Jantar do Inconfidências Gastronômicas destaca a carne suína mineira

O segundo prato é um lombo suíno é preparado com ervas orgânicas, purê de maçã verde e farofa de amendoim torrado, acompanhado pelo vinho Tempranillo (foto: Divulgação/Inconfidências Gastronômicas) A 3ª edição do projeto Inconfidências Gastronômicas oferece um jantar com seis tempos, às 20h30, no restaurante Padre Toledo, em Tiradentes. O menu, preparado por três chefs, conta com aperitivo, entrada, segunda entrada, dois pratos e uma sobremesa, todos feitos com carne de porco e harmonizados com vinhos.









O intuito do projeto é enaltecer Minas Gerais, mostrando o potencial dos ingredientes utilizados na culinária regional. Os chefs Fernanda Fonseca, Higor Braga e Paulo Rosa escolheram as carnes suínas como o destaque da 3ª edição."A carne de porco é uma das bases da culinária mineira, mas nem sempre é usada de uma forma tão extensa. Nós pegamos a base do porco e mostramos suas várias facetas, para ser usada até mesmo na sobremesa, no Terrine, onde entra o miúdo, e no aperitivo", apresenta o chef Higor Braga.

O preço individual do jantar é R$ 160,00, e inclui os vinhos ou opções de bebidas não alcoólicas. O aperitivo do banquete é um espetinho de porco com quiabo, acompanhado por purê de abóbora madura, gengibre e harmonizado com vinho rosé. A entrada fica por conta da terrine de porco, servida com figo fresco e torradinha de alho, acompanhada também do vinho rosé. Reservas podem ser feitas pelo telefone (31) 99959-1183.





As carnes oferecidas no jantar são fornecidas em parceria com a Matuto Alimentos. Junto da vinícola Stella Valentino, com sommeliers responsáveis pela harmonização e disponibilidade das bebidas, os fornecedores representam o mote do projeto que é, sempre que possível, utilizar ingredientes regionais no preparo dos menus.

O banquete será realizado no restaurante Padre Toledo, na Rua Direita, em comemoração dos 53 anos do estabelecimento.

A segunda entrada dá espaço para a panceta crocante na sopa de laranja com wassabi, harmonizado com vinho Sauvignon Black.





O primeiro prato é um risotto de canjiquinha com ossobuco suíno, queijo Minas meia cura, crispy couve – e o vinho Syrah é quem dá o tom da harmonização.





No segundo prato, o lombo suíno é preparado com ervas orgânicas, purê de maçã verde e farofa de amendoim torrado, acompanhado pelo vinho Tempranillo.

A sobremesa é onde o chef Higor Braga enxerga o uso mais inusitado da carne suína. “A grande surpresa é a sobremesa, porque a carne na sobremesa é bem diferente”, conta o chef. O prato é uma trouxinha de bacon recheada com goiabada e queijo, ao estilo romeu e julieta, acompanhada de sorvete de manjericão e vinho Lorena adoçado.





As próximas edições, previstas para o último semestre de 2023, viajarão para outras cidades. A quarta edição deve acontecer na capital Belo Horizonte, e a quinta edição levará a culinária mineira para o Rio de Janeiro.





Serviço:

3ª Edição do projeto Inconfidências Gastronômicas - Tiradentes

Quando: 24/8 às 20h30,

Onde: Rua Direita, 202 - Centro

Preço: R$160,00, com bebidas incluídas





*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa