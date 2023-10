Chef mineira é campeã de reality show gastronômico 'The Taste Brasil'

687

Andreza Luísa entrou no reality com o objetivo de ser do time de Felipe Bronze (foto: Internet/Reprodução)

A chef Andreza Luísa se sagrou campeã do reality "The Taste Brasil”, transmitido pelo canal GNT, na noite desta quinta-feira (26/10). Com um menu mineiro, a mineira natural de Santo Antônio do Monte, na Região Centro-Oeste do estado, reafirmou, nacionalmente, as suas origens.

Andreza revela que a vontade de participar da competição surgiu após trabalhar em um restaurante em São Paulo e acompanhar de perto o chef e jurado do programa, Felipe Bronze. “Eu já conhecia o 'The Taste'. Quando abriram as inscrições, eu fiquei muito tentada a participar. Eu via o Felipe no restaurante, o admirava demais e pensar na possibilidade de ser mentorada por ele foi o que fez eu me inscrever e decidir participar”, conta Andreza.

Os desafios do reality são julgados às cegas: os chefs provam as comidas em uma colher, vendados, pois assim não conseguem identificar qual foi o participante responsável pelo preparo. Sendo assim, os únicos critérios de aprovação são o sabor e a apresentação do prato.

Ao longo dos episódios, os candidatos contam com a mentoria e as orientações dos chefs Claude Troigros, Manu Buffara, Manuelle Ferraz e Felipe Bronze para aprimorar suas habilidades e produzir receitas cada vez mais criativas e saborosas.



Após cumprir o objetivo de estar no time de Bronze, Andreza venceu a final com um menu que reflete a gastronomia mineira contemporânea: uma entrada de patê de fígado com jiló na brasa; como prato principal, roulade de frango com purê de milho verde; e, de sobremesa, o famoso Romeu e Julieta, reinterpretado em forma de telha de pão de queijo com mousse de goiabada.

“A minha base familiar foi minha inspiração para esse menu. Eu sempre comi comida mineira e eu queria trazer isso para os pratos. Quis levar Minas, a minha identidade e o que eu como para o programa”, revela.

“O The Taste foi determinante para eu cravar o meu estilo de cozinha. Sempre fui muito adepta da cozinha mineira, mas não tinha certeza se esse era o caminho que eu queria seguir. Ganhar o programa com um menu mineiro foi a melhor sensação da minha vida e me fez ver que é isso que eu gosto. Sempre que tinha que pensar em um prato, as raízes mineiras prevaleciam”, completa.

Chef Andreza Luísa venceu o programa com um menu mineiro (foto: Divulgação)

A chef ainda ressalta a importância de ter Felipe Bronze ao seu lado. “Estou em êxtase, muito feliz. Sou muito grata ao Felipe. Ele mudou minha concepção de sabor, de prato, de paladar, de tudo. Ele, definitivamente, transformou a minha vida”, afirma.





Atualmente consultora da Belô Café, em Belo Horizonte, onde cozinhará, nesta sexta-feira (27/10), aolado do chef Pedro Barbos, um arroz de galinha – prato que a fez entrar no "The Taste" – a chef se prepara para inaugurar no mês de dezembro a segunda unidade da casa, desta vez em São Paulo, no bairro dos Jardins, onde será sócia e chef.

“Eu acho que, a partir de agora, tudo irá mudar. Quero levar esse tipo de comida para São Paulo, temos pouquíssimas opções mineiras lá. E essa vitória acho que vai impactar o jeito que as pessoas me veem: uma mulher, mineira, que não é só 'um rostinho bonito', como falavam, mas sim uma profissional que leva a cozinha com muito respeito e seriedade”, destaca Andreza.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa