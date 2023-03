PBH libera acesso de pets em estabelecimentos, menos supermercados

Foi divulgado no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (22/3) o decreto 18.286/23, que autoriza, sob critério de estabelecimentos, a entrada de animais de estimação em lojas de todo o território de Belo Horizonte.

A depender do porte e raça, assessórios são obrigatórios

Os locais que aceitarem a presença dos animais devem exibir o selo Pet Friendly, instituído pela Lei nº 11.449, de 18 de janeiro de 2023, e informar o porte e a raça permitidos. Pets poderão acompanhar consumidores se estiverem vermifugados e imunizados com a vacina antirrábica. Também são obrigatórios coleiras, peitorais, guias ou focinheiras, a depender do porte e raça do animal. Gatos só poderão circular dentro de um dispositivo de transporte adequado.