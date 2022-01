Patos de Minas: sobe para 307 total de pessoas desalojadas pelas enchentes

Águas do Rio Paranaíba seguem altas em Patos de Minas, tirando mais de 100 famílias de suas casasa (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

O número de desabrigadas e desalojados por causa das chuvas chegou a 307 em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quinta-feira (13/), segundo levantamento da prefeitura. Desde o início das cheias no município na atual temporada de chuvas, as famílias são levadas para abrigos improvisados em prédios públicos ou imóveis particulares cedidos.