Guia para comer pizza com os descontos do UAI Chef

A pizza Floresta, da Panorama, com linguiça, cebola roxa, flores da estação e cebolinha, homenageia bairro de BH (foto: Victor Schwaner/Divulgação)



O UAI Chef é o novo clube de assinatura do Portal UAI, aplicativo que oferece experiências de gastronomia e entretenimento. Ao assinar o clube, é possível ter acesso a descontos especiais nos estabelecimentos parceiros, além de pagar metade do valor do ingresso em cinemas da rede Cinemark.

A localização privilegiada, onde há imóveis de época, fez com que a ideia de valorizar a cultura mineira se tornasse ainda mais fácil. As pizzas da Panorama contam com ingredientes que fazem parte da culinária do estado, como jabuticaba, jiló, costelinha e queijo canastra. Além da cultura gastronômica, os proprietários também se juntaram a artistas de BH para criar um ambiente aconchegante.





No Brasil há 14 anos, o advogado italiano Gennaro Lembo trouxe a tradição da pizza de metro para a capital mineira com a Funiculi (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Alguns dos destaques são a Guaicurus (a partir de R$ 71), com queijo azul mineiro, cogumelos, amêndoas e mel de figo, e a Floresta (a partir de R$ 66), que une linguiça com páprica, cebola roxa, flores da estação e cebolinha. A pizzaria ainda tem uma carta de drinques (a partir de R$ 23) assinada por Lucas.



Em dezembro de 2022, o italiano Gennaro Lembo decidiu seguir seu sonho e abrir uma pizzaria. Vivendo no Brasil há 14 anos, o advogado trouxe a tradição da comida de rua italiana para a Funiculi Pizza a Metro, que fica na Região Oeste de BH. A pizza de metro é original da cidade de Nápoles, na Itália, onde um pizzaiolo fez dela a solução para quando seus clientes quisessem comer diversos sabores.





Os assinantes do UAI Chef têm 30% de desconto nas pizzas Vesúvio (funghi, presunto e muçarela de búfala), Funiculi (berinjela com creme de ricota) e Sophia Loren (batatas assadas, alecrim e linguiça refogada).



Servida no formato retangular, as pizzas da Funiculi podem ser consumidas em fatias (a partir de R$ 7) ou inteira, com nove pedaços (a partir de R$ 42). Caso queira provar os diversos sabores, a casa também oferece a opção de rodízio (R$ 42).

Massa napolitana

Localizado em Nova Lima, o Romeo Pizza Bar surgiu no fim de 2020 do sonho antigo de amigos de servir um pouco da culinária italiana, especialmente a pizza, em um bar diferente, com drinques clássicos e autorais. Os sócios, entre eles Henrique Gatto, são descendentes de italianos e possuem uma forte ligação com a massa napolitana, tradicional da cidade de Nápoles, na Itália.





Os assinantes do UAI Chef têm direito a 35% de desconto em sabores selecionados, como a de pepperoni, da Romeo Pizza Bar (foto: Victor Schwaner/Divulgação)



A diferença das pizzas napolitanas para as tradicionais está no tempo de fermentação e na farinha especial utilizada. A massa fica super fina e com as bordas alveoladas.

Os assinantes têm direito a 35% de desconto em sabores selecionados, como a Pizza Mia (R$ 59,90), com queijo de búfala, tomates confitados e manjericão, e a Donatella (R$ 65,90), com calabresa e muçarela de búfala. Além das pizzas, aperitivos como a burrata envolta em massa de pizza (R$79,90) fazem sucesso na casa.









O Pizza Sur foi inaugurado em 2004, trazendo um pouco da culinária argentina para BH. Com mais de 20 sabores disponíveis, o restaurante se destaca pelas pizzas quadradas (a partir de R$23,70) e pelas empanadas argentinas (a partir de R$ 8,50), além das pizzas tradicionais. Em um concurso anual, os clientes mandam receitas e escolhem qual deve ser incluída no cardápio.

A pizzaria consegue juntar duas paixões dos brasileiros – e dos argentinos: pizza e futebol. Diversos sabores disponíveis são nomeados por momentos importantes da seleção argentina e do time de Buenos Aires, Boca Juniors. Pelo aplicativo UAI Chef, os usuários conseguem desconto de 30% nas pizzas grandes Marguerita e Calabresa.

Mais opções

Serviço

Panorama Pizzaria (@panoramapizzaria)

Rua Sapucaí, 533, Floresta

(31) 2510-5002





Funiculi Pizza a Metro (@funiculipizza)

Avenida Silva Lobo, 2073, Grajaú

(31) 98701-7994





Romeo Pizza Bar (@romeo.pizzabar)

Alameda Oscar Niemeyer, 1369a, Vila da Serra - Nova Lima

(37) 99117-0778





Pizza Sur Savassi (@pizza.sur)

Avenida Cristóvão Colombo, 472, Savassi

(31) 3222-8077



*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino