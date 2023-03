Por que Ouro Preto é considerada cidade Patrimônio Cultural da Humanidade

Ouro Preto era o nome de toda a região na qual foi encontrado o ouro recoberto por uma camada de óxido de ferro. Assim ficou o nome. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Primeira cidade brasileira reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade (1980) pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, faz jus ao título, com louvor, pela importância histórica, conjunto arquitetônico, igrejas barrocas, chafarizes dos tempos coloniais e acervo cultural presente em museus, arquivos e instituições públicas.





Neste ano, valorizando ainda mais a história tricentenária, Ouro Preto, ex-Vila Rica, completa nove décadas como Monumento Nacional, decreto do então presidente da República Getúlio Vargas (1882-1954), estando o Centro Histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1938. Ícone do Ciclo do Ouro, a cidade é um dos expoentes do roteiro turístico Estrada Real.





"A Imperial Cidade de Ouro Preto causa impacto pela autenticidade e originalidade do conjunto urbano, da paisagem, dos belíssimos museus e obras de arte que contêm e casarões históricos. O título da Unesco só aumenta nossa responsabilidade diária de zelar por esse patrimônio", afirma o prefeito local, Angelo Oswaldo.

Imperial

Em 20 de março de 1823, a antiga Vila Rica foi elevada à condição de cidade - e o título de "Imperial", concedido por dom Pedro I (1798-1834). Angelo Oswaldo conta que, nos períodos colonial e imperial, a cidade era um título honorífico dado a uma vila que, de fato, era a sede do município. "Tivemos no período colonial, em Minas, 14 vilas, das quais apenas a Vila do Carmo, atual Mariana, também na Região Central, ganhou a dignidade, em 1745, de se tornar cidade. Como primeira sede do bispado, ela teria que ser cidade, já que a catedral não poderia ficar em uma vila."





Foi então, acrescenta Angelo Oswaldo, que o imperador dom Pedro I resolveu elevar Vila Rica a cidade, citando a contribuição que a localidade empreendeu para que o Brasil ficasse livre de Portugal. "Ouro Preto era o nome de toda a região na qual foi encontrado o ouro recoberto por uma camada de óxido de ferro. Assim ficou o nome."

Patrimônio

Quem caminha pelas ladeiras de Ouro Preto, localizada a 95 quilômetros de Belo Horizonte, faz uma viagem ao passado de Minas Gerais e à história da arte. Berço do mestre do barroco, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1914), a cidade abriga igrejas, capelas, oratórios e outros monumentos que atraem turistas do mundo inteiro.





"Ouro Preto é Cidade Mundial, patrimônio do planeta, dentro do programa da Unesco, criado em 1972, para salvaguardar os bens culturais que dizem respeito a todos os habitantes da Terra. E é pioneira no título que reconhece os valores excepcionais de uma lista que, no Brasil, chega a quase 20 bens culturais", destaca Angelo Oswaldo.





Conheça alguns destaques de Ouro Preto, cidade reconhecida como Patrimônio Mundial:

Museu da Inconfidência, na Praça Tiradentes - Antigo prédio da Casa de Câmara e Cadeia, apresenta rico acervo, incluindo o Panteão da Inconfidência Mineira.

Matriz de Nossa Senhora da Conceição, no Bairro Antônio Dias - Recém-restaurado, o templo de 1770 guarda os restos mortais de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Parte do Museu Aleijadinho pode ser visitada na sacristia.

Basílica de Nossa Senhora do Pilar, no Bairro Pilar - Cultura, arte, beleza e fé se unem no templo do século 18 considerado dos mais belos e ricos em elementos artísticos do país.

Igreja São Francisco de Assis, perto da Praça Tiradentes - Eleita uma das sete maravilhas de origem portuguesa no mundo, a sublime edificação tem obras de Aleijadinho e pinturas do Mestre Ataíde.

Teatro Municipal, perto da Praça Tiradentes - Mais antiga casa de espetáculos, em funcionamento, das Américas, a Casa da Ópera data de 1770.

Distrito de São Bartolomeu - Distante 18 quilômetros da sede municipal e conhecido internacionalmente, o vilarejo faz bonito com a produção de doces artesanais destacados como patrimônio imaterial do município.

Datas importantes



Ouro Preto foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1938.





Destaque



Em 1933, por decreto do presidente Getúlio Vargas, Ouro Preto se tornou Monumento Nacional.



Reconhecimento mundial





De forma pioneira no Brasil, Ouro Preto foi reconhecida, em 1980, como Patrimônio Mundial, pela Unesco.





Bicentenário





Em 2023, são celebrados os 200 anos de Ouro Preto como cidade e o título de "Imperial", concedido por dom Pedro I.