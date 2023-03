Comida di Buteco terá edição histórica com recorde de 100 bares

Expansão do concurso em BH segue ritimo nacional, que esse ano terá 1.000 bares inscritos (foto: Rodney Costa/Comida di Buteco/Divulgação)









“Quanto mais bares nas regiões, bairros e vizinhanças, mais as comunidades conseguem prestigiar (os butecos). Quando se tinha bares isolados, ele não dava vazão para outros locais. Com uns cinco ou seis você potencializa e dá mais opções para as pessoas”, explicou Filipe, que ainda destacou o crescimento das últimas edições.





De 2021 para 2022, por exemplo, o concurso passou de 50 para 90 bares. As expectativas são maiores para os botecos premiados em outras edições, como o tricampeão do concurso, o tradicional Café Palhares (2009, 22, 21), no Centro de BH.





Essas casas possuem o desafio de elevar ainda mais sua qualidade e superar os estreantes. “São muitos bares novos legais, e a dica é começar as visitas por eles. Em um mês, 100 bares, são três visitas por dia”, disse Filipe.

Os botecos participantes serão anunciados no próximo dia 3, e de 7 de abril a 7 de maio eles serão avaliados em quatro quesitos: petiscos, temperatura da bebida, atendimento e temperatura da bebida. Ao votar, o público e os jurados dão notas de 1 a 10, dividindo o peso da sua escolha igualmente em 50%. O preço dos petiscos foram fixados em R$ 30.

Ervas e Especiarias

A cada dois anos o Comida di Buteco lança um desafio temático para que as casas criem petiscos novos. Em 2023 o tema “Ervas e Especiarias” rememora os primórdios da humanidade e da cozinha, já que os ingredientes são amplamente utilizados no Brasil e no Mundo.





Em outras edições, o concurso valorizou outros ingredientes e petiscos em sua temática, como o jiló, a mandioca e o torresmo. Por outro lado, para o diretor de operações, essas escolhas com o tempo engessaram os pratos, já que se tinha um foco em um item só. A sazonalidade do cultivo também era um problema.

“Os temas são amplos e nacionais. Não temos problema de sazonalidade, você tinha um produto como tema e em abril ele ficava mais caro, então dificultava. Agora sobre especiarias estamos falando muito sobre origem, e estamos sempre buscando isso no concurso”, destacou Filipe Tosta.

Expansão nacional

A expansão do Comida di Buteco em Belo Horizonte também é um reflexo do concurso em todo país. Em 2023, quatro novos circuitos irão compor o roteiro nacional, que passa por 45 cidades de todas as regiões.





Os estreantes são Maringá (PR), Londrina (PR), Blumenau (SC) e Joinville (SC). O número de butecos participantes também impressiona, são 1.000 estabelecimentos na disputa, sendo que pelo menos 400 são novatos.





Já em números, a disputa se consolida nas redes sociais, na economia e entre os concursos do gênero. Em 2022 foram mais de 9 milhões de pessoas impactadas diretamente nos botecos, 900 mil votos, 82 milhões de impressões nas redes sociais, mais de R$ 300 milhões de impacto na cadeia de bares, e mais de 8 mil empregos gerados.





“É uma renovação, um crescimento bem grande na base do projeto. O crescimento não vem carregado só das alegrias, mas também do trabalho. Nossa missão é ajudar os negócios e não deixar que esse ícone brasileiro que são os bares morrer”, ressaltou o diretor do Comida di Buteco.

BH é o berço

O concurso foi realizado pela primeira vez na capital mineira, em 2000, quando o Bar do Careca foi o grande campeão. De lá pra cá, vários circuitos foram criados em todo o Brasil e, desde 2016, passou a reunir os vencedores na eleição do melhor boteco do país.

Apesar da fama de Capital dos Bares, Belo Horizonte ainda não teve um campeão nacional. Filipe, porém, destaca a cidade como o berço do concurso e como o maior circuito em número de bares, votos e petiscos pedidos.





“A nossa origem não deixa a cidade esquecer a origem dela. Muita gente falam de muitas atrações que BH tem, e que bom que são muitas, mas estamos aqui pra lembrar sempre que é a capital do Comida di Buteco”, completou.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

A capital dos bares recebe a 23º edição do tradicional Comida di Buteco. Esse ano o concurso terá um recorde de 100 estabelecimentos participantes. Presentes em todas as nove regionais de Belo Horizonte, de Venda Nova ao Barreiro, pelo menos 28 estão na disputa pela primeira vez.