Instituto de Educação: pacientes atendidos no João XXIII já tiveram alta

Apesar do susto, não houve feridos graves e nem queimados no incêndio (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Todos os 36 pacientes atendidos no Hospital João XXIII em decorrência do incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG), localizado no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, já tinham recebido alta na manhã desta quinta-feira (22/3). Todos haviam sido atendidos após inalarem fumaça. A informação é da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).









A Prefeitura de Belo Horizonte não conseguiu informar se os oito pacientes tiveram alta, pois, para isso, seria necessário a identificação dessas vítimas. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou, ainda, que as informações sobre estado de saúde são de prontuário médico, sigilosas e podem ser repassadas somente aos pacientes, familiares ou responsáveis legais.





O incêndio

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h45 para atender ocorrência incêndio no Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG). Segundo a corporação, o fogo começou na sala de arquivos, que fica na última sala do primeiro andar, no fundo do prédio. A fumaça foi vista de longe.





Toda a escola foi evacuada . Quatro viaturas do CBMMG, com 12 militares, além da Polícia Militar e o Samu, trabalharam na ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos graves.





Por volta das 11h30, o fogo foi controlado . Até o final da manhã, os bombeiros fizeram o rescaldo e o resfriamento do local para evitar reignição das chamas.





Escola está em processo de regularização

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) está em processo de regularização.



Para que o prédio esteja regularizado é necessário o Auto de Vistoria (AVCB), documento que certifica que uma edificação cumpre com todas as medidas de segurança contra incêndio e pânico para o seu funcionamento. O órgão destacou, ainda, que cada edificação possui suas exigências.





Ainda segundo os bombeiros, por estar em processo de regularização, a edificação do IEMG possui projeto aprovado e os ajustes ainda estavam sendo feitos, o que não impede o funcionamento do local.





O que diz a Secretaria de Estado de Educação

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) emitiu uma nota em o incêndio dessa quarta-feira: “ A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a situação foi controlada imediatamente pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Todos os estudantes e servidores foram evacuados em segurança do prédio. Ninguém se feriu gravemente, mas alguns estudantes inalaram fumaça e foram atendidos prontamente por equipes do SAMU e recebem assistência da equipe da Secretaria de Estado de Educação", informa o documento.



Ainda segundo a SEE/MG, "a perícia para identificar as causas do incêndio será realizada pela Polícia Civil e os danos estruturais ainda serão mensurados. As aulas foram suspensas até a garantia do retorno de funcionários e alunos com segurança. A SEE/MG e a Superintendência Regional de Ensino Metropolitana A, responsável pela coordenação da escola, estão acompanhando de perto a situação e prestando todo o apoio à comunidade escola.”

Perguntada sobre a existência de um sistema de segurança anti-incêndio no prédio, a SEE/MG afirmou que desde 2019 o edifício tem passado por reformas e que há um projeto, em fase de orçamento, para a reforma completa do imóvel.



Segundo o órgão, as obras, agendadas para o primeiro semestre deste ano, compreendem a instalação de um sistema de alarme para incêndio. "Os projetos para reforma e restauração completa do prédio, que é tombado pelo patrimônio histórico, estão em fase de orçamento pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG). As obras irão iniciar ainda neste primeiro semestre, assim como a implantação do projeto do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), o qual inclui a instalação de um sistema de alarme para incêndio. Informamos ainda que o IEMG possui equipamentos de segurança necessários, como hidrantes e extintor de incêndio, que foram usados no combate às chamas nesta ocorrência", esclarece a nota