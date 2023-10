Festival Botecar: conheça os participantes da 7ª edição

687

Após 4 anos, o Festival Botecar está de volta a Belo Horizonte. Nessa 7ª edição, 37 botecos elaboraram um tira-gosto com o tema Mineiridade, com os preços entre R$ 30 a R$ 40. Entre os dias 31 de outubro e 30 de novembro, os clientes poderão degustar os pratos e votar no seu preferido.

Confira os pratos participantes:

555 Restaurante

Charuto do Mineiro - Carne de sol enrolada em lascas de queijo coalho, acompanhada de farofa de milho com manteiga de garrafa crocante e dourada, finalizada com geleia de pimenta biquinho (R$ 32,90)

Rua Paulo Afonso 555, Santo Antônio

(31) 99327-6648

Adega & Churrasco

Trem Bom - Bolinho de carne moída com ervas, recheado de cebola e maxixe cozido e maxixe empanado no parmesão e molho especial da casa (R$ 39)

Rua Maura, 120, Ipiranga

(31) 3088-1555

Armazém Medeiros

Tamu de Volta! No Texas, Brisket. No Sul, Granito. Pra nós, Uai! Maçã de Peito - Peito bovino confitado, desfiado e finalizado com tempero e ervas da nossa culinária, cebola roxa e molho de goiabada picante. Acompanha polenta frita e charuto de folha de couve com recheio de queijo Minas (R$ 38,50)

Rua Rio de Janeiro, 2221, Lourdes

(31) 3275-2665

Armazém Santa Tereza

Lagarto Zé Fumaça - Carne nobre desfiada, umedecida no molho funghi acrescida do aroma de fumaça, para lembrar o fogão de lenha da cozinha mineira, acompanhada de pão (R$ 39,90)

Rua Mármore, 593, Santa Tereza

(31) 99984-2911

Bar Aqui Tudo É Bom

Mineiro da Gema - Costelinha de porco, mandioca cozida na manteiga de garrafa, mussarela, decorado com pimenta biquinho, alface e tomate (R$ 39,90)

Rua Guarda Custódio, 635, Ouro Preto

(31) 3243-1995

Bar do Careca “O Pescador”

Cachaça e Rebate de Minas Abaeté e Baldim - Filé de tilápia empanado e molho da casa (R$ 38)

Rua José Vieira Muniz 26, Floramar

(31) 3434-6448

Bar do Helmio I

Triângulo Mineiro - Trio de petiscos: combinação de croquete de linguiça mineira com queijo, barriguinha à pururuca e crocantes de queijo muçarela. Acompanha catchup de goiabada (R$ 37,90)

Av. Américo Vespúcio, 737, Nova Cachoeirinha

(31) 99922-8611

Bar do Júnior

Chuck na Mineiridade - Chuck Eye Roll na chapa com jiló, cebola e quiabo, acompanhada de molho da casa (R$ 40)

Rua Ouro Fino, 452, Loja 07/08, Mercado Distrital do Cruzeiro

(31) 99209-7601

Bar do Kxote

BenzoDeus - Ossobuco braseado com cerveja preta ao molho da casa, acompanhado de purê cremoso de batata, jiló crocante recheado com bacon e muçarela e couve crispy (R$ 39,90)

Rua José Faleiro 219, Santa Helena

(31) 99340-7040 / 99462-6018

Bar do Mozart

Esse angu é mineiro, Uai! - Porção de angu, pedaços de suã, caldo, cebolinha e pimenta biquinho. Acompanha porção de torresmo e a tradicional farinha de milho da roça que é um segredo de família (R$25)

Rua Mármore, 38, Santa Tereza

(31) 98795-0309 / (31) 98660-7549

Bar Du Magrelo

Pastelzinho da Diola - Recheio de linguiça toscana, folha de ora-pro-nóbis e requeijão de Minas. Servido com molho de melado de cana (R$ 29,90)

Rua São Felipe, 21, Sagrada Família (em frente ao portão 04 do Estádio Independência)

(31) 98713-2162

Bar Estabelecimento

O Porco é de Deus - Copa lombo suíno de panela cozido no alho, cebola e molho de polpa de tomate com abacaxi, + oinc oinc de mandioca crua, queijo, farinha de arroz, ovos, salsa e calabresa e pipoca de toucinho (R$ 40)

Rua Monte Alegre, 160, Serra

(31) 98392-1059

Bar Sô Pedro

Prexequinha Mineira - Bolinhos de carne moída empanados, bacon, creme de cebola, pimenta do reino. Acompanha farofa de bacon, crispy de cebola e molho de tomate especial e secreto e purê de banana da terra (R$ 38,90)

Rua Alberto Cintra, 454, União

(31) 99650-6371

Bar Tudo Legal

De Dentro da Lata - Costelinha de lata, linguiça artesanal de pernil com queijo e polenta frita com cobertura de queijo minas (R$ 39,90)

Avenida Silva Lobo 2039, Grajaú

(31) 3566-1458

Bença Bençoi Bar & Café

Sambiquira do Bença - Sambiquira de frango com temporá de quiabo (R$ 32,90)

Rua Diamantina 492, Lagoinha

(31) 99228-2124

Boteco Palmares

Costelinha das Gerais - Costelinha de porco frita, com farofa de biscoito cream cracker, vinagre de jiló e manteiga de garrafa com ervas (R$ 34,90)

Av. Bernardo Vasconcelos, 2056, Palmares

(31) 98283-8104

Buteco do Baiano

Baiano Valente - Rabada com verduras e legumes, acompanhada da polenta e o ora-pro-nóbis refogado (R$ 30)

Av. Guarapari nº 619, Santa Amélia

(31) 98259-3588

Buteco do Maranhão

Mineirinho Arretado - Carne de sol serenada, costelinha de porco, queijo coalho, batatas sauté e pimenta biquinho (R$ 38)

Rua Bernardo Guimarães, 1874, Lourdes

(31) 99325-3540

Butiquim Caipira

Bão Demais da Conta - Costelinha assada, harmonizada com um toque de agridoce do molho artesanal de rapadura. Acompanha aligot de batatas com queijo do serro, finalizando com um frescor da salsinha e a leve picância da pimenta biquinho (R$ 39)

Rua Tomé de Souza, 851, Savassi

(31) 97364-3684

Cabana do Alce

Caldeirada do Alce - Carne cozida com bacon, batata e champignon com molho da casa, servida com torradas de pão de sal acrescida de manteiga de garrafa (R$ 45)

Av. Guarapari, 319, Santa Amélia

(31) 99245-5655

Choperia Atena

Trem Mineiro - Costela de porco pururucada, batata rústica e barbecue de goiaba (R$ 37,90)

Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 370, Dom Bosco

(31) 99303-1011

Churrasquinho do Reginaldo

Girassol pro-nóbis - Carne de sol com ora-pro-nóbis na manteiga de garrafa, batatas rústicas e purê de jerimum (abóbora) (R$ 39,90)

Rua Padre Eustáquio, 2649, Padre Eustáquio

(31) 97100-2222

Classic B

Trem Pelando - Batatas rústicas cortadas em pedaços irregulares, cozidas e fritas, com costela bovina desfiada. Acompanha creme de 4 queijos, cheiro verde, salsa, cebolinha picada e pimenta biquinho (R$ 39)

Rua Maria Elizabet Pessoa, 155, Diamante / Barreiro.

(31) 98220-2353 / (31) 98459-8402

Cunha’s Bar e Restaurante

Santo UAI - Porção com oito casquinhas de angu mistas recheadas de costelinha desfiada com ora-pro-nóbis levemente picante e frango com quiabo frito, finalizadas com pimenta biquinho acompanhada com molho de goiabada cascão e queijo Minas (R$ 36,90)

Rua Quimberlita 320, Santa Tereza.

(31) 99245-5322

Garden Chopp Bar

Café não costuma faiá - Estrogonofe de filé mignon suíno ao molho de café. Para acompanhar, batatas rústicas temperadas (R$ 35)

Av. Augusto de Lima, 233, Sobreloja 01, Centro

(31) 99188-9404

Mala e Cuia

Caipira de Responsa - Maçã de peito desfiada, regada ao molho de vinho e acrescido de cogumelos caipiras (R$ 39,90)

Praça Raul Soares, 350, Centro

(31) 9984-2911

Mercadinho Bicalho

As Poderosas - Almôndega com 160 gramas, servida com molho, queijo derretido por cima, batata cozida e farinha de fubá torrado da roça, complementado com cebolinha fresca (R$ 23)

Rua Mármore 556, Santa Tereza

(31) 98787-2357

Minera Bier

Delícia do Jequitinhonha - Bolinho de milho verde recheado com carne de panela e requeijão branco de corte. Para acompanhar, catchup de goiaba fresca, feito artesanalmente (R$ 34,99)

Av. Antônio Abraão Caram, 997, São Luiz / Mineirão

(31) 98419-4422

Novo Barba

Trem Mexido - Mexido à moda da casa com carne de lata e crispy de couve (R$ 36,90)

Av. Getúlio Vargas, 216, Funcionários

(31) 2535-3527

Paturebar

Cupim Sem Culpa - Cupim cozido lentamente em um molho especial temperado com alho, cebola, alho-poró, especiarias e saborizado com a cachaça. Servido fatiado com farofa de banana da terra e chips de mandioca, regado com a redução do molho do cozimento (R$ 36)

Rua Tupis, 1655, Barro Preto

(31) 98476 3902

Peixinho da Jú

Porco Pescado - Filé de tilápia envolvido com fatia de bacon, empanado no tempurá de ervas e servido com geleia de goiaba com pimenta caiena (R$ 38,90)

Av. Saramenha, 765, Guarani

(31) 98954-0935 / (31) 3433-0495

Rick Rock Bar

Franguinho na fumaça - Coxa e sobrecoxa de frango defumada sobre cama de purê de batata baroa acompanhada de banana da terra frita e molho de laranja especial (R$ 29,90)

Rua Santarém 457, Nova Cintra

(31) 98831-6620

Santo Boteco

Libertas Quae Sera Tamen - Triângulos de dobradinha empanada com musseline de abóbora Cabotiá e molho de ervas (R$ 40)

Rua Major Lopes, 4 São Pedro

(31) 2520-3420 / (31) 99449-5004

Serrotinhos Bar

Grota de Queijo - Bola de carne com o tradicional queijo do serro acompanhado com jiló (R$ 30)

Rua Pará de Minas, 280, Padre Eustáquio

(31) 99864-6542

Taberna Santê

Mineirinho Selvagem - Porção com quatro pães de queijo recheados com pernil e coleslow (maionese de repolho, cenoura, cebola e mostarda) (R$ 39,90)

Rua Salinas, 2113, Santa Tereza

(31) 99140-9211

The Brother´s Cervejaria Rock Bar

Santê 123 - Torresmo de barriga sequinho, linguiça defumada acebolada, mandioca frita e molho agridoce picante (R$ 37,90)

Rua Bom Despacho, 373, Santa Tereza

(31) 99380-1432

Via Deslandes Carne & Cachaça

Torresmo de rolo com bolotinhas de mandioca - Torresmo de rolo com bolotinhas de mandioca. Acompanha limão e melado de garapa de cana (R$ 40)

Rua Francisco Deslandes, 10, Anchieta

(31) 97512-4586

