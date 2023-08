Festival gastronômico com drink especial aproxima BH de ilha caribenha

687

Bartenders renomados virão a Belo Horizonte propor receitas combinando ingredientes mineiros, dentre eles a cachaça e o café, com um toque especial da ilha (foto: Divulgação/Leo Bicalho) No jardim do Palácio da Liberdade, Belo Horizonte abre a primeira edição do Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea - Caipiblue, em 1/9. O evento conta com a participação de representantes da ilha caribenha Curaçao e apresenta um novo drink, junto a pratos típicos mineiros.





16:57 - 18/08/2023 Antiga confeitaria italiana abre segunda loja na Praça da Liberdade “No entorno do Palácio, teremos 8 estações de cozinha mineira contemporânea. Uma delas será do restaurante Tragaluz de Tiradentes, servindo sobremesas típicas. Outra será do Pacato, do Caio Soter. Eu também vou ter a minha estação. Haverá outras de vinhos, coquetéis, gelatos mineiros com harmonizações inusitadas, como goiabada com flor de sal e alecrim. Vamos fazer umas brincadeiras assim para trazer um pouco desse ar contemporâneo. Vamos receber também bartenders e chefs de cozinha de Curaçao, além de ter uma feirinha de rua de com produtos mineiros”, detalhou o chef Felipe Rameh, responsável pela curadoria do evento.

A parceria com a ilha Curaçao estará representada pela coquetelaria e pela música. Bartenders renomados virão a Belo Horizonte propor receitas combinando ingredientes mineiros, dentre eles a cachaça e o café, com um toque especial da ilha, criando, assim, novos drinks, como o Caipiblue, combinação da cachaça com o licor de laranja típico da coquetelaria curaçaense.





Com realização do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e da Fundação Clóvis Salgado, o festival promete ser mais uma ponte entre a ilha e Minas, que possuem linhas aéreas diretas a partir do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte desde junho deste ano.





A representante de Curaçao no Brasil, Janaína Araújo, comemorou a parceria e reforçou que o Caipiblue já é um tema comentado na ilha caribenha. “Os empresários estão ávidos para chegarem aqui e fazerem negócios com o estado de Minas Gerais. Curaçao é uma ilha que precisa de tudo e Minas tem tudo a oferecer. Nós já entendemos que esta será uma parceria muito frutífera”, exaltou Janaína.

