Bar em Santa Tereza cria competição com pratos de comida mineira

687

Chefs irão preparar seus pratos e petiscos ao vivo no fogão a lenha (foto: @muitohaux/Divulgação)

Realizado pelo Bar e Museu Clube da Esquina, no Santa Tereza, o I Festival InterChefs reúne oito chefs que elaboraram pratos e petiscos inéditos com ingredientes da culinária mineira para serem preparados no fogão a lenha. Com curadoria do Chef Juliano Caldeira, o festival, que teve início em 2 de agosto, acontece até o dia 30 de setembro.

Todas as quartas e quintas-feiras um chef diferente é recebido para apresentar suas criações. O preparo é ao vivo e realizado no Ecofogão, um fogão a lenha ecológico desenvolvido e fabricado no Brasil.

Esse evento reúne grandes símbolos da mineiridade: gastronomia, fogão a lenha, carne suína e música. “A primeira edição do Festival Interchefs vai celebrar nossa gastronomia com pratos inéditos preparados a partir de ingredientes típicos em Minas. Estamos reunindo oito grandes chefs em oito semanas de criatividade, música e inovação em torno de mais um dos símbolos do nosso estado, que é o fogão a lenha”, explica Virgínia Câmara, idealizadora do festival e gestora de projetos culturais do Bar e Museu Clube da Esquina.

Sustentabilidade

No Festival, os participantes irão utilizar o Ecofogão, um fogão a lenha de conceito tecnológico moderno. O equipamento utiliza uma câmara de combustão do tipo “Rocket stove”, uma tecnologia americana de combustão mais eficiente, gerando significativa economia de lenha, nada de fumaça na cozinha, e pouquíssima fumaça pela chaminé.





Como funciona

Às quartas-feiras os chefs apresentam um prato com o valor de venda fixo em R$44,90 (individual). E, às quintas-feiras, um petisco com o valor de R$59,00 (servindo duas pessoas). O sistema de pontuação vai se basear na avaliação dos consumidores em cada dia de apresentação do chef, além de ações de publicações pelos chefs nas redes sociais.

Em cada mesa, será deixada uma súmula ou cédula de votacão para que os clientes do bar façam uma avaliação analisando critérios de sabor, criatividade e apresentação. Os chefs também ganharão pontos de acordo com o engajamento do público em publicações sobre as receitas em suas redes sociais.

Conheça os chefs participantes e suas criações

Festival contará com 8 participantes de curadoria do Chef Juliano Caldeira (foto: Instagram/Reprodução)

Chef Edgar Simões

Prato: Não é treta, é Truta - penne ao creme de alho poró, acompanhado de truta espalmada com ervas finas

Petisco: Suíno Bêbado - linguica artesanal aberta, com lâminas de queijo minas flambado na cachaca. Acompanha molho cremolata

Chef Fernanda Fonseca

Prato: Risoto de canjiquinha com queijo minas artesanal, ossobuco e couve crocante

Petisco: Costelinha de porco na redução de café com rapadura e farofa crocante

Chef Adriany Azevedo

Prato: O Girassol - mousseline de baroa com mandioca, ragu de costela bovina, mandioca palha e crispy de couve.

Petisco: Uai Habib - cafta à mineira (blend de carne bovina e suína) ao molho de tomate defumado, acompanhada de tabule de ora-pro-nóbis, homus de tahine (pasta de grão de bico com creme de gergelim) e minipão sírio

Chef Guto Rezende

Prato: Bacalhau confitado no azeite com arroz de Braga à moda do Guto

Petisco: Bolinho de Galinhada com molho especial do chef

Chef Vinicius Paz

Prato: Terra de Minas - fraldinha grelhada, servida sobre cama de fonduta de queijo canastra curado, couve frita e cuscuz de milho verde amanteigado

Petisco: Trem Bão - linguiça artesanal grelhada servida com medalhões de banana-da-terra, farofa de limão e melaço com cachaça

Chef Giovana Beliene

Prato: Sou do Mundo, Sou Minas Gerais - costelinha de porco assada no barbecue de café com polenta cremosa de fubá de moinho d’água com queijo da serra da canastra e farofa crocante de café com manteiga

Petisco: Esquina da Modernidade - moela à milanesa com maionese de bacon e raspas de limão

Chef Rodrigo Costa

Prato: Angú de fubá de moinho d'água com queijo canastra, bochecha de porco e crispie de couve

Petisco: Bolinho de língua com aioli

Chef Cris Navarro

Prato: Farfale Mineiro - creme de queijos mineiros maturados

Petisco: Buraco quente - pãozinho francês com ragu de carne moída e barbecue de goiabada

Agenda do Festival

Agosto

30 – Quarta: Chef Adriany Azevedi @adriany_azevedo

31- Quinta: Chef Edgar Simões @edgar.simoes.9

Setembro

6 – Quarta: Chef Giovana Beliene @chefgiovanabeliene

7 - Quinta: Chef Adriany Adriany Azevedi @adriany_azevedo

13 – Quarta: Chef Edgar Simões @edgar.simoes.9

14 – Quinta: Chef Guto @pratododiadoguto

20 – Quarta: Chef Vinicius Paz @vinicius_apaz

21 – Quinta: Chef Fernanda Fonseca @fe.fonseca.mg

27 – Quarta: Chef Cris Navarro @crischarcutaria

28 – Quinta: Chef Rodrigo Costa @rodrigocosta.chef

O Festival acontece a partir das 19h, no Bar e Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738 - Santa Tereza).

Os vencedores serão premiados com um fogão a lenha da empresa Ecofogão Indústria Categoria Premium (1º lugar), e para o segundo e terceiro lugares uma Ecofogueira, também da Ecofogão.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha