Irmãos criam lasanhas com molhos que vão muito além do bolonhesa

Miguel e Pedro guardam boas lembranças da época em que ajudavam o pai a montar lasanha (foto: Estúdio Olliv/Divulgação)

Existe vida além da bolonhesa. Se você ainda não está convencido, tem que conhecer as criações de Miguel e Pedro Valente. Os irmãos não queriam abrir mais uma empresa de lasanha com carne moída e decidiram seguir uma direção totalmente diferente. À frente da Amassa, montam camadas de massa e molho com sabores inspirados em receitas de família e testes que amam fazer na cozinha.

Miguel e Pedro são de uma família que sempre gostou de se reunir ao redor da mesa. Por muito tempo, os irmãos só comeram massa. Como eram atletas de natação, almoçavam e jantavam macarrão, literalmente, todos os dias.

“Para não enjoar e tornar a refeição mais agradável possível, tentávamos criar sabores novos”, conta Miguel, o mais velho, que chegou a competir nas Olimpíadas do Rio, em 2016.



Nenhum dos dois pensava na cozinha profissionalmente. Pedro conciliava os treinos com o curso de fisioterapia e Miguel estudava engenharias mecânica e de controle e automação.

Até que o mais velho, quando não conseguiu se classificar para os jogos olímpicos de Tóquio, tomou a decisão de se assumir cozinheiro e fazer massa. O mais novo acabou seguindo o mesmo caminho.

A cada garfada, dá para sentir as camadas de massa, molho e queijo gratinado (foto: Estúdio Olliv/Divulgação)

Por que escolheram lasanha? Prontamente, eles apontam três razões. Primeiro, por ser uma de suas massas favoritas. Segundo, por despertar boas lembranças. Era o prato que o pai mais gostava de fazer quando ia para a cozinha e os irmãos ajudavam a montar as camadas de massa e molho, sempre bolonhesa. Terceiro, por uma oportunidade de negócio.

“Vimos que existiam massas legais, com recheios interessantes, mas a lasanha era deixada de lado. Ninguém inventava muito”, observa Miguel.



Por incrível que pareça, bolonhesa foi o último sabor a entrar no cardápio. Desde o início, eles tinham em mente que queriam fazer diferente e se aventuraram em busca do novo. Foi tudo muito intuitivo, nada forçado. Como sempre gostaram de cozinhar e inventar receitas, sabiam que existia um mundo além da carne moída. E acertaram de primeira.

O sabor que inaugurou o cardápio – costela de boi com cebola caramelizada – nunca deixou de ser campeão de vendas. As especiarias que temperam a carne, desfiada a mão, encontram-se com o dulçor da cebola e provocam uma explosão de sabores na boca.

Ingrediente inesperado

Logo em seguida, nasceu a lasanha de pesto. Miguel e Pedro partiram de uma receita de ninguém menos que Massimo Bottura, um dos melhores chefs do mundo. O italiano utiliza pão no lugar do pinoli, como era costume na sua família.

Por causa deste ingrediente inesperado, o pesto fica menos gorduroso e com uma textura mais cremosa. Acredite, a mistura de molho vermelho com branco e pesto surpreende.

A lasanha de cogumelos com cebola caramelizada foi inventada para um amigo que não comia carne, mas também caiu nas graças dos carnívoros (foto: Estúdio Olliv/Divulgação)

O cardápio ainda conta com mais quatro sabores. O de sobrecoxa de frango desfiada com requeijão de raspa é inspirado no molho que a mãe fazia sempre para comer com massas. Também é de família a receita do ragu de linguiça ao vinho tinto. “Respeitamos a tradição italiana, mas sempre colocamos a nossa tradição”, comenta Pedro.

A de cogumelos com cebola caramelizada foi inventada para um amigo que não comia carne, mas também caiu nas graças dos carnívoros.



A bolonhesa tem o seu lugar garantido, sim. Mas como ela se encaixa nessa proposta de fugir do comum? Forma-se em camadas de massa verde feita com espinafre fresco. Segundo os irmãos, além de ficar visualmente mais atrativa, ganha mais sabor.



Não há dúvida de que as lasanhas levam à mesa a história de uma família apaixonada por gastronomia. Mas não é só isso. A dupla investe na qualidade da massa e do recheio, sempre com foco no sabor e na experiência, que é o que realmente importa para quem vai comer.

“Um dos diferenciais da nossa lasanha é ser bem estruturada. A cada garfada, você consegue sentir todas as camadas, de massa, molho e o gratinado do queijo”, aponta Miguel.



As lasanhas são vendidas congeladas em dois tamanhos (para duas e quatro pessoas).

Serviço

Amassa

(31) 99126-2618