Mãe faz campanha para arrecadar R$120 mil para cirurgia do filho em MG

Miguel, de 4 anos, precisa de uma cirurgia urgente, que custa R$ 120 mil (foto: Arquivo pessoal) A família do mineiro Miguel Amorim Fernandes, de 4 anos, está promovendo campanhas para arrecadação de R$120 mil, valor necessário para custear uma cirurgia de urgência para a criança. A família mora no sul de Minas, em Pouso Alegre, no Bairro Cidade Jardim, onde um bingo será realizado no próximo fim de semana.

De acordo com a mãe de Miguel, Janaína Ribeiro Amorim, o filho nasceu prematuro e tem paralisia cerebral, por isso precisa passar pela cirurgia de Rizotomia Dorsal Seletiva, que é feita somente no estado do Piauí, por um neurocirurgião pediátrico



“(A cirurgia) vai melhorar a qualidade de vida dele, ele não vai sentir dores no corpinho, vai evitar encurtamento de membros, deslocamento de quadril, o intestino dele vai melhorar bastante porque ele tem o intestino preso por conta disso, vai ficar mais fácil da fisioterapeuta trabalhar, porque ele não vai ficar com os membros rígidos, então eu conto com vocês, eu agradeço muito”, explicou ela.

Vaquinha e bingo



Para ajudar a custear a cirurgia e as despesas da viagem, a família de Miguel está promovendo uma Para ajudar a custear a cirurgia e as despesas da viagem, a família de Miguel está promovendo uma vaquinha online , que já arrecadou pouco mais de R$ 7,4 mil, e um bingo, que será realizado neste próximo fim de semana. Também há possibilidade de doação via pix (35999702707 - Janaina Ribeiro de Amorim).

O bingo será realizado na quadra do Bairro Cidade Jardim, próximo do posto de saúde, em dois dias. No sábado (25/03), o show de prêmios começará às 18h, enquanto no domingo (26/03), o início será às 14h. As cartelas do bingo estão sendo vendidas à R$ 5, no próprio bairro, em estabelecimentos como o salão do ‘Toninho Cabeleireiro’ e na ‘Tati Modas’. Já as prendas ainda estão sendo arrecadadas, segundo a mãe.

“Ainda estamos arrecadando prendas, quem puder vir jogar o bingo vai estar ajudando muito. Eu conto com a colaboração de vocês, da ajuda de vocês, pra estar realizando essa cirurgia no Miguel”, enfatizou Janaína.

Neurocirurgião pediátrico



Dr. Francisco Alencar é que vai realizar a cirurgia em Miguel. Ele é neurocirurgião pediátrico especialista em espasticidade e mestre renomado em Rizotomia Dorsal Seletiva Cervical, tendo realizado mais de 140 cirurgias do tipo.





Saiba mais sobre o médico, Alencar também é instrutor de médicos para injeção de medicamentos injetáveis no músculo (TBA) em renomadas instituições, além de Superintendente Executivo do Centro Integrado de Reabilitação (CEIR) há mais de 12 anos e coordenador do serviço de neurocirugia pediátrica do Hospital Infantil Lucídio Portela há 20 anos.Saiba mais sobre o médico, clicando aqui

Iago Almeida / Especial ao EM