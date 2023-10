De explosão de queijo a super-heróis, os hambúrgueres mais criativos de BH

687

Com o UAI Chef você pode ter descontos em hambúrgueres como o Peperock, com fusão de cheddar e pepperoni, da FRAT Melt House (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

Dentre os mais de 400 estabelecimentos que fazem parte do UAI Chef, o aplicativo de descontos do Portal UAI, não faltam opções de hamburguerias. Localizada no coração da Pampulha, a FRAT Melt House começou com um sonho inspirado pela família. O exemplo da avó Dagmir, que construiu sua vida em torno de um pequeno restaurante, fez com que a casa ganhasse forma.

Conhecida por ter os “hambúrgueres mais cremosos da cidade”, a FRAT homenageia a cozinha mineira e ainda proporciona uma explosão de queijo para seus clientes. “Acreditamos que a chave para um hambúrguer excepcional está no equilíbrio entre a suculência de uma boa carne e a explosão de sabor que um molho bem feito pode proporcionar”, destaca o proprietário, Átila de Oliveira.

Para os amantes de cheddar, o Black Jack (R$ 38,90), com pão de parmesão, burger bovino de 160g, fusão de cheddar, bacon e cebola caramelizada, é a melhor opção. O tradicional Cheeseburger (R$ 28,90) é acompanhado por uma maionese caseira irresistível.



O cardápio da Spoiler Burger carrega referências de filmes e séries; os clientes podem escrever - e ler - spoilers em uma das paredes (foto: Leandro Souza/Divulgação)

Já aqueles que gostam de inovar podem pedir o Capitão Mineiro (R$ 32,90), com pão de brioche, burger empanado de cupim desfiado, queijo canastra e coleslaw (salada de repolho com maionese) ou o Peperock (R$ 32,90), pão de brioche, burger bovino de 160g e fusão de cheddar com pepperoni. Todos os hambúrgueres do cardápio são vendidos com 20% de desconto para os assinantes do UAI Chef.

Cada vez mais lugares temáticos ganham lugar na vida dos belo-horizontinos. A Spoiler Burger, no Bairro Planalto, nasceu em dezembro de 2021 a partir do sonho de Leandro Souza de empreender. “Sempre fui apaixonado por burger e sempre sonhei em ter uma hamburgueria, desde adolescente, quando ainda não existiam as artesanais”, revela.

Leandro e a esposa, Talita Simões, inovaram ao criar um negócio que, além de ser um lugar para comer, oferece uma experiência para os clientes. “Sempre pensei que, se fosse montar algo, teria que sair do óbvio. Sou louco por filmes e seriados e foi aí que surgiu a ideia do nome, porque nunca me importei de receber spoiler”, explica Leandro.





Inspirado na personagem Hulk do filme "Os Vingadores", o O Incrível combina carne, catupiri empanado, bacon e queijo cheddar (foto: Desight Marketing/Divulgação)

O espaço tem uma parede com adesivos onde os clientes podem escrever – e ler – spoilers de seus filmes e séries preferidos.

Dentre as opções do diverso cardápio, fazem sucesso o Vecna (R$ 42), com pão de brioche, blend bovino de 160g, duplo cheddar fatiado, trama de bacon cheese, cebola roxa e molho spoiler, e o Negan (R$ 38), com pão, blend bovino de 160g, queijo minas padrão, cream cheese, bacon, onion rings, chipotle e barbecue.



Além dos hambúrgueres, as porções de batata e queijo empanado (a partir de R$ 10) também são um atrativo. Os usuários do UAI Chef têm direito a 20% de desconto em todos os itens do cardápio, exceto bebidas.



O universo de filmes parece ser recorrente no cenário das hamburguerias. O Burger Heroes, no Bairro Palmares, encanta a criançada e todos aqueles que gostam de super-heróis.



“O nosso plano de negócio nasceu do desejo de criar uma hamburgueria em torno de um mundo imaginário, onde as pessoas pudessem se sentir parte dos quadrinhos”, revela o idealizador, Pedro Henrique Amaral.

Mundo imaginário

Quem vai à hamburgueria, inaugurada em março, tem a experiência de comer enquanto é surpreendido pelo Batman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, entre outros. “Criamos um ambiente onde você encontra os heróis andando pelas mesas e interagindo com os clientes. Isso atrai famílias inteiras. Algumas vêm até fantasiadas com os mais diversos tipos de personagens.”

Assinantes do UAI Chef ganham 30% de desconto no Sweet Chilli, da hamburgueria Os Travessos (foto: Os Travessos/Divulgação)

Além de encontrar os super-heróis, você pode apreciar deliciosos hambúrgueres, também temáticos, como o Pantera (R$ 34,90), com pão de brioche, burger artesanal de costela bovina de 130g, bacon em tiras, cheddar e cebola caramelizada; O Incrível (R$ 47,90), com pão de brioche, dois burgers artesanais de 130g, duplo bacon, catupiri empanado, duplo cheddar, alface e tomate, e o Spider (R$ 32,90), com pão de brioche, burger artesanal de 130g, bacon, catupiri e Doritos.

Pelo UAI Chef, os clientes conseguem 30% de desconto em itens selecionados do cardápio, como o Cavaleiro das Trevas (R$ 32,90), com pão de brioche selado, burger artesanal de 130g, queijo prato, bacon em tiras e abacaxi caramelado ao molho barbecue.

O negócio do casal Davidson e Sarah Campos começou em 2018 com a venda de cachorro-quente. Mas, em 2020, quando eles conseguiram se mudar para a Praça Alfredo Alves Martins, no Bairro Letícia, Davidson fez um curso de hambúrgueres artesanais e a hamburgueria Os Travessos surgiu.



“Hambúrguer não era o nosso foco, porém, abraçamos uma oportunidade que surgiu. Hoje, mudou nossa vida. Através dele, a gente consegue levar felicidade para os nossos clientes”, revela Sarah.

Goiabada com queijo

O cardápio conta com diversas opções de hambúrgueres artesanais. O América (R$ 27,90), com pão de brioche, blend bovino de 100g, queijo, bacon, cheddar cremoso e molho especial, é um dos mais pedidos.





Para os amantes de cheddar, a boa pedida na Frat Melt House é o Black Jack, com pão de parmesão, burger bovino, bacon e cebola caramelizada (foto: Victor Schwaner/Divulgação)

É possível, também, homenagear nossas raízes com o Mineirinho (R$ 32,90), com pão de brioche, blend bovino de 100g, catchup de goiabada, farofa de bacon e queijo minas, e com o Brazuca (R$ 27,90), com pão de brioche, blend bovino de 100g, queijo, farofa de bacon, catupiri cremoso e molho especial.

Além dos hambúrgueres tradicionais, um item exclusivo se destaca no cardápio como opção de sobremesa: é o Tentação (R$ 19,90), com pão australiano, Nutella, morango e sorvete de creme, polvilhado com leite em pó.

A casa oferece 30% de desconto para os assinantes do UAI Chef em itens selecionados, como o Sweet Chilli (R$ 31,90), com pão de brioche, blend bovino de 100g, queijo, bacon, alface, tomate, cebola roxa, molho sweet chilli e molho especial.

Escolha o seu plano

Para aproveitar todos os benefícios do UAI Chef, faça a sua assinatura no site www.uaichef.com.br, escolhendo entre o plano anual (R$ 29,90 por mês) e o mensal (R$ 39,90). Depois baixe o aplicativo (disponível para Android e IOS) e navegue pelo cardápio digital, que reúne mais de 400 lugares para comer com descontos, além de vouchers para pagar metade do valor do ingresso em cinemas da rede Cinemark.. Os usuários podem indicar novos estabelecimentos para o app.

Serviço

FRAT Melt House

Avenida Fleming, 1177 – loja 6, Ouro Preto

(31) 3272-4795 @fratmelthouse fratmelthouse.com

Spoiler Burger

Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 904, Planalto

@spoilerburgerbr

Burger Heroes

Rua José Cleto, 200, Palmares

@burgerheroesoficial

Os Travessos

Rua José Benevides da Silveira, 372, Letícia

(31) 97348-5031 @os_travessos_1





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino