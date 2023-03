Pet no trabalho: ações terapêuticas e recreativas reduzem o estresse

Pelos benefícios, tem empresas que já adotam mascotes ou permitem que os funcionários levem seus cachorros, gatos e até pássaros para o escritório (foto: vlad shu/Unsplash) Ontem (14/03), foi o Dia Nacional dos Animais. Momento oportuno para destacar que algumas companhias estão adaptando sua cultura e investindo em medidas para transformar o ambiente corporativo em um lugar mais alegre e amigável com a presença de bichinhos de estimação. Há, até mesmo, aquelas que passaram a adotar mascotes, ou permitir que os funcionários levem seus cachorros, gatos – e até pássaros – para o escritório, ou estão promovendo ações que envolvem animais, estimulando o bem-estar físico e mental.









“Embora ainda existam muitas empresas que não permitem a presença de bichos no ambiente corporativo, há um número crescente de organizações que estão adotando essa prática. Além disso, há empresas que têm investido em programas que envolvem a presença de animais em atividades terapêuticas ou recreativas, como forma de promover o bem-estar dos funcionários e melhorar o clima organizacional”, comenta Stevano.









Essa é uma tendência ampliada durante a pandemia de Covid-19, quando muitas pessoas passaram a trabalhar em casa (home office) e a presença dos animais de estimação ajudou a reduzir o estresse e a ansiedade durante esse período de incertezas e mudanças significativas.





“Com a retomada das atividades presenciais, ou no modelo híbrido, as organizações têm permitido a presença de pets nos ambientes de trabalho como uma forma de promoção da saúde e do bem-estar dos funcionários, ou têm adotado políticas mais flexíveis a esse tema”, afirma o diretor da ABQV.

Benefícios

Segundo um estudo da Universidade Nacional de Singapura (NUS), divulgado em 2022 ao The Straits Times, a companhia dos pets no ambiente corporativo é benéfica aos funcionários, ajudando a desenvolver a empatia, pois os animais são treinados a observar constantemente os sinais não-verbais de desconforto. E, essa compaixão, é curiosamente transferida para os comportamentos em relação aos colegas de trabalho. A pesquisa analisou as emoções de cerca de 370 pessoas, entre funcionários do Zoológico de Singapura e de organizações com espaços pet-friendly, nos Estados Unidos, por dois anos.





Quais seriam, então, os reais benefícios proporcionados pelos animais aos trabalhadores e às empresas? Stevano pontua cinco benefícios principais trazidos pela presença e/ou ações com animais no trabalho:

Redução do estresse: interagir com animais de estimação pode ajudar a reduzir o nível de cortisol (o hormônio do estresse) no organismo. Além disso, acariciar um animal pode aumentar a liberação de dopamina e serotonina, neurotransmissores que estão associados a sensação de bem-estar. Melhora do humor: o convívio com pets pode ajudar a reduzir a ansiedade e a depressão, além de melhorar o humor. A presença dos animais pode proporcionar momentos de alegria, diversão e descontração, o que pode ser especialmente benéfico para quem sofre com problemas emocionais. Melhora da saúde cardiovascular: ter um animal de estimação pode ajudar a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial e doença arterial coronariana, pois a companhia desses bichinhos pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, fatores que estão associados ao aumento do risco dessas enfermidades. Aumento da atividade física: um bichinho de estimação pode estimular à prática de atividades físicas, como caminhadas e corridas, o que pode ser especialmente benéfico para pessoas sedentárias ou que têm dificuldades para se motivar a praticar exercícios. Melhora da socialização: um pet pode ajudar a melhorar a socialização, especialmente daquelas que são tímidas ou têm dificuldades para se relacionar com outras pessoas. Os animais de estimação podem ser um ótimo assunto para iniciar conversas e podem ajudar a reduzir a sensação de solidão.

A saúde mental

Os efeitos dos pets para a saúde mental das pessoas já foram comprovados por diversos estudos científicos. Segundo estudos, ter um animal de estimação em casa inclui a demonstração incondicional de afeto e aceitação, amor sem julgamento e demanda por interação. O suporte social fornecido, juntamente ao aumento da interação social, levam a efeitos fisiológicos, neuroquímicos e psicológicos positivos.





Levantamentos da Western Carolina University mostraram que os pets ajudam no bem-estar psicológico e ainda contribuem quando o assunto é saúde física





A psicóloga Rita Passos, presidente da ABQV, ressalta que os animais de estimação amam de maneira incondicional, sem se importar se o dono tem dinheiro, onde mora ou trabalha. Este amor infinito ajuda a combater sentimentos de estresse, tristeza e outras emoções negativas.





“Eles são muito companheiros e ajudam a amenizar sentimentos de solidão, motivo pelo qual muitas pessoas adotaram pets durante a pandemia. Para as crianças, um companheirinho contribui para o desenvolvimento de laços emocionais e está associado a níveis mais baixos de ansiedade infantil”, destaca Rita.





Há ainda os cães de serviço, que ajudam pessoas a lidarem com problemas de saúde física (como cegueira) ou emocionais, realizando tarefas específicas ou trazendo mais confiança e bem-estar para quem é cuidado por ele.

Reconhecimento

Há empresas já trabalham a socialização dos colaboradores e familiares juntamente com o seu pet (foto: devn/Unsplash )



As empresas veem os pets no trabalho ou em ações específicas com eles como um benefício não financeiro, que ajuda a atrair e reter os talentos e, também, a gerar uma percepção de harmonia entre o âmbito pessoal e profissional. É um reconhecimento dos compromissos de vida dos novos trabalhadores.





Stevano cita alguns programas e ações com a presença de animais que as organizações podem implementar:

Terapia assistida por animais treinados: pode trazer benefícios para a saúde física e emocional dos funcionários, reduzindo o estresse e a ansiedade e melhorando o humor. Atividades físicas com animais: caminhadas, corridas, jogos e outras atividades físicas que envolvem pets podem ser uma forma divertida e motivadora de promover a atividade física e a saúde dos funcionários. Programas de adoção de animais: empresas podem incentivar a adoção de bichinhos de estimação entre os funcionários, promovendo campanhas de conscientização e oferecendo descontos ou benefícios para quem adotar um animal. Promoção de cuidados com a saúde animal: promoção pelas organizações de campanhas de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde e bem-estar dos pets, oferendo informações sobre alimentação, vacinação, controle de parasitas, entre outros. Ações de responsabilidade social: pode ser realizadas em parceria com ONGs e instituições que trabalham em prol da proteção e bem-estar animal, incentivando a adoção responsável.

“É importante ressaltar que a inserção de animais nas organizações deve ser planejada e bem organizada, levando em consideração aspectos como segurança, higiene e bem-estar tanto dos animais quanto dos funcionários”, afirma o diretor da ABQV.

CãoMinhada

A MAPFRE Seguros Gerais criou o Programa Viva Leve, que engloba os pilares de saúde física e mental, dos quais fazem parte a ação CãoMinhada – implementada em novembro de 2022, no Parque Vila Lobos, na capital paulista, e em São Carlos-SP, em que os colaboradores da empresa e seu familiares fazem uma caminhada com seus cães de estimação. A atividade teve a duração de duas horas e uma nova edição até prevista para acontecer ainda em março.





“O objetivo é trabalharmos a socialização dos colaboradores e familiares juntamente com o seu pet. Notamos que a ação contribuiu para a socialização dos participantes e para que realizassem atividade física. Auxiliou também para uma questão social, pois nesse evento, foi possível doar ração e itens para os animais que estão para adoção em uma ONG e mostrou que a relação entre o cachorro e o seu dono está diretamente atrelada ao bem-estar psicológico e físico”, conta Fernanda Marim, gerente de Experiência do Colaborador, da diretoria de Recursos Humanos da MAPFRE.





Ela explica que a empresa resolveu implantar a ação por acreditar que a promoção à saúde física e mental contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.





“Os colaboradores e familiares ficaram bem satisfeitos com a atividade, e notamos um aumento no número de participantes na ação que acontecerá ainda em março. A ideia, é mantermos a CãoMinhada, pelo menos duas vezes no ano”, garante Fernanda.