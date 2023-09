Bar Laicos apresenta novos pratos e drinks nesta semana

687

O chef Henrique 'Kiki' Ferrari mesclou, como ele descreve, junk food, street Food e comida de boteco nos novos pratos do Laicos; Drink 'eclipse', por João Natas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press) O bar Laicos inaugura nesta semana novos cardápios e cartas de drinks. As novidades foram recebidas na unidade da Savassi com uma coletânea de eventos descontraídos. O estabelecimento da Sapucaí "acompanha o relator".

“Divertido e descomplicado” foram duas palavras ditas com reincidência pelo dono da franquia, Marco Paneral, sobre o conceito do Laicos. A temática é seguida no novo cardápio, idealizado pelo chef Henrique ‘Kiki’ Ferrari, misturando, como ele descreve, junk food, street Food e comida de boteco. Kiki conta que buscou uma fusão entre tendências e criatividade, apresentando pratos conhecidos mas com toques inusitados.

Novos croquetes do Laicos (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

O Croquetíssimo de Goulash (R$ 19,90), prato novo, é uma porção de carne de panela ao estilo húngaro com carne desmanchada ao vinho e páprica. O Croquetíssimo de Queijo e Poró (R$ 19,90) é alternativa vegana do prato, de croquete com queijo sutilmente adocicado e apimentado e alho poró, empanado, frito e acompanhado de catupiry.





Nodo drink 'a vida é maravilha' (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

Dois dos drinks adicionados à carta pelo João Natas são "a vida é uma maravilha" (R$ 27,80) e "eclipse" (R$ 29,80). O primeiro é feito de tequila El Jimador prata com o italiano Aperol, gengibre, suco de abacaxi, açúcar e sal. O "eclipse" é vodka Maloa com xarope Elderflower, suco de limão e espuma de maçã verde.





O bar é bastante frequentado nas segundas e terças. Segundo o gerente Vinícius Zanetti, o número de reservas para até 60 pessoas é tão recorrente que os frequentadores pediram por aumento do tamanho dos pratos, que a casa realizou.

Fachada do Bar Laicos (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)



Inspiração

O local é inspirado em bares underground de Nova York e Europa, com design de ambiente feito pela Ayumi Takizawa, da Nuvem. O Laicos tem iluminação em neon, balanços, mesas ao ar livre e grafite.





Durante o evento de inauguração na segunda (18/9), a casa contou com as parcerias da tatuadora Thais Avelar (@thaisavelartattoo), que fez sessões de flash tattos para os clientes e o showman @chocomenage, educador em saúde sexual, responsável pelos brindes do bingo erótico.





Quando a equipe da redação chegou ao local, a cliente Gisele Pires estava em uma sessão de tatuagem. Ela resolveu fazer um trevo de três folhas, símbolo da Irlanda, país onde morou. Thais conta que o vínculo entre a tatuagem e o estabelecimento é um motivo forte para mais bares adotarem a prática de flash tattoos. Atuante no mercado há quatro anos, ela gosta do estilo blackwork.

Gisele sendo tatuada por Thaís (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)



As flash tattoos são rotativas e custam R$ 120, com um drink bônus do Laicos. A que mais faz sucesso é o copo lagoinha com o escrito "made in Brasil", que saiu da lista de opções pelo tanto que foi pedida. Inclusive, Marco Paneral tem um copo desses tatuado na perna, mas não feito por Thais. “O fato de ser uma mulher tatuando dá mais tranquilidade para quem quer tentar”, conta a artista, que se diverte ao ver amigos bêbados pedindo para fazer "smiles" ou jogo da velha uns nos outros.





Enquanto aguardava o resultado do bingo, na esperança de ganhar um vibrador recarregável, a equipe de reportagem degustou uma porção das Doraditas de Frango (R$ 24,90), iscas de frango com casca crocante acompanhada de maionese de queijo nacho.





A cliente Alissa Mendes, que se sentava ao lado, disse ir ao bar porque gosta dos drinks e para acompanhar as apresentações de seu amigo showman. Ela comentou, brincando, que promoções no bingo erótico (R$ 15) a transformaram em compradora fiel do Chocomenage.





As duas atrações fazem parte de um calendário de eventos nas duas unidades do Laicos, junto do Quiz Alcoolaicos, Quartas Laricas, Karaoquintas e Confraria das Corujas.





Serviço:

Lançamento de cardápio e drinks novos do Laicos





Endereços: rua Ceará, nº 1560 - Savassi; rua Sapucaí, nº 157 - Floresta.

Funcionamento: Savassi: de segunda a sábado à partir das 17h; Não abre aos domingos.

Sapucaí: de terça a sexta à partir das 17h; sábado e domingo à partir das 14h; não abre nas segundas





Contato e cardápio no Instagram: @laicosbar









Eventos:



Savassi:

Segunda:

Confraria das Corujas - 50% de desconto nas bebidas





Terça - Noites Românticas:

Bingo Erótico

Quis Alcoolaicos





Sapucaí:





Terça:

Chopp Sem Imposto à R$ 4,50





Quartas:

Laricas - No pedido de combo burguer, chopp à vontade





Quinta:

Karaoquintas



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata