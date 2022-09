Bar com programação cultural recria clima dos antigos cabarés

Os drinques apresentam a personagem que dá nome ao espaço e suas múltiplas facetas (foto: Mariah Leite/Divulgação )

Seria injusto definir o Madame Geneva apenas como um bar. Com quatro ambientes diferentes, decorados para entrar no clima dos antigos cabarés, o novo endereço da noite belo-horizontina, no Bairro Luxemburgo, tem vocação para muito mais. Também pode ser descrito como casa de shows, galeria de arte e espaço para eventos. “Queremos ser referência em cultura”, resume a historiadora Isabel Leite.

O sonho de Bel era abrir um bar. O momento de realizá-lo chegou quando o imóvel onde sua mãe teve um salão de beleza por 37 anos ficou desocupado. Na mesma época, ela concluiu sua formação acadêmica (da graduação ao pós-doutorado).



Nos estudos sobre destilados e boemia, a historiadora achou o livro “Uma breve história da bebedeira”, do londrino Mark Forsyth, onde conheceu a personagem que inspirou todo o conceito do espaço: Madame Geneva. Figura folclórica dos tempos da “febre do gim”, no século 18, quando houve uma explosão de alcoolismo na Inglaterra, ela representava os estragos que a bebida poderia causar.



Madame Geneva revive três séculos depois, em BH, carregando outro significado. “Embora a história dela envolva excessos, mortes e tragédias, aqui evocamos um passado belo-horizontino de leveza, alegria e boemia”, destaca Bel, que usou da licença poética para criar seis “madames”, com personalidades únicas: Bailarina, Entorpecida, Esclarecida, Gozada, Meretriz e Sedutora. A inspiração, segundo dela, vem de uma mistura de Nelson Rodrigues, Madame Bovary e a Belle Époque.



A multiplicidade também caracteriza o espaço, com luzes baixas e coloridas, já que cada ambiente nos leva a uma experiência diferente.

Logo na entrada, está a sala de estar, com sofás, tapete, lustre e obras de arte, que trazem o aconchego de uma casa. No momento, podemos admirar quadros com figuras femininas do artista belo-horizontino Leo Brizola, que também influenciou a criação das “madames”. O espaço de exposições tem a curadoria de Leopoldo Gurgel.

Cada ambiente, entre eles o teatro, proporciona uma experiência diferente (foto: Lucas Xavier/Divulgação)

A sala de estar é um lugar para se conectar com a arte, mas também dá para se sentar e beber um drinque ou assistir a um show. Não há nada definido e os usos vão se alternando de acordo com o desejo do público. A cantora de jazz e blues Isaddora fez do sofá amarelo o seu palco e viu a plateia se juntar em sua volta. Em outra ocasião, a área virou pista de dança.



Depois da sala de estar, avista-se o bar, que chama a atenção pelo balcão de sete metros de comprimento e 12 assentos. O “show” ali fica por conta da performance dos bartenders no preparo dos drinques, que estão próximos o suficiente para um bate-papo. “Queremos resgatar a cultura do balcão e valorizar a coquetelaria mineira”, resume Bel.



Quem assina a carta de drinques é Cibele Guimarães, conhecida na noite como Jezebel, que também pode ser vista atrás do balcão em alguns dias da semana. Suas criações brincam com as várias personalidades da Madame Geneva.



A Bailarina se materializa em uma combinação de gim com refrigerante de limão, morango e framboesa que “dançam” dentro do copo alto. Nada mais sexy, para a Sedutora, do que beber em uma taça de martini vodca, xarope de maçã verde, limão e coentro.

Para a Esclarecida, um drinque potente, que “abre” os olhos, com uísque, vermute rosso, xarope de tamarindo e angostura. Já a Gozada, chamada assim por gostar de gozar a vida, alegra-se com rum, malibu, xarope de abacaxi, leite de coco e limão.

O céu e as estrelas

Projetado pelo arquiteto Cristiano Sá Motta, o bar ainda tem uma área com mesas, cercadas por paredes pintadas pelo artista Matheus Animadab (MA3) e quadros bordados da Mirabilia que apresentam as seis “madames”. O teto é retrátil e permite que os clientes apreciem o céu, a lua e as estrelas.

Para a 'madame' Sedutora, drinque com vodca, xarope de maçã verde, limão e coentro (foto: Mariah Leite/Divulgação)

Seguindo a caminhada, chegamos à cozinha, que está sob o comando de Ludmila Aquino. O cardápio se concentra em pratos para compartilhar. A chef defuma o salmão que vira carpaccio (servido com molho de limão siciliano) e os cogumelos usados como recheio da “flauta” de massa folhada.

Destaque, ainda, para berinjela com caramelo de missô e creme de castanha de caju; terrine de frango com abacaxi e noz peça envolta em bacon e bolinho de cupim com geleia de hibisco e pimenta.



No fundo, a grande surpresa: um teatro no estilo cabaré, com palco e mesas altas, que pode receber shows de música, peças de teatro, performances e eventos em geral.



Nas paredes, imagens antigas da época em que Madame Geneva “viveu” em Londres. Bel faz questão de contar essa história a todos que chegam. Nota-se muita empolgação. “Tudo aqui é a minha cara. Sempre gostei de estar cercada de gente, gosto da noite, da boemia, de cultura e história”, analisa a historiadora, que define o espaço como seu “projeto de vida”.



Quando perguntam se ela vai “abandonar” a história, Bel responde que não, muito pelo contrário. Mais do que nunca, está imersa em fatos históricos. Planeja, em breve, iniciar um pós-doutorado para estudar a noite de BH nos anos 1980.

O bar Drosophyla, referência na época, faz parte da decoração com o sofá azul da sala de estar, que veio de São Paulo. Muitas pessoas se lembram, com nostalgia, da antiga casa noturna quando visitam seu espaço. Há planos também de escrever um livro sobre Madame Geneva.

Serviço

Rua Luiz Soares da Rocha, 21A, Luxemburgo(31) 98482-1133