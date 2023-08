1º Circuito Gastronômico Vegano de BH vai até o final de setembro

687

A 1ª edição do Circuito Gastronômico Vegano de Belo Horizonte vai até 30/9, com oito restaurantes que vão privilegiar a soja nos pratos principal. O projeto começou com o restaurante Seu Trem, bar e hamburgueria vegana que uniu forças com o Açougue Vegano, a Camaradería, o Crocco Veg, Las Chicas Vegan, o Mona Café e o Pé de Couve.



João Paulo Clemente, um dos quatro donos do Seu Trem, conta que o mercado vegano está nascendo em BH. “O mercado é praticamente um bebê. O maior desafio é a cultura da carne e existe uma mística em torno do alimento vegetariano, mas o que manda na gastronomia é o preparo”, conta Clemente.





Para demonstrar a potencialidade da culinária vegana, os restaurantes escolheram ingredientes fáceis de serem encontrados, como a soja e o cogumelo shimeji. “Fomos no mais simples, que todas as casas conseguem trabalhar”, explica o sócio do Seu Trem.





O circuito também terá um tabuleiro, para que os clientes marquem os restaurantes que visitaram, com um prêmio surpresa para quem completar a jornada. Influenciadores digitais locais, como a Larissa Boson (@lala_boson), estão percorrendo o trajeto e registrando as experiências.





Alguns dos pratos exclusivos:





“Quintal dos sonhos” (R$ 31) - Quintal Vegan

O prato traz um fingido de jiló, acompanhado de tropeiro, arroz, salada, crispy de alho poró, abobrinha empanada e salpicão. O fingido é feito de iscas de seitan, a carne vegetal de glúten, e se inspira no fígado com jiló.





Hambúrguer Especial do Circuito (R$35,00) - Seu Trem

Baseado no aperitivo de isca de shimeji, vem acompanhado de maionese defumada, rúcula, tomate cereja, 100g de shimeji empanado e frito, finalizado com molho especial





Restaurantes participantes:





Açougue Vegano

Av. Prudente de Morais, 513, Loja 1 - Santo Antônio





Camaradería

R. Cláudio Manoel, 555 - Funcionários





CroccoVeg

R. Ceará, 1942 - Savassi





Las Chicas Vegan

Ed. Maletta, Av. Augusto de Lima, 233 - Sobreloja 20 - Centro





Mona Café

R. Sergipe, 431 - Boa Viagem





Pé de Couve

Av. Carandaí, 1155 - Loja 12 - Centro





Seu Trem

Rua Tenente Brito Melo, 270 - Barro Preto

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa