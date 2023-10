Festival Bar em Bar agita o país até novembro; confira os participantes

687

Mais de 600 restaurantes participam do festival ao redor do país (foto: Milkshake Estúdio/Divulgação)

A 17ª edição do ‘Festival Bar em Bar’ reúne vários bares em todo o Brasil até o dia 12 de novembro. Com o tema “A alegria tá na mesa”, a estimativa é de que pelo menos 600 estabelecimentos de 18 estados participem do circuito. Em Belo Horizonte e região metropolitana, 30 casas já estão confirmadas. Entre as delícias na lista de pratos há atrativos que marcam a vasta culinária da terra das alterosas.

“Eventos gastronômicos, como o Bar em Bar, ajudam no crescimento do setor, desde os pequenos produtores, os prestadores de serviços, o varejo e até mesmo a indústria de alimentos. É um evento que traz à tona a valorização da cultura local, os sabores, aromas, o modo de receber e preparo dos alimentos configuram-se em um diferencial competitivo para a cidade e reforçamos o honroso título conquistado por Belo Horizonte em 2019, de Cidade Criativa da Gastronomia, dado pela Unesco”, afirma o presidente da Abrasel em Minas Gerais, Oswaldo Miranda Jr.

Confira os participantes da capital e região metropolitana:

Speed Shop

Prato: Mix Medalhões 299 - Mix de 05 espetos: batata recheada com cheddar, boi, frango, mussarela e aipim com alho poró - (R$ 50)

Av. Vereador Cícero Idelfonso, 299, bairro João Pinheiro

Agosto Butiquim

Prato: Bolinho de arroz com queijos e picles de maxixe - Bolinhos de arroz com queijos mineiros, acompanhados de picles de maxixe com açafrão da terra e cebola roxa - 6 unidades - (R$ 29)

Rua Esmeralda, 162, Prado

Almanaque Anchieta

Prato: Rocambole de torresmo Almanaque - Delicioso rocambole de torresmo de barriga, assado por 3 horas e depois pururucado - (R$ 52,90)

Rua Rua Pium-í, 675, bairro Anchieta

Almanaque Savassi

Prato: Rocambole de torresmo Almanaque - Delicioso rocambole de torresmo de barriga, assado por 3 horas e depois pururucado - (R$ 56)

Rua Alagoas, 626, Savassi

Bar Bocaiuva

Prato: Bife ancho à moda rústica - bife ancho grelhado ao molho de queijo servido com batatas rústicas - (R$ 69,90)

Rua Paraisópolis, 550, Santa Tereza

Bar Dois Um

Prato: Parmegiana a palito - filé mignon empanado, presunto, molho e queijo. Parmegiana, em sua versão à palito - (R$ 48)

Rua Salinas, 1489, Santa Tereza

Bar e Museu Clube da Esquina

Prato: Coxinha cremosa de galinha caipira com aioli de laranja (Coxinha cremosa de galinha caipira com molho aioli de laranja - (R$ 39,90)

Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza

Bar Elis

Prato: Porcheta na Brasa - Barriga de porco 300gr enrolada do jeitinho que o mineiro gosta: suculenta por dentro e bem crocante por fora servido com mandioca frita - (R$ 49,30)

Rua Eli Seabra Filho, 544, Buritis

Bar Ideal

Prato: Costela Ideal - Costela bovina preparada lentamente e finalizada na parrilla. Acompanha mandioca na manteiga, chimichurri e molho parrilero. Aproximadamente 1kg in natura - (R$ 99,60)

Rua Eli Seabra Filho, 530, Buritis

Bar Mercado Central Savassi

Prato: Fígado com jiló acebolado servido com linguiça de lombo - Tradicional fígado com jiló mercado central com linguiça artesanal de pernil - (R$ 42,90)

Rua Rua Cláudio Manuel, 778, Savassi

Baram

Prato: Saudades da minha Terra - Maçã de peito 400gr, feito na gordura de porco carne de lata preparado com cebola, tomate, pimentão colorido, cheiro verde e cebolinha. Acompanha 6 bolinhos de queijo e molho especial do chefe- (R$ 59,90)

Av. Sinfrônio Brochado, 858, Barreiro

Benjamin Bar e Parrila

Prato: Língua ao vinho - Língua maturada no forno por 16 horas, temperada com especiarias e cogumelos fatiados. Acompanha torrada da casa assada na manteiga e orégano - (R$ 49,90)

Rua Coronel José Benjamin, 770, Padre Eustáquio

Boivindo

Prato: Batata de Costela Tchê Uai - costela bovina desfiada, ao molho de tomates assados e aioli, acompanhada de batatas temperadas e muito queijo gratinado - (R$ 38)

Rua Petrolina, 875, Sagrada Família

Bolota's Bar

Prato: Rabo do Bolota’s - Corte de rabo de porco assado e pururucado. Acompanha mandioca frita e vinagrete - (R$ 42,90)

Rua Rua Mármore, 397, Santa Tereza

Cactus Pub

Prato: "Tô boa não tô ótima" - Caloroso chilli caseiro, acompanhado de costelas de porco ao molho búfalo e a refrescante guaca mole com cactus - ( R$ 75)

Av. Augusto de Lima, 233, Centro Edifício Maleta

Canto de Mainha

Prato: Itaparica - Peixe do mar que se come na Bahia, manjubinha ou de pititinga com maionese verde com coentro e limão - (R$ 36)

Rua Rua Heitor Menin, 115, Buritis

Circuito Savassi

Prato: Bolinho de Costela - bolinho de costela e mussarela acompanhado de molho da casa. 7 unidades - (R$ 25)

Rua Paraíba, 1332, Savassi

Funtasy Bar e Jogos

Prato: Ludelícia - porção com 9 batatas waffle douradas, coronadas com montanhas de pulled pork defumado, regadas com nosso molho de barbecue com bacon que vai te fazer salivar - (R$ 32)

Rua Tomé de Souza, 1145, Savassi

Garage 47

Prato: Pizza artesanal de churrasqueira - Massa e um hambúrguer artesanal assado na churrasqueira, e recheado com muçarela, tomate, pimentão e orégano e com aquele delicioso molho do chef - (R$ 39,99)

Rua das Ostras, 61, Santa Maria

Jeremias Arte Bar

Prato: Torre de Costela - batatas fritas com costela bovina desfiada e finalizada com cebola na chapa. Montada em formato de torre e com catupiry entre as camadas. Pra acompanhar ketchup de goiabada e maionese do chefe - (R$ 49,90)

Rua Codajás, 686, São Gabriel

Manioca Bar

Prato: Maminha na Cerveja - Maminha preparada ao molho de cerveja preta. 400gr - (R$ 90)

Av. Fleming, 417, bairro Ouro Preto

Ohana Drinks and Beer

Prato: Bolinho de Tilápia - bolinho de tilápia feito artesanalmente com temperos do chef, servida com azeite. 6 unidades (R$ 25)

Rua Professor Pimenta da Veiga, 631, Cidade Nova

Prainha Butiquim

Prato: Supreme Grill - Cortes especiais de Chourizo grill - 400g aproximadamente, acompanhado de batata rústica, e molho 4 queijos - (R$ 119,90)

Rua Moisés Kalil, 209, Buritis

Restaurante Divino Churrasco

Prato: Costelinha crosta crocante de castanha - Costelinha marinada em redução do azeite balsâmico com crosta crocante de castanha acompanha geleia picante especial - (R$ 27,90)

Av. Olegário Maciel, 284, Centro

Tudo na Brasa

Prato: Picanha na Brasa com mandioca cozida - picanha argentina assada na brasa acompanhada de mandioca cozida e manteiga de garrafa - (R$ 94,50)

Av. dos Engenheiros, 1104, Castelo

Vaca Loka

Prato: Polpetone caipira - Polpetone de linguiça caipira empanado na panko, recheado com muçarela, ao molho pomodoro e burrata maçaricada - (R$ 54,90)

Alberto Cintra, 74, Cidade Nova

Yellow Pub

Prato: Ragu na mandioca - Mandioca cremosa com ragu de carne e vinagrete picante / opção também vegana com carne de jaca ou cogumelos shitake - (R$ 28)

Rua Fernandes Tourinho, 441, Funcionários

Adega Gastrobar

Prato: Costelinha a Moda Luziense - Costelinha suína marinada, regada ao molho agridoce de jaboticaba, acompanhada de chips crocante de mandioca temperado com especiarias e finalizados com cheiro verde e pimenta biquinho - (R$ 55)

Rua Direita, 464, Centro – Santa Luzia

GelaGuela Cabral

Prato: Caseirinhas GelaGuela - Almôndegas caseiras de carne ,servidas com cheiro verde, farofa e molho barbecue. 10 unidades - ( R$ 25)

Rua Alameda dos Colibris, 37, Cabral – Contagem

Celsinho Grill

Prato: Grill Mineiro - Dois bifes de anchos na brasa servido com molho chimichurri e seis batatas rústicas com especiarias - (R$ 59,90)

Av. Afonso Vaz de Melo, 689, Barreiro

