23° Comida di Buteco: conheça os 95 bares participantes desta edição

95 bares vão participar desta 23ª edição do Comida di Buteco (foto: CDB/Divulgação) O aguardado concurso gastronômico mais tradicional e conhecido de Belo Horizonte vai começar neste fim de semana. O Comida di Buteco, que está na 23ª edição, tem o tema "Ervas e Especiarias" e será realizado entre os dias 7 de abril e 7 de maio, com petisco no preço fixo de R$ 30,00.

Mesmo assim, o número final ainda é um recorde para que os botequeiros conheçam sobre todos os estabelecimentos participantes, os seus pratos principais, onde estão localizados e outras coisas.

O jornal Estado de Minas preparou uma matéria falando um pouco sobre os 95 estabelecimentos culinários presentes na edição deste ano, seus petiscos, endereço e telefone para que os interessados possam julgar os pratos do concurso.

Os 95 participantes e seus pratos principais

1501 Bar: Porco no Abacaxi 1501 (Tiras de Porco com abacaxi e creme de leite, limão pepper e páprica defumada)

Rua Contria, 1501 - Loja 03 - Grajau | (31) 98819-0996

222: Dentro (Linguiça aperitivo caramelizada no licor de jabuticaba e mix de pimenta, acompanhada de mandioca cozida no açafrão e molho de mostarda com Wasabi)

Avenida Francisco Deslandes, 222 - Cruzeiro | (31) 3564-3061

Amarelim do Prado: Sabor Colorido (Mexido cremoso de maçã de peito e linguiça caipira, purê de abóbora, caviar de jiló e Azeite de erva-doce com coentro) Avenida Francisco Sá, 658 - Prado | (31) 2527-3847

Andrade's Beer: Joelho no rabo (Rabada com joelho de porco, acompanha batata cozida e torrada com manteiga de alho-poró)

Rua Dona Geni, 32 - Jardim Florência - Venda Nova | (31) 98914-5104 / (31) 3291-2154

Ossobuco do Seu Onofre (Ossobuco com chimichurri fresco, acompanha mandioca cozida, farofa crocante e cebola baby grelhada)

Avenida da Sinfonia, 253 - Santa Amélia | (31) 97217-4192

O Franguinho Mediterrâneo (Franguinho triturado, recheado com catupiry e acompanhado molho de ervas)

Rua Leopoldina, 85 - Casa - Santo Antônio | (31) 3889-1355

Pé de Colheita (Pé de porco com costelinha e linguiça acompanhados de farofa mista de milho e mandioca cozida)

Rua Piauí, 1884 - Funcionários | (31) 3225-5602

Amanta (Manta de linguiça suína caseira, recheada com queijo Canastra, Provolone e Muçarela e coberta com molho de ervas e especiarias)

Avenida Trinta e Um de Março, 1060 - Loja 1 - Dom Cabral | (31) 2552-9252

Bar Bambú: Porquim Atolado (Filé suíno assado ao curry, recheado com bacon e servido com purê de moranga e noz moscada)

Rua Divisa Nova, 670 - Salgado Filho | (31) 3052-1883

Guisado da D’Mimiu (Ragu de costela com polenta de fubá de moinho D’água, linguiça caseira semi defumada, queijo minas, torresmo pururuca, pimenta biquinho e alecrim)

Rua Pastor Rui Franco, 257 - São João Batista - Venda Nova | (31) 3646-9725

Guisado da D'Mimiu do Bar da Cintia (foto: CDB/Divulgação)

Bar da Iva: Tirinhas de Ancho (Tirinhas de Ancho ao molho da Iva)

Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1060 - Loja 06 - Planalto | (31) 99194-9368

Bar da Lili: Gira da noite (Cupim cozido com cerveja preta e desfiado, acompanhado de batatas rústicas com queijo e farofa de alho crocante)

Rua Quimberlita, 254 - Santa Teresa | (31) 99328-6692

Bar do Cláudio o Rei do Omelete: Pintinho Amarelinho (Isca de frango empanado na farinha panko, acompanhada de molho especial de açafrão e noz-moscada)

Avenida Brasil, 125 - Santa Efigênia | (31) 99585-1987

Bar do Cleitinho: Isca de Filé de Peixe (Iscas de peixe Piramutaba empanadas, acompanha molho da casa)

Rua Tristão da Cunha, 102 - Loja 18 - Planalto | (31) 3564-5908

Bar do Kaká: Costelinha Mineira (Costelinha suína ao molho de melaço de cana, acompanhada de polenta com queijo e crispy de couve.)

Avenida Américo Vespúcio, 562 - Parque Riachuelo | (31) 2511-3413

Bar do Kim: Bolinho de feijoada à pururuca (Bolinho de feijoada recheado com couve, bacon, calabresa e empanado com farinha de torresmo)

Praça Apa, 110 - JardimAmérica | (31) 98776-8550 / (31) 3377-8768

Bar do Luizão: Voo Livre (Asinhas de frango cozida com Curry)

Rua Fernando Cândido de Souza, 142 - Loja - Betânia | (31) 98631-1600

Bar do Nelson: Quarentão (Bolinho de carne suína com chimichurri e recheado com mussarela. Acompanha maionese picante)

Avenida Vicente Risola, 934 - Santa Inês | (31) 99672-6908

Bar do Primo: Bolinho de Mexido Primor (Bolinho de mexido acompanhado de vinagrete com pimenta biquinho e chimichurri)

Avenida Amazonas, 4649 -Nova Suíça | (31) 99532-3260

Bar do Regis: A 4 Sabores do Paraíso (Pastel de angu com recheio de costelinha com ora-pro-nóbis, maça de peito na cerveja preta, torresmo com couve e linguiça com jiló. Acompanha vinagrete de especiarias)

Rua Monte Simplon - de 711/712 ao fim, 991 - Salgado Filho

Gira da Noite do Bar da Lili (foto: CDB/Divulgação)

Bar do Valdo: Porco Confitado Sensacional (Carne de porco frito e curado na banha. Acompanha dadinhos de mandioca com manteiga aromatizada com ervas e alecrim)

Rua dos Veterinários, 411 - Alípio de Melo | (31) 9 9240-9696 (31) 99383-3311

Bar dos Meninos: Torresmo de Origem (Torresmo de barriga marinado em especiarias, acompanhado de chips de jiló ao molho de hortelã com coentro)

Rua Lindolfo Deodoro, 503 - Letra A - Salgado Filho | (31) 9 8380-3201

Bar Du Du: TDB-tudibom (Medalhão de miolo de alcatra acompanhado de molho de ervas, mandioca cozida na manteiga de garrafa, farofa da casa e vinagrete)

Rua Violeta, 369 - Esplanada | (31) 98717-0450 / (31) 3646-1551

Bar Du João: Carne de Panela com Legumes (Paleta de boi com legumes e cheiro verde)

Rua Júlio Diniz, 77 - Santa Branca | (31) 3221-6011

Bar Mania Mineira: Panturrilha Bovina (Panturrilha bovina servida com molho de pimenta Jalapeño)

Rua Paracatu, 1099 - Santo Agostinho | (31) 9 8676-1365

Bar Mercado Central: (AMCOSTEL (Cozido de Ripas de costelão de boi ao molho de especiarias)

Avenida Augusto de Lima, 744 - Loja 45 - Mercado

Central - Centro | (31) 3273-2333

Bar Pompéu: Pompeutone (Polpetone de carne coberto com creme de alho poro e queijo gratinado, ao molho sugo com manjericão, acompanhado de purê de batata com toque de noz moscada)

Rua São Miguel, 779 - Antigo 1243 - Itapoã | (31) 3443-5760

Bar Temático Sta Teresa: Torresmo Nordestino (Costela Suína com torresmo de Barriga. Acompanha Farofa de cuscuz com alecrim e geleia de abacaxi levemente picante)

Rua Pirite, 187 - Santa Teresa | (31) 3481-4646

Barbarus Gastro Pub: Dados na Mesa (Cubos de carne bovina empanados e polenta frita levemente picante. Acompanha molho de salsa e alho e molho da carne com chimichurri)

Avenida Deputado Anuar Menhem, 366 - Santa Amélia | (31) 3582-9022

Caminho da Roça do Pé de Goiaba (foto: CDB/Divulgação)

Barrigudinha Buteco Gourmet: Semur de Costelinha com Angu (Costelinha temperada com sabores da Indonésia acompanhada de angu)

Avenida dos Engenheiros, 1071 - Alípio de Melo | (31) 99839-8899

Bemdito: Nuuh, que delícia (Linguiça caseira de pernil servida com mandioca cozida coberta por manteiga de garrafa, farofinha e vinagrete de kiwi)

Rua Paraíba, 345 - Loja 06- Santa Efigênia | (31) 92000-2661

Boi Bento: Steak Boi Bento (Blend de carnes bovinas, assado na brasa com acompanhamentos de molho de mostarda com chimichurri)

Rua Kepler, 270 - Lojas 01,03 e 04 - Santa Lúcia | (31) 3344-2666

Boi Major: Amor de Mãe (Almôndegas ao sugo acompanhadas de torradas temperadas com ervas e especiarias feitas na Brasa)

Avenida Cristóvão Colombo, 519 - Savassi | (31) 9 9926-1624

Boogie Oogie: Cinquenta Tons de Ervas (Blanquet de Peru com carnes em cubos refogados na manteiga de Ervas de Provence, envolvidos em molho especial a base de queijo acompanhados de torradas levemente picantes)

Rua Santos, 264 - Nova Suíça | (31) 3047-6603

Botequim Buritis: Combinado Mineiro (Costelinha de lata ao molho chimichurri acompanhada de angu cremoso e banana da terra)

Rua Vitório Magnavaca, 39 - Buritis | (31) 3166-4333

Botequim de Lourdes: Frango Massala à Moda Botequim de Lourdes (Frango marinado em Golden Massala eleite de coco, assado no fogo acompanhado por molho de goiaba e pimentas biquinho e dedo de moça. Finalizado com flores comestíveis).

Rua Curitiba, 2039 - Lourdes | (31) 3324-6334

Buteco do Lili: Cheiro de Minas (Linguiça de fraldinha suína coberta com creme de queijo, regada com tomate seco, azeite e ervas frescas. Acompanha broinha de canjica de milho)

Rua Líbero Badaró, 493 - Dona Clara (31) 3582-5246

Butiquim On Cê Tá?: Boeuf Bourguignon Amineirado (Guisado de carne bovina marinado no vinho tinto acompanhado de condimentos e purê de batatas gratinado)

Avenida Gen. Olímpio Mourão Filho, 754 - Itapoã | (31) 99183-4727

Panturrilha Bovina do Bar Mania (foto: CDB/Divulgação)

Café Bahia: Dos Tempos da Vovó (Porco suculento desfiado, acompanhado de torrone de mandioca e "quaca do Bahia")

Rua Tupis, 369 - Centro | (31) 3274-4530

Café Palhares: De Lá pra K (Charutinhos de folha de couve recheados com galinhada mineira e aromatizados com especiarias árabes e ervas brasileiras. Acompanha misturinha de pimentas aromatizadas com anis estrelado e torresmo de pele de frango)

Rua dos Tupinambás, 638 - Centro | (31) 3201-1841

Canela Amarela: A-mo-ela (Ragu de moela acompanhado de polenta e crispy de Ora-pro-nóbis)

Praça Leonardo Gutierrez, 195 - Loja 20 - Gutierrez | (31) 3374-0484

Cantim BH: Chiquinha na Sala (Frango Tikka Massala com toque mineiro)

Rua Henrique Badaró Portugal, 418 - loja 4 - Buritis | (31) 3019-9248

Cantim D'or Noir: Capiau ao Murro do Cantim D’or Noir (Fraldinha suína na manteiga e alho acompanhada de batatas ao murro ao molho de queijos e crispy de cebola)

Avenida do Contorno, 3588 - Santa Efigênia | (31) 99707-8090

Cantinho da Baiana: Mix dos Mares (Bolinhos de peixes com alecrim, acompanhados de molho de hortelã

Avenida Itaité, 422 - São Geraldo | 99762-7848

Cantinho Mineiro: Persistência de um Sonho (Língua de Boi ao molho Shimeji, acompanhada de enroladinho de presunto e queijo recheado com requeijão e alho-poró, batata bolinha ao molho chimichurri, farofa e molho de mostarda)

Avenida Sebastião de Brito, 261 - Loja 3 - Dona Clara | 3267-0010

Cervejaria Pajé: Frango na Horta (Contra coxa de frango com tempero cítrico e caramelizado, com toque de molhos de ervas frescas, servido com vinagrete peruana e chips de batata doce)

Avenida Capim Branco, 419 - Vista Alegre (31) 98649-4946

Chapa Mágica: Tilápia João Perê (Tilápia empanada na farinha panko com gergelim, acompanhada de batata rústica, redução de laranja ao gengibre e crispy de alho-poró.)

Avenida Waldomiro Lobo, 305 - Guarani | (31) 3213-0058 e (31) 97523-4848

Conectados Bar: Mineirin Defumado (Bolinho de carne com especiarias acompanhado de maionese de páprica)

Rua Avenida Francisco Sá - até 369/370, 280 - Prado | 31 9 9638-1822

Cheiro de Minas do Buteco do Lili (foto: CDB/Divulgação)

Dona Dora: Sabor di Roça (Carne de linha de porco com manteiga de chimichurri, croquete de canjiquinha com linguiça e alecrim, empanado no amendoim e mil folhas de batata)

Rua Rio de Janeiro, 1205 - Loja: 1 e 2; Centro | 31 36578685

Dona Suica: Rolê no Dona Suíca (Bife de boi recheado com linguiça artesanal picante ao molho e creme de hortelã, acompanha pirão de leite)

Rua João Samaha, 390 - A - São João Batista - Venda Nova | (31) 9 9109-2011

Espetinho do Boi: Revelação do Boi (Costela bovina ao molho de páprica com mandioca deitada na manteiga temperada com ervas)

Rua São Paulo da Cruz, 357 - Barreiro | (31) 3658-6810(31) 99121-5352

Espetinho.com: Quebra-Nóiz (Espeto de boi magro e medalhão de Abobrinha recheada com queijo. Acompanha farofa, vinagrete, molho de alho com nozes e páprica e batata chips)

Rua Eli Seabra Filho, 510 - Lojas 05 e 07 - Buritis | (31) 9 9915-2800 e 34 9 9915-7000

Espetinhos do Paulão: Maçã do Pecado (Maçã de peito com batata bolinha salteada de cheiro verde e pimenta biquinho. Acompanha torrada ao azeite conservado de ervas e alho desidratado.)

Rua Álvaro Mata, 466 - Nova Cachoeirinha | 31 998509073

Espeto da Praça: Torresmo e Viola (Torresmo de barriga empanado, acompanha geleia de abacaxi, vinagrete de manjericão e farofa de banana)

Rua Doutor Pedro Ruela,951 - Letícia | 31 98852-1726

Fogão de Minas: Costela dos Sonhos (Costelinha de porco acompanhada de salada de

manga com alho-poró)

Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1911 - Planalto | (31) 3491-4152

Garagge Vintage: Frango Rock Ambole (Rolo de frango recheado com bacon, cheddar, muçarela e presunto. Acompanha molho de ervas)

Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1258 - Planalto | (31) 9 9977-8888

Iracema bar: A Galinhada Melhor que da Vovó (Galinhada de lamber os beiços acompanhada de medalhões de quiabo com bacon)

Rua Almandina, 56 - Santa Teresa | (31) 99532-0617

Matutinha Boa do Marina's Bar (foto: CDB/Divulgação)

Já To Inno: 51 (Discos de mandioca e provolone empanados com noz-moscada, páprica defumada e Panko. Cobertos com costelão desfiado regados ao molho chimichurri)

Rua Benjamim Dias, 379 - Barreiro | (31) 3384-1198

Juzé Bar: Quichu (Quiabo frito com bolinho de churrasco)

Rua Carlos Sá, 180 - Loja 5 - Jardim Atlântico | (31) 98902-5128

Koqueiros Bar: Chambaril no Cural (Chambaril refogado acompanhando de polenta cremosa de milho com queijo)

Avenida Silviano Brandão, 1293 - Sagrada Família | (31) 2510-7025

Leo da Quadra: Pudim di Buteco (Polenta recheada com linguiça e alho- poró. Acompanhado de língua ao molho)

Rua Oliveira Lisboa, 107 - Barreiro | (31) 99673-9688

Magrelo`s bar: Costelinha Embriagada (Tiras de Costelinhas feitas na cerveja preta e frita. Acompanha Polenta de milho com ervas finas e queijo canastra)

Avenida Serrana, 635 - Serrano | (31) 3475-0113

Mamute Bar: Come com a mão (Bolinho de galinhada servido com creme de milho)

Rua Brás Cubas, 116 - Cruzeiro | (31) 9 8403-3247

Marina's Bar: Matutinha Boa (Pimentão recheado com creme de abóbora e berinjela, acompanhado de bisteca suína frita e marinada em cachaça, laranja, ervas e especiarias)

Rua José Baroni, 13 - Santa Efigênia | (31) 3283-1325

Mineiros Beer: Porquim di Minas (Copa lombo suíno ao molho de ervas finas, acompanhado de batatas rusticas e farofa mineira)

Rua Romualdo Lopes Cançado, 399 - Castelo | (31) 2127-3503

Mulão: Costelinha Lambuzada (Costelinha de porco refogada na cebola, acompanhada de purê de banana da terra e almeirão)

Rua Marambaia, 291 - Caiçara | (31) 3412-6505

O Fino do Alho: Empanadinho de Mignon à Calabresa (Empanadinho de filé mignon com queijo coalho, acompanhado de batata calabresa, molho de alho-poró, molho de jabuticaba, crispy de alho seco e vinagrete de alho doce)

Rua Capitão Sérgio Pires, 41 - Minascaixa | (31)98507-8425

Odorico Cervejaria: Porco Viajando na Maionese (Carne de lata com tempero Cajun e lâminas de quiabo grelhado, acompanha salada de batata e molho de pimenta biquinho)

Rua Major Lopes, 117 - São Pedro | (31) 97222-5577

Aquarelado do Prado do Prado Beer (foto: CDB/Divulgação)

Parrila do Prado: Parrilada de Maminha (Maminha braseada com linguiça da roça, batatas ao murro, confitado de tomate cereja com especiarias e molho barbecue de goiabada)

Rua Esmeralda - até 479/480, 442 - Prado

Pau e Pedra: Costela ao Molho de Vinho (Costelinha ao molho com mandioca na manteiga de garrafa, acompanha farofa com alho e cebola)

Rua José Brandão, 83 - Barreiro | 31 99557-4365

Pé de Cana: Steak das Índias (Steak de porco com molho de especiarias indianas e fogueira de polenta frita com crispy de cebola)

Rua Flórida, 15 - Carmo | (31) 3221-2099

Pé de Goiaba: Caminho da Roça (Lombo à caminho da roça, farofa de jiló e molho da casa)

Avenida Amazonas, 4676 - Ou Rua Castro Alves, 195 - Nova Suíça | 3347-9425

Petisqueira do Teté: Linguiça Recheada (Linguiça recheada, acompanhada de bolinho de mandioca e geleia de pimenta)

Rua Lourival Gonçalves Oliveira, 96 - Parque São José | (31) 3377-7028

Planeta Lúpulo: De Volta na Lata (Carne de lata com cebola na manteiga, acompanhada de batata com molho bechamel e molho de ervas.)

Avenida Guarapari, 108 - Santa Amélia | (31) 3646-1088

Prado Beer: Aquarela do Prado (Bolinhos de canjiquinhas com recheios de costelinha, queijo e torresmo com couve. Acompanho molho de gengibre e manjericão)

Avenida Francisco Sá, 590 - Prado | (31) 2551-7794 e (31)3267-4410

Prosa Boa: Me Joguei na Prosa (Moela marinada ao vinho coberta com crispy de couve, acompanhada de polenta de milho verde e torradinhas)

Avenida Doutor Cristiano Guimarães, 1480 - Loja 07 - Planalto | (31) 3643-9840

Quioxque Botequim Carioca: Galeto Farofeiro (Galeto marinado em especiarias deitado na praia de farofa de cebola caramelizada, acompanhado de batata rústica temperada com páprica e alecrim, e molho de redução de laranja)

Rua Henrique Badaró Portugal, 157 - Palmeiras | (31) 98477-8708

Recanto Vovó Tela: Hot Pig Picolé Esse não se chupa, Come! (Picolé crocante de pernil com abacaxi assado caramelizado e creme de hortelã)

Rua Tenente Marino Freire, 270 - Maria Helena | (31) 9 8509-9625

Reforma Bar: Ragúnabatata!!! É lindo comer! (Batata crocante, acompanhada de ragu de carne, molho de queijo e maionese especial de páprica defumada)

Rua Joaquim Nabuco, 577 - loja 01 e 02 - Nova Suíça | (31) 2512-5524

Santo Boteco: Rabicó Cheiroso (Coxinha de rabada com maionese de agrião com ervas)

Rua Major Lopes, 4 - São Pedro | (31) 2520-3420

Santuário Retrô Botequim: Picolé Premiado da Sorte (Blend de copa lombo e barriga suína com tempero especial de ervas à milanesa. Acompanha molhinhos da casa. Achou, ganhou!)

Praça Capela Nova, 122 - Loja 1 - Minas Brasil | (31) 9 9208-4950

Silvio’s Bar: Tilápia à Mineira (Tilápia empanada no parmesão, acompanhada de molho de mostarda e mel)

Rua Begônia, 199 - Esplanada | (31) 3318-3273

Sinhá Erozitha Bistrôteco: (Ahhh!!!bóbora (Porpeta recheada de mix de queijos imersa em creme de abóbora com parmesão e especiarias)

Rua Santo Amaro, 257 - Sagrada Família | (31) 99886-2655

Spetim: No Pio do Boiadeiro (Cupim assado com erva doce, num baita molho, acompanhado de purê rústico de moranga com gengibre e conserva de cebola roxa)

Rua Ilacir Pereira Lima, 518 - Silveira | (31) 3482-1232

Bolinho Mexido do Bar do Primo (foto: CDB/Divulgação)

Tacos: Bolinho de Arroz Carreteiro (Bolinho de arroz e carne acompanhando de molho picante de manjericão e molho de queijo e ervas)

Rua Coração Eucarístico De Jesus, 180 - Coração Eucarístico | (31) 3375-6454

The Butcher: Mineirinho em Bollywood (Curry de pernil com especiarias hindu-mineiras, chutney fresco de couve e cheiro verde, acompanhado de pão chato de alho na manteiga de garrafa)

Avenida Ressaca, 353 - Coração Eucarístico | (31)25145119

Tô a Toa Butequeria: Frango que o Pai Atropelou (Frango servido na cama de purê de batata com molho de tomate e especiarias. Acompanha queijo minas gratinado, tomate confit, pesto de manjericão e torresminho de frango)

Rua Doutor Pedro Pinto, 77 - Loja 4 e 5 Caiçara | (31) 97103-9680

Toninho - Alto Forno: Lagarto da Amelinha (Lagarto assado temperado com ervas finas. Acompanha torradinhas)

Rua Miracema, 100 - Santo André | (31) 3654-4064

Tropeiro & Cia: Panceta à Moda Mineira (Torresmo de rolo, mandioca na manteiga de garrafa com ervas finas, acompanhado de tropeiro à moda da casa)

Rua Tupis, 445 - Centro | (31) 99243-1958 Segunda de 10:00:00 à 21:00:00

Tulios Bar: Patanisca (Bolinho de Bacalhau com molho especial)

Rua Encosta, 7 - Loja - Santa Mônica | (31)98347-4771

Costelado dos Sonhos do Fogão de Minas (foto: CDB/Divulgação)

Us Motoca: Motoca Ribs (Costelinha suína marinada em molho chimichurri, assada, coberta com farofa de torresmo. Acompanhada de Gratin de batata ao molho Masala cremoso e gratinado com parmesão)

Rua Blenda, 91 -Camargos | (31) 4101-0657

Villa da Chef: Trêins Bão Sô! (Polpetone recheado com queijo e especiarias, batatas rústicas com ervas, acompanhado de fatias de pães e molho especial!)

Avenida Ressaca, 163 - Loja 4 e 5 - Coração Eucarístico | (31) 3413-3181

Xambar: Maletteiro (Coração de alcatra na pressão, acompanhado de mandioca cozida na manteiga e molho de carne com toque de limão)

Avenida Augusto de Lima, 233 - Edifício Maleta, 2º Andar, Lojas 7 e 10 - Centro | (31) 99410-8635

Zé Bolacha: 3 Bichos Enrolados (Steaks de pernil e frango, enrolados em massa aerada de carne de boi empanado. Acompanha batata rústica com páprica e especiarias, molho de hibisco com mel e molho de queijo com alho-poró) Rua das Melancias, 35 - Vila Clóris | (31) 3454-1052

Zoo Bar: Mistura Mineira (Iscas de filé de tilápia empanadas, acompanhadas de batatas rústicas ao pesto, molho especial da casa e geleia de pimenta)

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 7844 - Pampulha | (31) 3491-7455 e (31)99175-6225

Como funciona a votação

Durante o período do evento, o público e os jurados visitam os estabelecimentos para votar em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco.

O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

No dia 22 de maio, serão anunciados os vencedores desta edição do concurso, assim como o Melhor Boteco de Belo Horizonte.

Para votar é simples, a cédula de votação é entregue pelo garçom do estabelecimento. Cada boteco recebe uma urna, visível para todos no espaço, na qual a mesma deve ser diretamente depositada por você, nada de entregar para funcionários do bar, porque assim é garantida a credibilidade do seu voto.

Em julho, numa festa realizada em São Paulo, será anunciado o Campeão Nacional, o Melhor Boteco do Brasil.

Sobre o Comida di Buteco

Primeiro concurso do gênero no país, o Comida di Buteco nasceu no ano 2000, em Belo Horizonte.

Hoje cobre todo o território nacional, sendo realizado simultaneamente em 24 circuitos. Desde 2016 elege também o Melhor Boteco do Brasil.

Em 2022, o Comida di Buteco atingiu marcas históricas em sua performance:

+9 milhões de pessoas impactadas diretamente nos butecos;

900 mil votos;

730 mil fãs e 82 milhões de impressões nas redes sociais do concurso;

10 milhões de alcance nas redes sociais;

9 milhões de pageviews no site;

Mais de R$ 300 milhões de impacto na cadeia de valor do nosso ecossistema;

100 mil turistas presentes nos circuitos;

de 8 mil empregos gerados;

O maior concurso de botecos do Brasil

Em 2023, chegando à sua 23ª edição em 25 circuitos, abrangendo mais de 40 cidades em todas as regiões do país, o Comida di Buteco realizará mais uma eleição do Melhor Boteco do Brasil.

Após conhecermos os 25 campeões de cada circuito local, eles serão visitados por um júri extra e, em julho, conheceremos o melhor boteco do Brasil.