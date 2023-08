Guia Michelin volta ao Brasil, após ter sido suspenso durante a pandemia

687

Cerimônia de premiação nórdica do Guia Michelin, em junho de 2023 (foto: Mikko Stig / LEHTIKUVA / AFP) O Guia Michelin vai retomar a atualização de suas seleções de restaurantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. As novas seleções de estabelecimentos serão apresentadas em março de 2024, em data ainda a ser divulgada. O guia foi interrompido, no Brasil, em 2020, durante a pandemia de COVID-19.









Os restaurantes recomendados são selecionados de forma independente pelas inspetoras e inspetores, de acordo com a metodologia histórica e universal da publicação, implantada pela primeira vez no Brasil em 2015. Inspetoras e inspetores já começaram as avaliações de restaurantes.





“A importância de ter uma ou mais estrelas no Guia Michelin em um dos restaurantes localizados na cidade do Rio de Janeiro é motivo de muita alegria, transformando nossa cidade em um polo da gastronomia mundial, atraindo mais e mais turistas”, declara Daniela Maia, secretária da pasta de Turismo do Rio de Janeiro





"Temos o prazer de anunciar a retomada de nossas atividades de recomendação gastronômica no Brasil. Isso foi possível graças ao apoio oficial das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, cujo compromisso sincero e permanente é de sublinhar o relançamento das nossas opções de restaurantes, que voltará a homenagear os melhores estabelecimentos locais e os profissionais de talento responsáveis por eles", diz Gwendal Poullennec, diretor internacional do Guia Michelin.





Latin America’s 50 Best





O Rio de Janeiro será sede da prestigiada premiação Latin America's 50 Best Restaurants, no dia 28 de novembro, no Copacabana Palace. O prêmio foi criado em 2013 para celebrar a gastronomia em toda a região e fornecer aos clientes de todo o mundo uma visão local e recomendações culinárias. A lista é criada pela Academia dos Latin America's 50 Best Restaurants, um grupo de 300 líderes da indústria de restaurantes na América Latina, cada um selecionado por sua opinião especializada sobre o cenário gastronômico da região.





A lista dos Latin America's 50 Best Restaurants é publicada pela William Reed, que também publica o guia dos 50 melhores restaurantes do mundo, lançado em 2002; Os 50 melhores restaurantes da Ásia, lançados em 2013; e os 50 melhores restaurantes do Oriente Médio e Norte da África, lançados em 2022.

