (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Santa Rita de Caldas, Região Sul de Minas Gerais, possui um perfeito equilíbrio entre tradição, qualidade, requinte e bom gosto, transformando a excelência em doses de prazer. Envelhecida por dois anos em tonel virgem de Carvalho Americano, de cor amarelo-caramelo, possui uma mescla de aromas frutado e amadeirado. No paladar, traz um gosto doce. Além disso, causa uma sensação aveludada e licorosa na boca. Retrogosto agradável e marcante. Graduação Alcoólica: 40%.

Cachaça do Anjo

Cachaça do Anjo (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Santa Rita de Caldas, Região Sul de Minas Gerais. Envelhecida por aproximadamente um ano e seis meses em tóneis de bálsamo, amburana, carvalho americano e carvalho europeu, a Cachaça do Anjo é um blend de altíssima qualidade. Apresenta no olfato pouquíssimo álcool e uma explosão de aromas frutados e amadeirados com notas de caramelo, Mel, baunilha e chocolate. No paladar fica certificado a sua maciez e uma incomparável sensação de sabores presentes nas papilas gustativas.

Guaraciaba Extra Premium

Cachaça Guaraciaba Extra Premium (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Guaraciaba, na Zona da Mata, a Cachaça Guaraciaba Extra Premium é envelhecida por oito anos em barris de carvalho. Robusta, possui graduação alcoólica de 42%. Límpida e transparente apresenta uma bela coloração ouro. Lágrimas abundantes na borda do copo. Delicioso aroma de cana, caramelo e baunilha. Álcool em bom equilíbrio com as essências da madeira carvalho e demais componentes. Sensorialmente rica. Baixa acidez.

Cachaça Mineiriana Carvalho

Cachaça Mineiriana Carvalho (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Ipoema, Região Central de Minas, é uma cachaça ouro, descansado em carvalhos europeu e americano com tostas médias. Aveludada, leva o tradicional caramelo que acompanha o carvalho, além de sabores frutados com côco, interrompidos por um amargor equilibrado. Boas associações com acidez e amargor leve. Graduação Alcoólica: 40%.

Cachaça Melicana Pura Arte Três Madeiras

Cachaça Melicana Pura Arte Três Madeiras (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Bom Despacho, Região Central de Minas, é uma cachaça ouro, blend de madeiras amburana, bálsamo e castanheira. A mistura das madeiras proporciona sentir sabores doces e picantes, com sensação seca e amargor controlado no final. Graduação Alcoólica: 40%.

Cachaça Aguardente Farrista

Cachaça Aguardente Farrista (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Martinho Campos, Região Central de Minas, é uma cachaça prata, descansada em parol de jequitibá rosa. Cor palha muito clara, já desgastadada pelo tempo do parol centenário, traz picancia, acidez e herbal, todos controlados. Boas associações com acidez e adocicados. Graduação Alcoólica: 45%.

Cachaça Dama da Noite Jatobá

Cachaça Dama da Noite Jatobá (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Leme do Prado, Norte de Minas, é uma cachaça ouro, descansada em dornas de jatobá por 2 anos. Cor amarelo palha, aveludada e adocicada, com uma sensação picante com final amargo persistente. Boas associações com cítricos e frutas polposas. Graduação Alcoólica: 40%.

Cachaça Arborea Blend

Cachaça Arborea Blend (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Pirapetinga, Nordeste de Minas, é uma cachaça ouro, descansada em barris de carvalho e dornas de amburana. Palha e brilhante, tem oleosidade com picancia constante e amargor presente, baixa acidez. Boas associações com acidez Graduação Alcoólica: 39%.

Cachaça Bem-Me-Quer

Cachaça Bem-Me-Quer (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Pitangui, no Centro-Oeste de Minas, é uma Cachaça prata, descansada 6 meses em barril de Inox. Cor prata, possui uma mescla de aromas de cana-de-açúcar e frutas cítricas de baixíssima acidez, trás sensação aveludada e levemente picante na boca. Graduação Alcoólica 39%.

Cachaça Tiê Bálsamo

Cachaça Tiê Bálsamo (foto: Internet/Reprodução)

Produzida em Aiuruoca, no Sul de Minas, é uma cachaça ouro, descansada em dornas de jequitibá e bálsamo. Cor amarelo citrino e brilhante, traz notas frutadas, herbais e de especiarias, picancia tradicional da madeira acompanhada de amargor agradável no final. Graduação Alcoólica: 40%.

Agora que você já sabe as melhores cachaças para degustar, junte os amigos e comemore essa data com seu copinho, um torresmo e um limão.

Lembrem: beba com moderação e se beber não dirija.