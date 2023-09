Prefeitura anuncia 1ª edição da Bienal da Gastronomia de Belo Horizonte

687

Maria Stella Libânio, Dona Lucinha e Nelsa Trombino serão as homenageadas de 1ª Edição da Bienal da Gastronomia (foto: Internet/Reprodução )

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a 1ª Edição da Bienal da Gastronomia, que acontecerá entre os dias 16 e 31 de outubro. O evento tem como objetivo fortalecer e valorizar o título de “Cidade Criativa da Gastronomia”, concedido pela Unesco a BH, além de incentivar a capital como um polo turístico gastronômico, com a qualificação da Belotur.

O evento é promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com participação de órgãos municipais integrantes do Comitê Gestor da Cidade Criativa da Gastronomia: a Subsecretaria de Segurança Alimentar, a Secretaria Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Durante duas semanas, serão reunidos chefs e personalidades do setor, reconhecidos internacionalmente, para a realização de palestras, mostras culinárias, seminários e projetos especiais.

Entre as ações que serão realizadas está a identificação e definição de 20 estabelecimentos gastronômicos de Belo Horizonte (bares e afins) que passarão a integrar o projeto ‘Bares Notáveis’. O projeto é inspirado e adaptado da versão original da Argentina, chamado ‘Bares Notables’, política instituída pelo Ministério da Cultura da Argentina que busca valorizar e apoiar bares e cafés notáveis de Buenos Aires, reconhecidos pela sua antiguidade, cultura e relevância social, fazendo parte do patrimônio cultural da cidade.





Entre os dias 17 e 26 de outubro, será realizado o projeto ‘Panelas Abertas’. A iniciativa busca promover o intercâmbio de experiências entre os chefs de cozinha e estabelecimentos de destaque da gastronomia de Belo Horizonte com estudantes da área, empreendedores e jornalistas e influenciadores gastronômicos. A proposta é que os atores possam interagir e aprofundar seus conhecimentos sobre propósito, visão e modelos de negócios dos estabelecimentos gastronômicos, possibilitando uma experiência única de sabores e saberes.

Fechando a programação da 1ª edição da Bienal da Gastronomia de Horizonte, a Belotur promove o Fórum Internacional de Gastronomia (FIG-BH), que ocorrerá nos dias 30 e 31 de outubro, no Sesc Palladium, com programação gratuita. O evento promete ser uma experiência inesquecível para todos os amantes da culinária, profissionais da área e entusiastas do setor.

Estão confirmados nomes como Leonor Espinosa, eleita em 2022 a melhor chef de cozinha do mundo pela pela revista britânica Restaurant; Janaina Rueda, chef de cozinha e sócia da Casa do Porco, em São Paulo, eleito como o 7º melhor restaurante do mundo em 2022, na lista World’s 50 Best e Edson Leite, fundador do projeto ‘Gastronomia Periférica’, negócio de impacto que promove a transformação social e cultural de jovens e adultos através da gastronomia.





“A Bienal da Gastronomia de Belo Horizonte chega para fortalecer a capital mineira como um dos principais polos turísticos gastronômicos da América do Sul. Durante 15 dias, nossa cidade receberá grandes profissionais e personalidades renomadas da gastronomia mundial. O intercâmbio e a cooperação entre esses importantes atores desenvolvem ainda mais a gastronomia e as práticas alimentares no município. Com a consolidação do título de Belo Horizonte como Cidade Criativa pela Unesco, nós, do poder público, seguiremos trabalhando para a preservação da cultura gastronômica local e o fomento da cadeia produtiva do setor”, comenta Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Nesta primeira edição, o evento será dedicado a homenagear as guardiãs da cozinha mineira: Maria Stella Libânio (1918-2011), Dona Lucinha (1932-2019) e Nelsa Trombino (1938-2023).

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa