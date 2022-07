Com o livro, a banqueteira Andréa de Magalhães Matos quer incentivar os leitores a irem para a cozinha (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)



Rua Felipe dos Santos, entre Rio de Janeiro e São Paulo, Bairro Lourdes, Belo Horizonte. A casa da década de 1930 no estilo art déco já não existe mais, embora continue muito presente nas memórias de Andréa de Magalhães Matos. Ali nasceu toda a tradição culinária que atravessa gerações da sua família e que agora está eternizada no livro “À mesa com Clarita e Cidinha”. Através das receitas, a autora relembra sabores e momentos especiais ao redor da mesa.

Clarita era o apelido de Maria Clara, a dona da casa em questão e avó de Andréa. A neta primogênita tomou gosto pelas panelas e aprendeu a cozinhar com ela. Lembra de brincar no fogãozinho a lenha que ficava no quintal. “A minha avó era uma ótima cozinheira. Fazia doces, salgados, comida mineira para o dia a dia e pratos de diversas nacionalidades”, conta. O seu avó, Francisco de Assis, que era cientista, viajava muito e sempre voltava com receitas de fora.

Andréa é economista e trabalha com projetos culturais. Curiosamente, gosta de números o mesmo tanto que gosta de arte. Em paralelo, nutriu o seu amor pela cozinha, seguindo o exemplo da avó e da mãe, Cidinha, também citada no título do livro. “Não vou usar de falsa modéstia, tenho habilidade na cozinha e gosto de receber amigos e familiares na minha casa, em torno da mesa”, diz a cozinheira, também conhecida como banqueteira.

A pandemia acelerou a elaboração do livro, que já estava nos planos de Andréa há dez anos. Isolada em casa, ela teve tempo de escrever e testar as receitas. Como se acostumou a fazer tudo no olho, padronizou as medidas em xícaras, copos e colheres, imaginando que nem todos têm balança em casa. Para que o isolamento passasse mais rápido, voltou a desenhar e criou a maioria das ilustrações da obra.

Além de testar e escrever as receitas, a autora assina a maior parte das ilustrações (foto: Israel Crispim Jr/Divulgação)

“Primeiro pensei em registrar uma memória, que passou da minha avó para a minha mãe e para mim. O meu filho já cozinha e espero que os meus netos sigam o mesmo caminho.” Depois ela achou que seria interessante compartilhar receitas (os amigos sempre pedem). Seu objetivo também é incentivar as pessoas a irem para a cozinha, mostrando que não há nada tão complicado quanto possa parecer.

Este não é um livro comum de receitas. Andréa sugere menus completos (com entrada, prato principal e sobremesa), em vez de listar os pratos por categorias ou ordem alfabética. “Pensei em quem tem dificuldade de saber o que combina com o quê”, justifica. No fim, um capítulo destaca preparos básicos, como molhos, refogados e cremes doces.

Outro detalhe curioso é que os menus são divididos pelos meses, seguindo as estações do ano. Assim, a autora incentiva o uso de ingredientes mais frescos e indica comidas mais apropriadas para cada época. Por exemplo: pratos para comer de frente para o mar no verão e temporada de sopas no inverno.

Datas comemorativas

Além disso, há sugestões que se relacionam com datas comemorativas. Em outubro, hambúrguer e brigadeiro para as crianças. Os festejos juninos são regados a vaca atolada e cocada, enquanto tender com molho de frutas grelhadas e pudim de nozes surgem como ideias para a ceia de Natal.

A maioria das receitas são para 10 pessoas. Andréa admite ser exagerada na hora de cozinhar (até porque a família é grande), mas ela também acha que esse número facilita o trabalho. “Almoço de domingo é sempre aqui em casa e cozinho para pelo menos 20 pessoas. Mesmo no dia a dia, prefiro cozinhar a mais. Congelo e já deixo tudo pronto”, explica.

O bolo de Natal é uma das receitas sugeridas para uma tarde de chá no mês de dezembro (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

A comida mineira, representada, por exemplo, pelo frango ao molho pardo com angu e couve rasgada e lombo assado com tutu de feijão, abacaxi e batata-doce, tem sabor de casa de vó. Dona Clarita também é lembrada pelos pratos franceses (cassoulet, bouef borguignon e coq au vin), doces (creme de amêndoas e bolo de nozes com baba de moça) e quitandas. Filha de britânico, a avó de Andréa herdou a tradição de servir o chá das cinco.

Já peixe e frutos do mar eram comuns nos cardápios de fim de semana da casa da sua mãe. Cidinha criou uma versão amineirada do vatapá baiano. Os sabores são até parecidos, porque ela inclui azeite de dendê, leite de coco, castanha de caju, amendoim, coentro e pimenta dedo-de-moça. A diferença está em usar peixe e camarão frescos, em vez dos secos. Assim o prato fica muito mais caldoso.

As páginas do livro também são preenchidas com vivências da própria autora, que já morou no Iraque e rodou a Europa. Lá ela aprendeu a fazer massa fresca (montou uma temporada de massas com receitas como lasanha de rabada e macarrão com molho mediterrâneo). Vem de Portugal o bacalhau com broas, assim como o arroz de pato, que ela aprendeu a apreciar em viagens com o marido, Mário.

A feijoada é um dos pratos mais aclamados de Andréa. Segundo ela, o segredo está em cozinhar o feijão com caldo de vegetais em panela comum, para “ele me falar em qual hora está pronto”. Seus bolos também são muito apreciados. Nesse caso, o truque é adicionar uma dose de bebida alcoólica para dar uma alegrada na receita. Até no bolo de fubá ela gosta de colocar licor de laranja.

