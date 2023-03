Associação Brasileira de Aviação critica desmonte do Carlos Prates

Fundado em 1944, o aeroporto entrou em funcionamento muito antes da construção de qualquer prédio residencial em seu entorno (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) A Associação Brasileira de Aviação Geral (Abag), entidade que representa o setor da aviação perante autoridades e órgãos reguladores, manifestou preocupação em relação ao desmonte do Aeroporto Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte.









De acordo com ele, sem pistas de pouso localizadas em regiões centrais das metrópoles, como é o caso do Aeroporto Carlos Prates, fica mais difícil a remoção aeromédica de pacientes de localidades menores. O transporte aeromédico representa 95% da frota brasileira de aeronaves. E sem os aeroportos voltados para a aviação geral, esses aviões não têm onde operar.

Além da importância médica, o Carlos Prates ainda gera centenas de empregos para pilotos, instrutores de voo e pessoal administrativo de empresas aéreas, hangares e escolas de aviação.





Quanto à destinação da área do Carlos Prates para projetos habitacionais, a Abag questiona se não existe outro espaço onde se possam construir prédios ou casas em Belo Horizonte. "Por esse motivo, pedimos às autoridades que revejam essa lamentável decisão de fechar o Carlos Prates enquanto há tempo. Depois do fato consumado, não haverá como voltar atrás e serão as gerações futuras que irão sofrer as consequências", resume Pires.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata