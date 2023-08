Novidade: clube de assinatura UAI Chef oferece descontos de até 50%

687

Os assinantes do UAI Chef ganham 50% de desconto no rodízio da churrascaria Porcão (foto: Porcão/Divulgação)



Se o seu programa favorito é sair para comer, você vai gostar dessa novidade. O Portal UAI acaba de lançar o clube de assinatura gastronômico UAI Chef. O aplicativo reúne mais de 500 bares e restaurantes de Belo Horizonte e cidades da região metropolitana, que oferecem, em dias e horários específicos, descontos de até 50% para os assinantes.

O UAI Chef é a melhor companhia para quem quer comer mais e pagar menos. Para que a diversão não pese no bolso, os assinantes têm acesso a descontos exclusivos, que chegam a 50%, em mais de 500 bares e restaurantes com comida variada, incluindo mineira, asiática, mexicana, árabe e italiana. Em todos os dias da semana e horários, você vai encontrar uma boa opção.





Imagina pagar metade do valor de um rodízio. Os assinantes do UAI Chef ganham 50% de desconto para comer à vontade carnes, entradas e acompanhamentos (bebidas à parte) na churrascaria Porcão. Isso significa que o preço cai de R$ 199 para R$ 99,50.





BH e região metropolitana: mais de 500 bares e restaurantes já estão cadastrados no aplicativo (foto: UAI Chef/Divulgação)



Especializado em frutos do mar, o restaurante Coco Bambu oferece 15% de desconto em toda a conta (independentemente do que for consumido). Ou seja, só para você ter uma ideia, a moqueca cearense de camarão passa de R$ 260 para R$ 221. O benefício vale para qualquer dia da semana, em qualquer horário, nas cinco unidades da rede em BH e Contagem.

Assinantes também têm 50% de desconto em todas as salas de cinema da rede Cinemark do Brasil, todos os dias, inclusive fim de semana. Com o UAI Chef, o programa cineminha e comida, não necessariamente nessa ordem, fica muito mais em conta.





Para ter acesso aos descontos, você tem que entrar primeiro no site do UAI Chef e fazer a assinatura. O plano pode ser anual (R$ 29,90 por mês) ou mensal (R$ 39,90). Na sequência, baixe o aplicativo UAI Chef, disponível para IOS e Android, e faça o login para navegar pelo cardápio digital, com informações sobre os parceiros, fotos dos pratos, regras de utilização (dias, horários e itens do cardápio incluídos) e link para o perfil do Instagram.









Leia mais: Lúpulo: produção em MG revoluciona mercado cervejeiro As buscas podem ser feitas pelo nome do estabelecimento ou por categorias, entre elas churrascaria, hamburgueria, pizzaria, padaria, sorveteria e cafeteria. Para facilitar a escolha, se você ativar a sua localização, o sistema vai mostrar os endereços mais próximos. Outra facilidade é a integração com Google Maps e Waze. O próprio aplicativo mostra no mapa a localização e traça a rota para chegar ao lugar escolhido.

Decidido o destino, clique em “utilizar” para obter o voucher. Apresente o código do voucher na hora de pagar a conta para que o desconto seja aplicado. Não existe limite de utilização, portanto dá para aproveitar os benefícios do UAI Chef quantas vezes quiser.





Os descontos são vantajosos para solteiros, famílias e até empresas. “Antes da pandemia o vale-refeição durava, em média, 18 dias. A última pesquisa da Sodexo mostra que agora dura só 11 dias. O trabalhador perdeu poder de compra na alimentação diária”, analisa Marcelo, destacando que as empresas podem oferecer o clube de assinatura como benefício para os seus funcionários.









Para o lançamento, a equipe do UAI Chef selecionou estabelecimentos considerando localização, tipos de comida e se o benefício oferecido seria atrativo. A partir de agora, a marca conta com a ajuda dos assinantes para aumentar o número de parceiros. “Somos uma rede colaborativa que escuta os desejos dos usuários. Eles podem indicar a pizzaria onde vão com a família no fim de semana, o bar onde tomam chope com amigos do trabalho ou o restaurante onde mais gostam de jantar”, avisa o idealizador.

Se você tiver alguma indicação, clique em “indique” no aplicativo. As sugestões são analisadas pela equipe e, quando aprovadas, os estabelecimentos recebem o convite para fazer o credenciamento.





Bares e restaurantes interessados em ser parceiros do UAI Chef também podem solicitar credenciamento. Segundo Marcelo, essa é uma forma de divulgar o negócio e movimentar a casa em dias mais ociosos, sem custo de adesão. “Através da oferta de benefícios em dias específicos, que podem ser ociosos, o estabelecimento consegue atrair pessoas que podem vir a ser clientes fiéis no futuro.”





Por enquanto, o UAI Chef abrange lugares em BH e região metropolitana, incluindo Contagem, Santa Luzia e Sabará. O plano é estar nas maiores cidades do estado até o fim do ano e chegar a todas as capitais até o fim de 2024. A expansão deve começar por Brasília.

Serviço