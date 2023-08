BH recebe evento que se apresenta como maior festival de torresmo do mundo

687

O I Festival Torresmo Land vai até o dia 3 de setembro (foto: Leo Ribeiro/Divulgação)

Promovido pela rede Porks – Porco & Chope, o Torresmo Land - autotintiulado como o maior festival de torresmo do mundo - acontece entre os dias 29 de agosto e 3 de setembro com mais de 2 toneladas de torresmo em todo o Brasil.

“Nosso objetivo é proporcionar aos amantes de torresmo uma experiência gastronômica única. Por isso, além de pratos icônicos que já fazem parte do menu, criamos preparos inovadores para tornar o evento ainda mais especial e irresistível”, comenta José Araújo Netto, fundador do Porks.

Entre as criações para o festival, destacam-se o "Toblerone de Torresmo” (R$ 20), uma barra de torresmo no formato do famoso chocolate acompanhada de geleia de pimenta, e o "K-Pop Style Sandwich" (R$ 25), preparado com pão, maionese, pernil desfiado, queijo, torresmo caramelizado e crispy de couve.

O "Toblerone de Torresmo" foi criado especialmente para a ocasião (foto: Leo Ribeiro/Divulgação)

Além disso, o cardápio ainda traz os pratos famosos da casa como o “Torresmo de Rolo” (R$ 25), dessa vez acompanhado de goiabada cremosa, o “Mix de Torresmos” (R$ 20), que engloba torresmo em tira, pipoca de torresmo e torresmo mineiro, e “Caldinho de Feijoada” (R$ 15), finalizado com ovo de codorna, pipoca de torresmo e cebolinha. De sobremesa, o “Trio Mineiro” (R$ 25), que leva queijo canastra, doce de leite cremoso e torresmo caramelizado.

A sobremesa "Trio Mineiro" faz sucesso na casa (foto: Leo Ribeiro/Divulgação)

O evento acontece simultaneamente em 30 cidades brasileiras: Curitiba (PR), São José dos Pinhais (PR), Araucária (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ponta Grossa (PR), Londrina (PR), Florianópolis (SC), Itajaí (SC), Criciúma (SC), Santa Maria (RS), São Paulo (SP), Santos (SP), Piracicaba (SP), Praia Grande (SP), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Sinop (MT), Goiânia (GO), Rio Verde (GO), Brasília (DF), Águas Claras (DF), Gama (DF), Samambaia (DF), Guará (DF), Ceilândia (DF), Recife (PE), Teresina (PI) e João Pessoa (PB).

Em BH, o Porks possui quatro unidades, além de ser um espaço para toda a família, incluindo seu pet.

Porks Praça Tiradentes

Praça Tiradentes, 51

@porks_pcatiradentesbh

Porks Savassi

Rua Fernandes Tourinho nº 19 – Loja 4 - Savassi

@porks_savassi

Porks Castelo

Rua Castelo de Alenquer, 50 – Castelo

@porkscastelo

Porks Casarão

Avenida Álvares Cabral, 534 – Lourdes

@porkscasarao

* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha