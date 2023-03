Bloco de carnaval de BH vai desfilar durante o ano inteiro

Desfiles são abertos e a cada mês o bloco sai em um local da cidade (foto: Divulgação/ Leo Salvo) Um bloco de carnaval que nasceu com o propósito de não deixar a folia acabar, literalmente. Com desfiles mensais, o Zodíaco faz cortejos de janeiro a janeiro, homenageando cada signo do calendário nas ruas de BH. Embora a ideia seja de 2019, é neste ano que a festa está voltando a todo vapor, após a pandemia.









O calendário do zodíaco é diferente, e os signos variam nas datas de início e fim. Por isso, a cada mês, o desfile homenageia algum deles. A única regra é que a festa aconteça em um domingo. "Somos 11 pessoas na organização, e dentro desse grupo, acordamos a melhor data. A regra é sair no domingo. Por exemplo, fizemos desfile em homenagem ao signo de peixes, que terminava no dia 20 de março, e saímos dia 19. O próximo ainda não tem data, mas é pensado de acordo com esse calendário", diz.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por arte ser (@arte.ser) Além dos astros, o grupo apoia causas sociais e abraça uma questão a cada desfile. No último, apoiaram uma ONG e recolheram 10 mil absorventes que serão doados. "Já no mês passado, recolhemos roupas e acessórios para as pessoas trans em situação de vulnerabilidade social, com apoio da ONG Transveste e da Cellos BH".

A organizadora também destaca a importância de democratizar o carnaval e de como o grupo busca atuar em prol dessa ideia. "Nosso objetivo é festejar, mas sempre lembrando das questões sociais. O carnaval é um ato político e saímos para as ruas como forma de ocupação do espaço público. Procuramos fazer em locais diferentes para dar oportunidade para as pessoas que não podem frequentar lugares fechados, para aprenderem a tocar um instrumento e poderem se divertir. É uma forma de democratizar a situação", finaliza.