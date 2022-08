Cachaça de R$ 11 mil é uma das atrações da ExpoCachaça

Evento é vitrine mundial da cadeira produtiva da cachaça (foto: Nereu Jr./Divulgação)

Uma cachaça feita com diamante e que custa cerca de R$ 11 mil é uma das atrações do evento conjunto da 31ª ExpoCachaça e a 15ª Brasilbier, na Serraria Souza Pinto e que vai até domingo (7/8).E não para por aí: tem cachaça de 75 anos, licor com sabor de linguiça e queijo feito com cachaça.

Mais de 150 expositores de 20 regiões produtoras fazem parte da feira, com cachaça de alambique, cerveja artesanal e outras iguarias mineiras e brasileiras.O público esperado é de 15 mil pessoas. O evento começou na quinta (4/8); nesta sexta-feira (5/8), dura até meia-noite. No sábado (6/8), começa ao meio-dia e acaba à meia-noite. No domingo, dura das 12h às 22h.

“O pioneirismo e a força da ExpoCachaça fizeram dela a conceituada feira e a vitrine mundial da cadeia produtiva da cachaça. Essa posição nos permite fomentar ainda mais negócios, promover e divulgar os produtos, serviços, equipamentos, insumos da cadeia produtiva e de valor da cachaça e produtos afins”, afirma José Lúcio Mendes, presidente e promotor da ExpoCachaça e da BrasilBier.

Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos pelo site da Expocachaça ou na bilheteria da Serraria Souza Pinto nos dias do evento. Crianças de até 12 anos não pagam e devem estar acompanhadas dos pais ou responsável. Idosos entre 60 e 64 anos pagam meia-entrada. Idosos com mais de 65 anos e PCDs têm direito à entrada gratuita.





Atrações

A abertura do evento aconteceu ontem, às 12h, com a presença de Marcos Montes, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além do Secretário de Agricultura de Minas Gerais, Thales Fernandes, e o governador Romeu Zema (Novo).

Estandes do Sebrae-MG trazem produtos Origem Minas: cachaça, queijo, licores biscoitos e geleias. A Secretaria de Agricultura de Minas e a EPAMIG têm espaços dedicados ao vinho, ao queijo, à cachaça e ao azeite. Estandes coletivos de fora do estado, com produtores da Paraíba, Rio Grande do Sul, Paraná, entre outros, também estarão presentes.

A ExpoCachaça também tem uma programação musical. Na quinta-feira, teve Creedence Cover e Lurex Queen. Nesta sexta, a atração é a banda Hocus Pocus (Beatles) e a dupla Luiz Ricardo & Gabriel. No sábado, Putz Grilla e Sacode a Poeira. No domingo, Trio Lampião e Célio Santtos e Banda.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata