Instituto de Educação: aulas serão retomadas na segunda, em outro prédio

Prédio do Instituto de Educação atingido pelo incêndio passará por restauração antes de voltar a receber alunos (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) As aulas no Instituto de Educação de Minas Gerais (Iemg), atingido por um incêndio na manhã dessa quarta-feira (22/3), serão retomadas na próxima segunda-feira (27/3), em um prédio próximo à unidade original, que receberá obras de restauração.





De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (SEE/MG), o retorno vale, também, para os alunos do ensino fundamental, que já estudavam em prédio anexo, não atingido pelas chamas.

O incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h45 para atender a uma ocorrência de incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais (Iemg). Segundo a corporação, o fogo começou na sala de arquivos, que fica na última sala do primeiro andar, no fundo do prédio. A fumaça foi vista de longe.





Toda a escola foi evacuada . Quatro viaturas do CBMMG, com 12 militares, além da Polícia Militar e o Samu, trabalharam na ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos graves.





Por volta das 11h30, o fogo foi controlado . Até o final da manhã, os bombeiros fizeram o rescaldo e o resfriamento do local para evitar novos focos.

Adolescente afirma ter começado incêndio





Num primeiro momento, o menor foi detido no 18º Batalhão da Polícia Militar (PM), em Contagem, na Grande BH. Segundo a PM, o adolescente foi acender um cigarro e, ao jogar a guimba fora, o pedaço perfurou um plástico. Em seguida, antes de deixar o local, ele usou um isqueiro para colocar fogo no material, o que começou o incêndio.





Acompanhado de seu representante legal, o adolescente foi conduzido e ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil. Testemunhas também deram suas declarações.





Por fim, o jovem foi apresentado ao Ministério Público, que aguarda resposta da Promotoria de Justiça para saber as medidas que serão tomadas em relação a ele.





Pacientes recebem alta





Além dos atendidos no João XXIII, outras oito vítimas, com idades entre 12 e 18 anos, foram encaminhadas para o sistema de saúde municipal. Quatro delas foram encaminhadas pelo Samu para a UPA Centro-Sul e as outras quatro foram para a UPA Leste.





A Prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu informar se os oito pacientes tiveram alta, pois, para isso, seria necessário a identificação dessas vítimas. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou, ainda, que as informações sobre estado de saúde são de prontuário médico, sigilosas e podem ser repassadas somente aos pacientes, familiares ou responsáveis legais.

Escola está em processo de regularização

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Educação de Minas Gerais (Iemg) está em processo de regularização.

Para que o prédio esteja regularizado é necessário o Auto de Vistoria (AVCB), documento que certifica que uma edificação cumpre com todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico para o seu funcionamento. O órgão destacou, ainda, que cada edificação possui suas exigências.





Ainda segundo os bombeiros, por estar em processo de regularização, a edificação do Iemg possui projeto aprovado e os ajustes ainda estavam sendo feitos, o que não impede o funcionamento do local.

O que diz a Secretaria de Estado de Educação