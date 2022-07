Vazamento de amônia é controlado; 27 funcionários foram hospitalizados

O vazamento de amônia que atingiu a sala de máquinas da Avivar Alimentos, em São Sebastião do Oeste, no Centro-Oeste de Minas, causou mal-estar em 27 funcionários que precisaram receber atendimento médico, segundo informações da empresa, divulgadas nesta quinta-feira (14/7). O vazamento foi controlado ainda na noite dessa quarta-feira (13/7) pela equipe interna de segurança.



Entre os colaboradores hospitalizados estavam duas grávidas, de 23 e 31 anos, socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Elas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

Para o atendimento da ocorrência, o Samu contou com suporte das unidades de Itapecerica, Divinópolis e Santo Antônio do Monte. Outras duas cidades, Oliveira e Cláudio, também foram acionadas, porém, com o controle do vazamento, as equipes foram dispensadas.