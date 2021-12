Sete Lagoas entrega mais de 4 toneladas de doações a entidades terapêuticas

Uma das entidades contempladas é a Comunidade Terapêutica Santa Catarina de Sena, que atende dependentes químicos, no bairro Silva Xavier (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

Sete Lagoas, na Região Central do estado, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, entregou, nessa quarta-feira (29/12), cestas básicas e mantimentos para comunidades terapêuticas. As doações feitas pela população foram recolhidas em dois eventos realizados em novembro deste ano.

Os shows do “Os Paralamas do Sucesso” e “Tianastácia”, realizados no aniversário de 154 anos da cidade, em 20 e 21 de novembro, arrecadaram 3.490kg de alimentos não perecíveis. Já o 1º Encontro de MTB (evento de bike), realizado em 28 de novembro, no Parque de Exposições, com cerca de 400 participantes, arrecadou mais 1.087 kg de alimentos.

Entre as entidades que receberam as doações estão a Comunidade Terapêutica Santa Catarina de Sena, a Casa de Emaús e a Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, todas cadastradas na Assistência Social do município.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves, agradece as doações.

"Em um momento de pandemia, como o que estamos vivendo, a caridade mais uma vez falou mais alto e mostrou o quanto o sete-lagoano é solidário. Também repassaremos parte dos alimentos arrecadados para pessoas em situação de vulnerabilidade social em Sete Lagoas, que estão cadastradas junto à nossa Secretaria por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)", destaca Luciene Chaves.

Entidade beneficiada

A Associação Comunidade Terapêutica Santa Catarina de Sena, fundada em 2009, é uma instituição sem fins lucrativos, que se destina ao tratamento especializado de mulheres com transtornos que decorrem do uso e abuso de álcool e outras drogas.

A entidade fornece todo o suporte necessário para o tratamento das internas, em regime de residência, com acompanhamento de equipe multidisciplinar de profissionais especializados em dependência química, oferecendo um ambiente seguro e protegido. A associação tem como objetivo a recuperação das pessoas, resgate da cidadania, e a busca contínua por novas possibilidades de reabilitação física, psicológica e de reinserção social.

Silvania Fernandes, coordenadora da entidade, agradece a doação feita pela Assistência Social e destaca a importância dessa ajuda na manutenção das despesas da associação.

“As comunidades terapêuticas, de modo geral, estão tendo muitas dificuldades, principalmente, neste momento de pandemia, quando não temos retorno na busca de recursos, parcerias ou convênios governamentais, sendo necessário contar com a participação da sociedade civil, que sempre se faz presente através das doações. Por isso, somos gratos a todos que se solidarizam e se envolvem na causa”, pontua a coordenadora.

A associação recebe doações de itens diversos, como: produtos de limpeza e alimentos em geral (farinha de trigo, ovo, polvilho, amido de milho e etc).

Para doar é só entrar em contato com a entidade através do número (31) 97127-3688, ou com a Silvania, pelo (31) 98848-1126.