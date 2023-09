Festival Internacional de Cerveja e Cultura agita BH em setembro

687

FICC edição 2021 (foto: Instagram/Reprodução)

Entre os dias 15 e 17 de setembro, o parque de Exposições da Gameleira recebe a 10ª Edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura. Um dos maiores eventos do país dedicado à cerveja e que reúne turismo, cerveja, cultura e gastronomia. Mais de 150 rótulos de diversas cervejarias brasileiras estão escalados para o evento.

O festival nasceu em 2015 alavancado pelo auge do desenvolvimento do segmento de cervejas artesanais em Minas Gerais. O evento sempre reuniu as principais marcas de Minas Gerais e do Brasil com a proposta de proporcionar ao setor uma verdadeira imersão no mundo cervejeiro com congressos, workshops técnicos e científicos, convidando nomes importantes do segmento com alcance mundial. Palestrantes internacionais de quarto países diferente já marcaram presença em edições passadas e compartilharam com o público seu conhecimento.

O FICC 2023 terá como novidade a tecnologia do serviço do autoatendimento já conhecido em alguns Tapsbeer do mercado cervejeiro. Você passa no equipamento e ele libera a dose certa de sua cerveja.

Durante o evento também acontecerá a feira do lúpulo, mostrando o crescimento do cultivo da planta no Brasil que em um passado não muito distante era impensável, e hoje, já é um segmento que tem força no país.

Haverá ainda feira de vinil, para os amantes da boa música e uma feira de empreendedores locais. Além dessas, para os amantes do Café, o projeto TOMEI GOSTO criado pelo jornalista e comediante Mário Alaska vai marcar presença com uma Feira de Café.

Um marco dessa edição, será a parceria com a Associação Brasileira de Criadores do Mangalarga Marchador que traz ainda mais força para o FICC, que contará com o 1º Campeonato Brasileiro de Provas Esportivas e Sociais do Cavalo Mangalarga Marchador na modalidades de Ranch Sorting, Maneabilidade, baliza e tambores. Em 2018 o evento já havia acontecido na Gameleira, e teve seu recorde de público com mais de 30 mil pessoas.

Na área gastronômica serão dez restaurantes convidados com uma atração especial: a Alameda do Fogo, onde seis estações de churrasco vão esquentar a festa. Além de vinhos e drinks.

Para as mais de trinta horas de evento, trinta bandas foram convidadas para subirem nos três palcos, o Palco FICC, o palco Confece - em homenagem a Confraria Feminina de Cerveja já tradicional em Belo Horizonte - e o palco Street Hop - que trará a energia e experiências dos músicos de rua inspirado na cidade americana de New Orleans.

Seis dj’s também foram convidados para os intervalos. Entre as bandas já confirmados temos: Audergang, Lurex, Velotrol, Carne Nua convidando Maurinho Berro D’água, Bronnco Billy e Rodrigo Borges e Ian Guedes representando a nova geração do Clube da Esquina, Be Souza, Little Buther, Osmar Sousa e Blues, Coisas da Rita com um tributo a Rita Lee, Back To Black com tributo a Amy Winehouse, Dias de Truta, Trinta Acústico, Ablusadas, Lady Vinil, Cianna, Glasgow9, Gritta, Ca$h, Viraruts, Thunder Blues entre outros nomes que ainda estão sendo confirmados. Jimmy Duchowny e Mark Lambert, com Jazz, diretamente dos EUA.

O evento foi pensado para toda a família. Para as crianças, terá pista de skate, espaço kids e escola de circo.

Os ingressos já estão disponíveis no Gofree (a partir de R$27,50), além de uma carga gratuita - com entrada programada -,combos com copo incluso e passaporte para os três dias de evento (a partir de R$66).