BH recebe 1ª edição do Festival 'Burger Gourmet'; veja preços e locais

Mais de 15 hamburguerias da capital estão participando do festival (foto: Forasteiro/Divulgação)

Entre 22/9 e 22/10, a capital mineira recebe a 1ª edição do “Belo Horizonte Burger Gourmet”. Idealizado pelos mesmos responsáveis pela “Restaurant Week Brasil”, o festival traz uma seleção de estabelecimentos que vão oferecer um menu especial (burger + acompanhamento) por R$ 39,90 na versão tradicional, e R$ 49,90 a opção plus, mais elaborada, com uma gramatura de carne maior.

A ideia do evento exclusivo da iguaria nasceu de uma demanda do mercado. “Percorrendo anualmente quase todo o país com a Restaurant Week, notamos o crescimento de hamburguerias, inclusive parceiros nossos começaram a abrir casas focadas nesse modelo de negócio e pediram a inclusão do prato no evento gastronômico. Criamos a categoria Burger em algumas praças que recebem a Brasil Restaurant Week, até que este ano decidimos lançar o festival 'Burger Gourmet', que, além de BH, percorreu São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Recife, Baixada Santista, Campinas e Curitiba”, descreve o diretor Fernando Reis.

Os clientes poderão escolher entre duas a três opções de hambúrguer e acompanhamentos. O “Belo Horizonte Burger Gourmet” tem patrocínio da Heineken, com a cerveja Eisenbahn e o Hospital da Baleia como instituição beneficiada. A estimativa é que a primeira edição do evento movimente R$ 450 mil na capital mineira e venda mais de 15 mil menus.

Grandes hamburguerias aderiram ao projeto e estão participando da iniciativa. As tradicionais redes: Eddie Fine Burgers e Meatz Burger N’Beer são alguns dos locais que vão oferecer os menus especiais. Além dessas, o Coal BBQ, o Forasteiro Burger, Ponto Burger, Mulligan’s PUB, Assacabrasa, Druds Burger e o Nathans Famous BH também são opções do festival.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Edu Oliveira