Vazamento de gás assusta moradores no bairro Funcionários, em BH

Moradores foram orientados as evacuar área devido ao odor tóxico da fumaça (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Um vazamento de gás no fim da tarde desta quinta-feira (13/1), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, assustou moradores e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo informações de moradores, funcionários da Copasa faziam manutenção do sistema de água e danificaram, por engano, a tubulação do gás que passa pela rua Gonçalves Dias.

A tubulação seria da empresa Gasmig, que também foi acionada com urgência para o local.





O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar isolaram a área. Moradores foram orientados a evacuar o espaço, já que o odor seria tóxico e prejudicical à saúde.





"Os bombeiros e a Polícia Militar ficaram encarregados de isolar a área até a Gasmig fazer o fechamento do registro e posteriormente vir a fazer o conserto do tubo que foi quebrado", afirmou o cabo Giovanni, do Corpo de Bombeiros.