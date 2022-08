BH recebe 1º Concurso Regional Rabo de Galo nesta quarta-feira

Primeira edição do Concurso Regional Rabo de Galo vai escolher quem representará Minas na disputa nacional (foto: Leo Lima/divulgação)

Belo Horizonte recebe o 1º Concurso Regional Rabo de Galo nesta quarta-feira (03/08), na Cachaçaria Lamparina, no Mercado Novo. Promovido pela Associação Nacional dos Produtores e Integrantes da Cadeia Produtiva e de Valor da Cachaça de Alambique (Anpaq), em parceria com a Cachaçaria Lamparina, a etapa regional do concurso irá escolher os representantes mineiros que concorrerão na final nacional, em dezembro.

O Concurso Nacional Rabo de Galo está em sua 5ª edição e passa pela primeira vez pela capital mineira . A final será realizada em São Paulo, em dezembro, com a participação do primeiro colocado da etapa regional em Minas Gerais. Nesta quarta-feira, serão ao todo 14 bartenders e 14 produtores de cachaças de alambique do estado no concurso.

Preparado originalmente com cachaça e vermute, o Rabo de Galo nasceu nos anos 50 como um drink simples e acessível. Em termos de popularidade, só fica atrás da caipirinha, que ganhou o mundo. Inspirado nos clássicos internacionais, ele atrai consumidores nos botecos, bares e padarias espalhados por todo o país, usando a cachaça, o principal destilado brasileiro.

"Difundir o consumo do Rabo de Galo aqui e no exterior, é bom para todo mundo. É bom para o produtor porque diversifica o uso da cachaça, para o profissional de bar, pois tem mais um atrativo para sua casa, e para o país, pois é um drink que representa a nossa cultura e nossa história", aponta o Mestre Derivan Ferreira, organizador do concurso.

Cada participante deverá executar uma única receita inédita do Rabo de Galo, com 60% de cachaça, em no máximo 5 minutos. Os coquetéis serão analisados por uma comissão de profissionais da área de alimentação, bebidas e técnicos de hotelaria. Os critérios de avaliação são aparência, eficiência no preparo, tempo de preparação e análise gustativa, que envolve o sabor e o aspecto visual do coquetel.

Além da presença na final do primeiro colocado, que receberá a medalha de ouro da Etapa Regional de Minas Gerais, o segundo e terceiro também receberão, respectivamente, a medalha de prata e de bronze.

O evento começa com oficinas sobre o universo da cachaça artesanal, às 13h, no Espaço Corda. As apresentações dos bartenders começam às 18h, na Cachaçaria Lamparina, ambos no 2º andar do Mercado Novo.

Workshops e degustação

Serão realizados, a partir de 13h, 4 workshops gratuitos em que será explorado o universo da cachaça artesanal, além de apresentação de cases e análises sobre as possibilidades do destilado nacional. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar das oficinas.

Confira os horários das oficinas, realizadas no Espaço Corda:

13h - “A cachaça é para todos”, por Ana Marta Sátyro, produtora da Cachaça Mineiriana e apaixonada por cachaça

14h - “Novos discursos das velhas bebidas”, por Thiago Ceccoti, bartender, cachaceiro, escritor e treinador na área de bebidas

15h - “Força Latina”, por Maurício Maia, Sommelier de Cachaças (Cachacier), especializado em bebidas destiladas pelo WSET e colunista do blog "O Cachacier” no caderno Paladar do jornal O Estado de São Paulo

16h - “Resgate da cultura e identidade da cachaça”, por Rafael Quick, Idealizador do projeto Mercado Novo, e proprietário do Grupo Viela

No dia do concurso, haverá uma carta de coquetéis de forma que o público possa degustar diferentes versões autorais do Rabo de Galo ao longo do evento.