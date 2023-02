Para evitar buracos, mineiros aumentam viagem para chegar às praias da BA

O trecho da BR-367 entre Almenara e Salto da Divisa está em péssimas condições, cheio de buracos (foto: Reprodução/Facebook BR-367)



Os mineiros que estão indo para as praias de Porto Seguro durante o feriadão de Carnaval precisam ter atenção redobrada ao transitar pelas BR-367 e BR-116, não apenas por causa do trânsito, mas também pelas condições das pistas dessas rodovias. Passar pelo trecho mineiro entre Almenara e Salto da Divisa não dá. É o que comentam os motoristas nos grupos formados nas redes sociais.

A dica é fazer o trajeto Minas-Bahia por meio da BR-116, chegando em Vitória da Conquista (BA), e seguindo pela Serra do Marçal, uma formação rochosa situada no sudeste da Bahia, em trecho que tem aproximadamente 7 quilômetros de extensão.



Viajar durante a noite, nem pensar. Nos grupos, os motoristas desaconselham a viagem no período noturno, advertindo que, além dos buracos e pontos de alagamentos, o risco de encontrar animais de grande porte na pista é grande, isso pelo lado de Minas.

Vai pegar a estrada no Carnaval? Veja as infrações que mais geram multas O representante comercial Roberto Magalhães, de Montes Claros, confirma que, no momento, a melhor opção de viagem para Porto Seguro é passar por Vitória da Conquista. “É mais longe, cerca de 50 quilômetros a mais em relação ao trecho de Salto da Divisa, mas é a melhor saída”, disse.

Máquinas do Exército Brasileiro trabalhando no KM 47 da BR-367, em Jacinto (foto: Divulgação/DNIT)

Quem está no leste de Minas tem duas opções: seguir pela BR-116 até Vitória da Conquista, ou passar por Teófilo Otoni, Nanuque, Posto da Mata (distrito de Nova Viçosa, BA), já na BR-418, e se aventurar em meio aos buracos. “Esse caminho de Posto da Mata eu sei que dá pra passar. A gente corta uma volta bem grande, mas tendo muita paciência”, disse Edmilson Pinho, acostumado a fazer transporte de passageiros em automóvel ou van.