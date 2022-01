'Barulho ensurdecedor', diz moradora de Ouro Preto sobre desabamento

Desabamento ocorreu pouco antes das 10h desta quinta-feira (foto: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro Preto/Divulgação)





“É surreal. A sensação que dá é de que está vindo tudo, que todo o morro desceria naquele momento”. O depoimento é de Luciana Santos Roberto, que trabalha como auxiliar administrativa na Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, na Região Central de Minas. Na manhã desta quinta-feira (13/1), ela estava em um ônibus que saiu pouco antes do deslizamento de terra no Morro da Forca que destruiu dois imóveis históricos na Praça da Estação, no centro da cidade.









O veículo no qual Luciana e a amiga embarcaram saiu na frente do micro-ônibus de onde passageiros filmaram o momento exato do deslizamento de terra. Além dos casarões, postes e a fiação de energia foram danificados, gerando faíscas e explosões.









"Uma pessoa que estava do meu lado já ligou para a Defesa Civil. O ônibus andou um pouquinho e a gente só ouviu o barulho. Graças a Deus, a Defesa Civil foi e está sendo rápida, e evitou (um desastre maior). É uma via que tem tráfego de carros e gente o tempo todo. O barulho foi ensurdecedor, tremeu tudo”, contou.





A funcionária da secretaria disse que, quando o desabamento ocorreu, o ônibus dela já estava descendo sentido Saramenha, de forma que eles não viram a terra descendo. “A Defesa Civil foi muito rápida, as pessoas que estavam na rua sinalizando, ninguém passava. Todo mundo pensou rápido e da forma correta. Porque eu peguei o ônibus descendo, o que sobe passa bem embaixo (do morro) ali. Se estivesse passando um ônibus, ele seria automaticamente soterrado”, destacou.





Ainda de acordo com Luciana, o sobrado e o imóvel amarelo ao lado, assim como outra casa branca que resistiu ao desabamento, já estavam desocupados pela prefeitura há algum tempo por conta dos riscos. Segundo ela, a Secretaria de Agropecuária de Ouro Preto já funcionou no sobrado que não existe mais.









A moradora contou que a sensação de ter escapado do incidente foi de “alívio e gratidão”, ao mesmo tempo em que todos ficaram preocupados no primeiro momento, antes de receberem as informações de que não havia vítimas. Como o entorno da Praça da Estação foi interditado, o secretário da pasta onde trabalha disponibilizou um transporte para que os funcionários voltassem para casa passando por fora da cidade.





Por fim, Luciana agradeceu novamente à Defesa Civil pela atuação e também aconselhou. “Que todos fiquem em casa. A gente adora receber turistas, mas tem que passar esse momento para eles vieram à nossa cidade”, pontuou.