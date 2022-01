Homem cai de cavalo em açude e morre afogado em Patos de Minas

Um homem de 24 anos se afogou em uma açude na zona rural de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após entrar no local de cavalo, na noite desta quarta-feira (12/1). Ele teria caído do animal. Foi necessário um trabalho com mergulhadores do Corpo de Bombeiros para encontrar o corpo da vítima.Segundo testemunhas, o cavaleiro entrou no açude com o animal, que teria empinado e a vítima acabou caindo e submergiu na água. Provavelmente, ele entrou no local para lavar o cavalo.