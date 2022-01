Após interrupção, Sete Lagoas retoma a captação de água no Rio das Velhas

Cerca de 40% da cidade é abastecida pelas aguas do Rio das Velhas, os outros 60% é através dos postos cartesianos. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas)

Após dois dias de interrupção, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas, na Região Central do estado, retomou na noite desta quarta-feira (12/1) a captação e o tratamento de água do Rio das Velhas

O sistema foi paralisado por volta das 13 horas da última segunda-feira (10/1), por causa da cheia do rio. Durante este período, segundo a administração municipal, o abastecimento de 19 bairros foi mantido por meio da água reservada pelo SAAE e uso de caminhões-pipa.

LEIA MAIS 12:00 - 30/12/2021 Sete Lagoas entrega mais de 4 toneladas de doações a entidades terapêuticas

13:45 - 29/12/2021 Portaria do Ministério da Saúde pode prejudicar atendimentos em Sete Lagoas O longo período chuvoso provocou uma das maiores cheias do Rio das Velhas dos últimos anos. Segundo a medição da Agência Nacional de Águas (ANA), por meio da Rede Hidrometeorológica Nacional, o trecho onde é realizada a captação para Sete Lagoas, no município de Funilândia, na Região Central de Minas, chegou a subir 12 metros acima do nível normal. Com isso, os equipamentos ficaram submersos e a operação foi suspensa temporariamente.

Sete Lagoas tem um sistema misto de abastecimento de água, cerca de 40% da cidade é abastecida pelas águas do Rio das Velhas, os outros 60% é através dos postos artesianos.

“Foram diversas ações para evitar o desabastecimento de várias regiões. O principal diferencial foi nossa aposta em aumentar a capacidade de reservar água com a construção do novo reservatório de 10 milhões de litros. Nas últimas duas semanas, este sistema foi acionado duas vezes, uma por falta de energia da Cemig e, desta vez, por esta ocorrência do rio”, explica Robson Machado, presidente do SAAE.