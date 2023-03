Cervejaria Albanos é eleita a melhor de Minas Gerais

Concurso avaliou 565 cervejarias de 25 estados, sendo 40 mineiras (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 15/06/2018) O 11º Festival Brasileiro de Cervejas reconheceu a excelência da cerveja da Grande BH e elegeu a Cervejaria Albanos como a melhor de Minas Gerais. A premiação, que ocorreu na última quarta-feira (8/3), em Blumenau, Santa Catarina, é um dos principais concursos da área no Brasil e no mundo. Este ano 565 marcas de 25 estados foram avaliadas, sendo 40 mineiras.









“Foi uma decisão boa que a gente tomou e saiu de um patamar de bar e choperia, para realmente uma fábrica, pontos de venda, supermercado. Esse prêmio é muito gratificante e satisfatório, porque o mercado de Minas Gerais é um mercado muito concorrido. Em quatro anos e meio alcançar esse patamar é uma satisfação muito grande”, destaca Rodrigo.





A “alma de cervejeiro” da equipe da Albanos, como ressaltado pelo diretor da cervejaria, ainda rendeu três medalhas para seus rótulos no concurso, que avaliou mais de 4 mil amostras de cerveja. “A gente faz o que gosta e a premiação é uma consequência, porque temos trabalhado forte e com dedicação”, disse.

Na categoria Historical Beer (cerveja histórica), a 1870 Kulmbacher faturou a medalha de ouro. Já na American-Style Brown Ale, a cervejaria mineira levou a Prata com a Albanos Brown Ale, e o Bronze na categoria Classic Irish-Style Dry Stout com a Albanos Dry Stout.

Mercado belo-horizontino

Rodrigo Ferraz destacou as dificuldades do mercado. O executivo explica que os preços praticados na capital mineira são um dos menores do país, um dificultador que é balanceado pela preferência do mineiro por cervejas artesanais.





“Para estar no mercado você tem que entender essa questão do preço e fazer um produto que seja acima da média. A gente busca manter um produto legal e com o preço que a gente possa competir. Então, a estratégia é manter as cervejas premiadas, e isso é muito conceito não só volume, ao mesmo tempo que atendemos o mercado com produtos de escala”, afirma Rodrigo.





Com os prêmios em Blumenau, a Albanos já coleciona 26 troféus nacionais e internacionais no setor cervejeiro. Por outro lado, seu sucesso de vendas é a Albanos Life Lager, uma cerveja zero carboidrato e açúcares, de baixas calorias, que tem um preço de R$ 7,99 por 600ml.

Mesmo sendo produzida para atender o mercado, a ideia de conceito e qualidade foi mantida e em 2021 rendeu uma medalha de bronze no World Beer Awards, na categoria Lager/Light.





Para aqueles que não se importam com as calorias e os carboidratos, a cerveja mais vendida da empresa é a Puro Malte Albanos Pilsen, descrita como uma cerveja dourada e de baixo amargor. Atualmente, no site da cervejaria a bebida sai por R$ 6,99 os 600ml.

Próximos passos

Com tanto sucesso em pouco mais de quatro anos no setor cervejeiro, agora, a Albanos pretende ‘atacar’ o mercado do interior mineiro, mas não deve abrir novas fábricas em um futuro próximo. Em 2022 a marca produziu algo próximo a 200 mil litros, faturando R$ 20 milhões de reais, pretendendo ir além neste ano.





“De 2021 para 2022 a gente aumentou 50% o nosso volume e a meta em 23% pretendemos aumentar outros 50%. São números que mostram que estamos agressivos no mercado, tendo reconhecimento da marca e do produto”, completou Rodrigo.





Para atender as expectativas e a demanda, a Albanos pretende fazer investimentos na sua fábrica, localizada no Jardim Canadá, em Nova Lima. A unidade, além de produzir as cervejas que são servidas nos restaurantes, entregues em delivery e vendidas no supermercado, desenvolve pesquisas e testes.





Atualmente a Albanos possui 18 rótulos no mercado, mas a empresa já soma mais de 50 entre produtos fixos e sazonais. A estratégia é lançar pelo menos duas novas cervejas por ano para se manter competitivo.

Veja as cervejas premiadas da Albanos

Albanos Accidentally Sour Brown

Melhor cerveja do mundo no World Beer Awards 2021

Melhor Cerveja do Brasil 2021

Prata no World Beer Awards 2021

Albanos Brown Ale

Prata no Concurso Brasileiro de Cervejas 2023

Melhor cerveja do Brasil no World Beer Awards 2022

Ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas 2022

Prata no Brasil Beer Cup 2022

Ouro no Brasil Beer Cup 2021

Prata no prêmio Abracerva 2019

Melhor cerveja do Brasil no World Beer Awards 2018

Albanos 1870 Külmbacher

Ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas 2023

Ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas 2022

Prata no Brasil Beer Cup 2022

Albanos Dry Stout

Bronze no Concurso Brasileiro de Cervejas 2023

Bronze no World Beer Awards 2022

Bronze no Concurso Brasileiro de Cervejas 2018

Albanos Life Lager

Bronze no World Beer Awards 2022

Bronze no World Beer Awards 2021

Albanos Session IPA

Bronze no World Beer Awards 2022

Albanos Pumpkin Ale

Bronze no World Beer Awards 2022

Prata no World Beer Awards 2018

Albanos Pale Ale

Prata no Brasil Beer Cup 2022

Albanos Accidentally Sour – Pumpkin

Bronze no World Beer Awards 2021

Albanos Extra Special Bitter:

Prata World Beer Awards 2019

Albanos Mountain IPA

Prata na Copa Tayrona 2019

Albanos Bohemian Pilsner

Ouro no World Beer Awards 2018

